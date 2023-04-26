Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Республики Сербской заявил о планах мирным путем отделиться от Боснии и Герцеговины

11
Президент Республики Сербской заявил о планах мирным путем отделиться от Боснии и Герцеговины

Республика Сербская выступает за отделение от Боснии и Герцеговины (БиГ) мирным путем. Об этом в эфире телеканала PTС заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.


По утверждению главы сербской республики, ее существование в составе Боснии и Герцеговины было навязано извне и не соответствует реальным потребностям населения. Додик считает, что в существующих границах Боснии и Герцеговины сейчас заперты несколько совершенно разных народов. У них нет предпосылок к совместной жизни в рамках одного государства, и жить вместе они, по большому счету, не желают.

Напомним, что еще в начале 1992 года, в ответ на выход Боснии и Герцеговины из состава Югославии, боснийские сербы провозгласили независимость Республики Сербской. Затем начался длительный вооруженный конфликт между боснийскими сербами, хорватами и мусульманами. В итоге в 1995 году были подписаны соглашения, предусматривавшие создание Боснии и Герцеговины в составе федерации мусульман и хорватов и Республики Сербской.

Сегодня в Боснии и Герцеговине проживает три основных группы – это боснийские мусульмане, хорваты и сербы. Исторические обиды и культурные различия действительно являются препятствием для их гармоничного сосуществования в рамках единого государства. К тому же, сербы критикуют внешнюю политику Сараево, в том числе и курс на вступление страны в Североатлантический альянс.

Другой вопрос, сможет ли Республика Сербская действительно отделиться от БиГ мирным путем, или же ее попытка к отделению приведет к новому витку кровопролитного вооруженного конфликта на пространстве бывшей Югославии.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 09:33
    +1
    Этот Додик совсем историю не учит. Кто ж ему даст мирно отделиться? ЕБН?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:42
      +1
      А в чём причина желания отделиться от Боснии и Герцеговины?Там всего то 3,5 млн. человек живёт в Боснии и Герцеговине.Меньше чем в Ростовской области.Вучич же сказал что та же Сербия идёт в ЕС. request
      Или Республика Сербская хочет присоединиться к Сербии?Общая граница то хоть есть?



      Вучич в случае чего не предаст Республику Сербскую?

    2. кредо
      кредо Сегодня, 09:53
      +1
      Цитата: Бородач
      Этот Додик совсем историю не учит. Кто ж ему даст мирно отделиться? ЕБН?

      Англосаксы стопроцентно не дадут.
      Они всё сделали для того, чтобы даже Республика Сербская была не единая, поэтому разделили её округом Брчко, пополам.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:08
        +4
        Но тем не менее моё уважение Республике Сербской за свою чёткую независимую позицию,за отстаивание своего мнения,своих интересов не смотря ни на что.Дорогу осилит идущий.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:34
    +1
    Референдум, а результаты в СБ ООН. Урсулка с Боррелькой правда шипеть будут, но выбор народа на самоопределение нужно уважать.
    1. Руслан_3
      Руслан_3 Сегодня, 09:38
      +2
      Цитата: Uprun
      Референдум, а результаты в СБ ООН. Урсулка с Боррелькой правда шипеть будут, но выбор народа на самоопределение нужно уважать.

      Вряд-ли они разрешат им спокойно выйти . Демократия бывает разной и выборочной
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 10:16
      +1
      Клали они на выбор народа, если он не соответствует их ожиданиям
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:43
    +2
    Выйти он сможет ,используя те же Дейтонские соглашения,но есть два не решаемых вопроса : выход к морю и район Брчко ( зелёненький ).
    Англосаксы в своём репертуаре ,умеют карты чертить оставляя бонбу на будущее.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:45
    0
    Президент Республики Сербской заявил о планах мирным путем отделиться от Боснии и Герцеговины
    . Да кто ж им даст...
    Хотя, не попробуешь, не узнаешь.
  5. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 09:56
    +1
    это заявление говорит о том, что скоро вспыхнет новый горячий конфликт в Европе ......
  6. solar
    solar Сегодня, 10:22
    0
    Республика Сербская выступает за отделение от Боснии и Герцеговины (БиГ) мирным путем.

    И как он собирается это делать? Устройство Боснии прописано в Дейтонских соглашениях. Сложно понять, как он собирается из них выйти мирным путем. На популиста похож.
    Для обеспечения выполнения Дейтонских соглашений в Боснии присутствуют европейские военные из EUFOR- операция Алфея.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Althea
    Так и до новой войны недалеко. Причем войны с НАТО, а не с боснийцами. Сомневаюсь, что кто-то этого желает.