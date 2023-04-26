Президент Республики Сербской заявил о планах мирным путем отделиться от Боснии и Герцеговины

Республика Сербская выступает за отделение от Боснии и Герцеговины (БиГ) мирным путем. Об этом в эфире телеканала PTС заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
По утверждению главы сербской республики, ее существование в составе Боснии и Герцеговины было навязано извне и не соответствует реальным потребностям населения. Додик считает, что в существующих границах Боснии и Герцеговины сейчас заперты несколько совершенно разных народов. У них нет предпосылок к совместной жизни в рамках одного государства, и жить вместе они, по большому счету, не желают.
Напомним, что еще в начале 1992 года, в ответ на выход Боснии и Герцеговины из состава Югославии, боснийские сербы провозгласили независимость Республики Сербской. Затем начался длительный вооруженный конфликт между боснийскими сербами, хорватами и мусульманами. В итоге в 1995 году были подписаны соглашения, предусматривавшие создание Боснии и Герцеговины в составе федерации мусульман и хорватов и Республики Сербской.
Сегодня в Боснии и Герцеговине проживает три основных группы – это боснийские мусульмане, хорваты и сербы. Исторические обиды и культурные различия действительно являются препятствием для их гармоничного сосуществования в рамках единого государства. К тому же, сербы критикуют внешнюю политику Сараево, в том числе и курс на вступление страны в Североатлантический альянс.
Другой вопрос, сможет ли Республика Сербская действительно отделиться от БиГ мирным путем, или же ее попытка к отделению приведет к новому витку кровопролитного вооруженного конфликта на пространстве бывшей Югославии.