Politico: В Пентагоне с радостью восприняли новость об увольнении ведущего телеканала Fox News Такера Карслона

Один из популярных американских телеведущих Такер Карлсон, в последние годы занимавшийся своей профессиональной деятельностью на телеканале Fox News, оказался пару дней назад уволенным.Как отмечает американское издание Politico, ссылаясь на неназванные источники в оборонном ведомстве США, в Пентагоне не скрывали радости по этому поводу и даже добавили фразу «скатертью дорога».Карлсон часто поднимал острые общественных и политические темы, выставляя при этом власти в нехорошем свете. А на фоне украинских событий он часто отстаивал далеко не прозападную позицию. Politico пишет, что причиной радости в Пентагоне, (очевидно, и в Белом доме тоже) стало то, что теперь уже бывший телеведущий Fox News часто резко критиковал администрацию президента и лично Джо Байдена. При этом издание указывает, что многие рядовые сотрудники Пентагона поддерживают взгляды Карлсона.По словам самого Карлсона, он был уверен в такой реакции со стороны американских властей.Такер Карлсон вел ночное политическое ток-шоу «Вечер с Такером Карлсоном» на телеканале Fox News с 2016 года. Сам телеканал известен своей традиционной прореспубликанской ориентацией.24 апреля 2023 года Карлсон был уволен с телеканала. Последний его эфир был 21 апреля. В заявлении Fox News не была названа причина увольнения Т.Карлсона.