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Politico: В Пентагоне с радостью восприняли новость об увольнении ведущего телеканала Fox News Такера Карслона

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Politico: В Пентагоне с радостью восприняли новость об увольнении ведущего телеканала Fox News Такера Карслона

Один из популярных американских телеведущих Такер Карлсон, в последние годы занимавшийся своей профессиональной деятельностью на телеканале Fox News, оказался пару дней назад уволенным.


Как отмечает американское издание Politico, ссылаясь на неназванные источники в оборонном ведомстве США, в Пентагоне не скрывали радости по этому поводу и даже добавили фразу «скатертью дорога».

Карлсон часто поднимал острые общественных и политические темы, выставляя при этом власти в нехорошем свете. А на фоне украинских событий он часто отстаивал далеко не прозападную позицию. Politico пишет, что причиной радости в Пентагоне, (очевидно, и в Белом доме тоже) стало то, что теперь уже бывший телеведущий Fox News часто резко критиковал администрацию президента и лично Джо Байдена. При этом издание указывает, что многие рядовые сотрудники Пентагона поддерживают взгляды Карлсона.

По словам самого Карлсона, он был уверен в такой реакции со стороны американских властей.

Такер Карлсон вел ночное политическое ток-шоу «Вечер с Такером Карлсоном» на телеканале Fox News с 2016 года. Сам телеканал известен своей традиционной прореспубликанской ориентацией.

24 апреля 2023 года Карлсон был уволен с телеканала. Последний его эфир был 21 апреля. В заявлении Fox News не была названа причина увольнения Т.Карлсона.
Использованы фотографии:
www.britannica.com
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27 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:21
    +4
    Причина названа была. Иск на 738млн проигранный фокс за клевету в передаче такера.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:24
      0
      У нас бы на работе просто вычли из зарплаты
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:12
        +1
        Цитата: Умник
        У нас бы на работе просто вычли из зарплаты

        Нехреново вам там платят....
    2. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:24
      +4
      Он же не виноват, что суды ангажированы и в угоду моде(американской) и не основываются на фактах(как положено).
      К тому же Фокс больше потеряет, акции пошли в низ.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:56
        +4
        Фокс уже потеряла в капитализации после ухода Карлсона. Потеряет ещё больше. Такер без работы не останется, пока в США байдены и прочие Псаки не кончатся.
      2. Glagol1
        Glagol1 Сегодня, 11:11
        0
        Evgen1221. В точку! Если бы его просто уволили за правду, появился бы ненужный демпартии общественный резонанс. В Америке это не так работает. Либо конструируют компромат (Доминик Строскан) и на основании его неугодного забрасывают гнилыми помидорами и шельмуют до полного ... , либо судебную систему подключают. На Таккера компромат состряпать не смогли, пошли по пути иска. Ясное дело, критика и клевета всегда в зоне риска по трактовке, а тут ещё и на 700 млн раздули. Свобода слова по американски - это свобода говорить угодные власти, прежде всего демпартии, вещи.
      3. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 11:44
        0
        Автор, обратите внимание на заголовок своей статьи...
        Не Карслона, а Карлсона... wink
        А вообще - Карлсон улетел, но обещал вернуться!.. laughing
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:57
      +5
      Это было обоюдное решение демократов с республиканцами об увольнение Такера по "собственному желанию".

      Ни тем ни другим сейчас не нужно, чтобы в США хоть кто-то разгонял волну про коррупцию семейства Байденов, Клинтонов и прочих персонажей, про озверевшее навязывание ЛГБД моды, про преклонение перед чёрными за все мыслимые и не мыслимые прегрешения, про "удачный" выход из Афганистана и "мизерные" траты бюджета США там, про развязывание войны на Украине и разворовывание там денег американских налогоплательщиков, и как изюминка на торте подготовка войны с Китаем за Тайвань.

      Так что в связи с намечающимися президентскими выборами в США в 2024 году лишний возмутитель спокойствия американского болота сейчас уж точно власти предержащей без надобности. Чуть погодя заткнут рот Хершу и кинематографисту Стоуну и всё будет как всегда в США "о,кей". Жуйте попкорн и наслаждайтесь шедеврами Голливуда обыватели Америки, а всё остальное за вас решат большие и жирные дяди. drinks
  2. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 10:23
    +3
    Политика США, всех неугодных вон с коробля, правду не любят везде, особенно там где деньги пахнут, и нарушается сильными мира сего прав любого, человека, и гражданина!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:23
    +8
    Politico: В Пентагоне с радостью восприняли новость об увольнении ведущего телеканала Fox News Такера Карслона
    . Большие начальники нигде и никогда не любили слышать правду, о своих делишках, о своих ошибках и прочем...
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:25
    +4
    Ну что сказать...
    Уголовное дело на Трампа повысило его популярность.
    А несправедливое увольнение популярнейшего (и честного! ) ведущего - это вообще имиджевый выстрел себе в голову - и для Белого дома, и доя Пентагона, и для "20 век Фокс", и для Мэрдока...
    Думаю, Карлсон вернется к своему американскому Малышу, а эти вышеперечисленные еще люто пожалеют.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:25
    +1
    Жаль мужика, но свободы слова в США нет.
    Если бы он предоставлял недостоверную информацию, то они бы его затаскали по судам, а так просто прикрыли.
    Наверняка ему выписали "волчий билет" - "демократия"!
    Или вы поёте с нами или не поёте совсем - на Ваш выбор есть.
    Кино и немцы
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:29
      +4
      ему выписали "волчий билет"
      Он-популярная персона и скорее всего откроет свое шоу.
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:31
      0
      Ждем на первом,втором и остальных каналах в рф взамен нынешних недопропандистов от кассы.
  6. Замира
    Замира Сегодня, 10:29
    +3
    М-да... Жалко... Жалко, если этот парень совсем исчезнет из медиа-пространства. Может, его стОит в RT пригласить?:)
    Помню, был ещё такой Мэтью Ли. Нравился мне тоже. Такой.. - каверзный, в общем. wink Его где нибудь ещё видно?
    1. HAM
      HAM Сегодня, 10:42
      +5
      Мэтью Ли жив,здоров-только с новым пресс-секретарём БД ему,похоже,не о чем говорить,ну,не уважает он глупых чёрных лесбиянок...
      А Карлсоны всегда возвращаются,где есть "варенье"....
      1. Замира
        Замира Сегодня, 11:35
        0
        Цитата: HAM
        новым пресс-секретарём БД ему,похоже,не о чем говорить,ну,не уважает он глупых чёрных лесбиянок...

        Думаете, что к Джен Псаки он относился с бОльшим уважением? wink
        Вопрос риторический.:)
        Думаю, что троллить откровенных глупцов - действительно как-то скучновато.
        Умному человеку - нужен умный оппонент.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:53
      +2
      Исчезнуть из медиа-пространства он не может.Это довольно харизматическая,профессиональная личность.Без работы не останется
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: Замира
      Помню, был ещё такой Мэтью Ли. Нравился мне тоже. Такой.. - каверзный, в общем. Его где нибудь ещё видно?

      Корреспондент Associated Press News, освещал саммит G20 в Индии.

      "Я думаю, что Пекин будет настойчиво добиваться того, чтобы его мирный план, пусть даже не полностью одобренный, буде обсуждаться некоторыми странами. Однако нет никаких шансов на то, что Запад его одобрит", - сказал Ли в интервью изданию "Звезда" в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки" в Индии.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:34
    +5
    Редакторы, поправьте фамилию в заголовке. Журналист правду резал, заслужил, чтоб его фамилию правильно писали. В ваших ошибках текста, особенно в заголовках, есть что-то от неуважения читателей. Кто из нас пишет в обсуждении с ошибками, тех нередко минусуют.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:00
      0
      Верно. Что это еще за автомобилный слон?
      Подобные опечатки - неуважение к читателю!
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:59
    +4
    Это был всего лишь вопрос времени. Я ждал этого гораздо раньше... но его странным образом не увольняли - и я почти поверил в свободу слова в Штатах :))
  9. Vik66
    Vik66 Сегодня, 11:04
    -1
    Вместо Соловьева на прайм-тайм ! Вот рейтинг у канала подскочит ! Но ему уже канал RT сделал предложение.
    1. Замира
      Замира Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: Vik66
      Но ему уже канал RT сделал предложение.

      ))))))))) Это я пальцем в небо попала?...:)
      Сомневаюсь, конечно, что он его примет... Но было бы интересно.
      Вместо Соловьева на прайм-тайм !

      А вот это было бы не просто интересно... Это была бы бомба... laughing
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 11:38
        0
        Цитата: Замира
        А вот это было бы не просто интересно... Это была бы бомба...

        А он по-русски без акцента говорит?
        Если нет - значит мимо кассы, там живое общение со всеми тонкостями и нюансами языка.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: Vik66
      Но ему уже канал RT сделал предложение.

      RT не потянет его по гонорару.
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 12:00
    0
    Карлсон часто поднимал острые общественных и политические темы, выставляя при этом власти в нехорошем свете.


    Поэтому его не пригласят на на одно "провластное" СМИ.
    Им нельзя управлять, нельзя предсказать, что он скажет.