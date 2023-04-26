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Замминистра обороны США рассказала о важности уроков конфликта на Украине для возможного противостояния с Китаем

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Замминистра обороны США рассказала о важности уроков конфликта на Украине для возможного противостояния с Китаем

Соединенные Штаты извлекли несколько важных уроков из вооруженного конфликта на Украине, которые надо усвоить на фоне возрастающей вероятности противостояния с Китаем. Об этом в интервью информационному агентству Bloomberg рассказала первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.


Один из самых главных уроков – необходимость развития индустриальной базы, которая в США на протяжении последних шестидесяти с лишним лет переживала то спад, то подъем. Украинский конфликт продемонстрировал, что военную промышленность необходимо развивать, наращивая производственные мощности.

В частности, Хикс отметила важность заключения долгосрочных контрактов с производителями вооружений, а также необходимость дальнейшего инвестирования в космические технологии.

По утверждению замглавы Пентагона, несмотря на украинский конфликт, основное внимание США следует сосредоточить именно на Азиатско-Тихоокеанском регионе, в контексте вероятного противостояния с Китаем. Хикс отметила, что у США есть четкая стратегия, которая ориентирована именно на противостояние с КНР.

Между тем, некоторые западные аналитики утверждали, что США, оказывая широкую военную поддержку Украине, ослабляют себя на фоне высокого риска столкновения с Китаем. При этом возможность оперативного наращивания производства вооружений у США в настоящее время отсутствует, отмечают аналитики. Собственно, этот вопрос также затронула Хикс в своем интервью.
Использованы фотографии:
Министерство армии США / https://www.army.mil
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18 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:02
    +1
    Замминистра обороны США рассказала о важности уроков конфликта на Украине для возможного противостояния с Китаем
    . Логично... гонять бармалеев, нападать на заведомо слабого противника это совсем не то, что воевать с противником сильным, равным во всем, а то и сильнее, по некоторым параметрам.
    Уроки, на то они и уроки, что б учится.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:08
      +1
      Замминистра обороны США рассказала о важности уроков конфликта на Украине для возможного противостояния с Китаем
      что чем поможет ? тоже в "позиционку" играть будут ?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:13
        +1
        Да Китай им по-любому наваляет.Они из Афгана и Ирака ушли не солоно хлебавши,ну то есть не получив желаемого. Как они могут справиться с Китаем если даже натащив в свою коалицию вояк со всего мира не справились с Афганистаном и Ираком,а позорно оттуда бежали?
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:42
        -1
        Даже в "позиционку играть", нужно иметь конкретную силу не меньше чем у противника.
        Опять же, где играть? ТВД имеют разные параметры, требуют разных, специализированных сил, родов войск...
        В общем, все не так однозначно, как кому то хочется.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: rocket757
      Логично... гонять бармалеев, нападать на заведомо слабого противника это совсем не то, что воевать с противником сильным, равным во всем, а то и сильнее, по некоторым параметрам.
      Уроки, на то они и уроки, что б учится.

      Англосаксонская публичная манера освещения событий предполагает слив на публику 99% бесполезной информации, которая не несёт никакой реальной составляющей. Сказки про "важности уроков конфликта на Украине" из той же серии.

      Не надо думать, что США, как застрельщик и зачинщик госпереворота на Украине в 2004 и 2014 годах, не планировал заранее для чего им нужна Украина и Крым, и что они собираются делать с этими активами, учитывая то что это находится на границе с Россией. Вот так они плавно и подвели нас к февралю 2022 года. К сожалению пока всё делается по давно составленной методичке в США, а не Москве и мы в роли догоняющих.

      Тоже самое и в отношении Китая. Если кто-то думал, что иезуитская манера признания Тайваня частью Китая и одновременное накачивание Тайваня оружием в обход Китая и поддержание в Тайване сепаратистских настроений, являются неким недомыслием США в отношении Китая и Тайваня, то он глубоко и наивно ошибался. Всё они давно продумали и уже много десятилетий назад. А в качестве первого эшелона "бойцов на ринге" за независимость Тайваня США готовят не себя, а как обычно тех кого не жалко - Южную Корею, Японию, Филиппины и прочих соседей Китая. Вот и весь американский "урок".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:51
        0
        Если кто то думает, что АУКУС это что то мирное, для экономического развития региона... флаг ему, меж булок, пущай бегает и радуется.
        Не все такие наивным, прекрасно понимают, для чего и как наглосаксы делают.
        Не надо думать, что США,
        Полосатики системные, ребята. Когда все развивается по давно намеченному, разработанному плану, им удаётся своего добиться... но, как только им ломают намеченные планы, происходит разное и очень часто не в их пользу, что б они потом не говорили!
        Так что, хорошая фэйса, при плохой игре, им приходится делать гораздо чаще чем раньше.
        В общем, время покажет, кто по чем, у кого что получилось.
      2. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 11:34
        0
        Цитата: кредо
        А в качестве первого эшелона "бойцов на ринге" за независимость Тайваня США готовят не себя, а как обычно тех кого не жалко
        good good
        Поставил бы два плюса, если можно было бы.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:04
    0
    Хикс почему то не отметила ,проблему ПВО,которая не даст прибегнуть США к её любимому занятию ,господство в воздухе.КНР до Тайваня ,взлетел и вот он Тайвань .А США взлетел и пилить и пилить до Тайваня.И над морем КНР может применять всё что угодно ,с визгом запада проблем не будет.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 10:14
      +1
      Цитата: tralflot1832
      проблему ПВО,которая не даст прибегнуть США к её любимому занятию ,господство в воздухе.

      Собственные ВВС Тайваня + перебазирование соединений ВВС США на Тайвань + поддержка АУС как бы решает эту проблему
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:56
        0
        Вроде как у КНР есть гиперзвуковая ракета и проведены испытания по мишени сухогрузу баллистической ракетой- удачно.А сколько от берега КНР до берега Тайваня?КНР вроде не собирается брать Тайвань военным путём,за полгода уже КНР посетили два бывших эксов..Каждый год на Тайвань возвращаются ,китайцы получившие образование в КНР а их от 10 до 15 тысяч.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: tralflot1832
      проблему ПВО,которая не даст прибегнуть США к её любимому занятию ,господство в воздухе

      Неизвестно пока, насколько это господство неосуществимо/осуществимо. Слишком мало данных для анализа. Списочно американская авиация превосходит китайскую, кроме того, в регионе несколько союзников демократоров. Насколько сильна китайская ПВО мы тоже не знаем. Флот КНР по прежнему уступает американскому (особенно подводный и авианосный), а без надежной блокады острова вся операция теряет смысл. Поэтому рассуждать об этом слишком сложно, много переменных, мало реальной информации...
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:11
    0
    Это забавно слышать. Если война за Тайвань и будет, она будет совсем другой (люди другие). Какой опыт можно приобрести америкосам в СВО? Наверное применение Дронов и артиллерии. А ещё интереснее слышать, как прибалты или шведы готовят хо..ов, это украинцы должны их готовить, но они (хох...цкие инструкторы) должны умирать.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:13
    +2
    всё по накатанной... топит за усиление военпрома... бабки, бабки и ещё раз бабки... кто бы сомневался....
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:15
    +2
    Вот так, товарищи китайцы: ваш враг и не скрывает, что собирается с вами воевать. Строит военный интернет, новые закрытые системы связи, стратегические бомберы и пр. Думайте недолго, пора решать и действовать. А то можете не дождаться сидя у реки, когда мимо вашего скелета проплывет труп вашего врага.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:19
    +1
    Очередной кореспондент идивот. Оно остров, как снабжать будите?
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:44
    +1
    Es ist geradezu typisch für die vollkommen kranke und paranoide
    "Logik" der US-Intriganten, dass sie als "Erkenntnis" aus dem von
    den Idioten in Kiew für die USA geführten Krieg nicht einmal auch
    nur ansatzweise eine irgendwie geartete friedliche Lösung des
    von ihnen selbst inszenierten Konfliktes mit China in Erwägung
    ziehen...!! Obwohl China und dessen Insel Taiwan tausende
    Kilometer vom US-Festland entfernt liegen, fabulieren sich
    die USA eine "nationale Bedrohung" herbei, der zu noch mehr
    Krieg und Waffenproduktion und zur vollkommenen Verarmung
    normaler Menschen und US-Amerikanern führen wird...!

    Genau diese psychisch kranke Haltung der Angelsachsen, sowohl
    in London, als auch in Washington ist der Grund, warum ich dafür
    plädiere den Krieg in der Ukraine auf keinen Fall zu Ende gehen zu
    lassen, bevor nicht auch diese beiden "Achsen des Bösen" - Länder,
    USA und Großbritanien, endlich ultraharte Schläge auf ihrem eigenen
    Territorium erlitten haben!!
    Solange dieser menschliche Abschaum immer nur Andere Länder
    und Menschen für seine Zwecke ins Unglück stürzen, wird das
    menschenverachtende und vollkommen skrupellose Handeln
    dieser Staaten von Völkermördern sich niemals ändern...!!!

    Die Wahrheit ist, dass es alleine in der Verantwortung China
    liegt, durch ein gemeinsames Handeln mit Nord-Korea und
    Russland JETZT und nicht erst wenn es um Taiwan gehen
    wird, London zu zerstören und die USA endlich in ihre Grenzen
    zu verweisen, um eine unkontrollierbare Eskalation in einen
    weltweiten Nuklearkrieg zu verhindern!!
    Noch nie in der jüngeren Geschichte war der Zeitpunkt so günstig
    wie jetzt, wo die konventionellen Arsenale des Westens ziemlich
    geleert sind und ein Angriff mit taktischen Atomraketen in einem
    begrenzten Territorium, mit harten Schlägen gegen Polen, England
    Frankreich und Ramstein + Büchel in Deutschland, langfristig
    endlich FRIEDEN auf diesem Planeten bringen könnten...!!!!!

    Anderen falls wird das Morden und sterben Unschuldiger noch
    viele, viele Jahre so weiter gehen, während die skrupellosen
    Drahtzieher in England und den USA sich in ihren Ländern
    weiterhin bequem zurücklehnen...!!!!!
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:57
    0
    Уроки "конфликта на Украине" -

    1)С современными технол.и развед.возможностями ,с учетом насыщения пехоты средствами ПВО и ПТО ,возможностями связи и логистики (внутри более-менее развитых государств) - как таковой "блиц" возможен только в промежуток 1-3 дней ,тем больший - чем большее первоначальное (и последующее) комплексное воздействие оказанное на противника. Пока конфликт не начинается непосредственно -противная сторона никогда на 100% не считает его вероятным, и , следовательно ,ее степень готовности также всегда меньше 100% , а сама готовность зачастую абстрактна ,и переоценивает нереальные факторы ,недооценивая реальные .

    2)Любое "умное" оружие подавляюще большую часть конфликта неизбежно доминирует над традиционным. Несмотря на проигрыш в цене ,такое оружие обеспечивает выигрыш в точности ,логистике ,сохранении ресурса орудий и техники .При этом умное оружие может быть крайне бюджетным ,и ,зачастую , являться продуктом доработки уже имеющегося традиционного.

    3)Любые политические ,экономические или дипломатические факторы сдерживающие военных в решении их задач на первоначальном этапе операции - впоследствии обходятся куда дороже,чем видится первоначальный выигрыш от них. Политикам и дипломатам придется смириться с тем, что в первой фазе конфликта фокус их деятельности будет на обеспечении защиты деятельности военных любыми средствами .

    4)На первоначальном этапе конфликта неизбежно существует список приоритетной для разрушения инфраструктуры - и текущий конфликт показывает, что в этом списке обязательно должны быть объекты пропаганды и управления противника, логистические узлы и ключевые логистические объекты (типа мостов) . Для осуществления этих задач ,несомненно, должны быть в достаточных объемах конвенциальные средства ,способные эти задачи выполнить и максимально для этого пригодные.
    То есть ситуации ,когда мост или радиовышка стоит потому, что его нечем вынести толком - недопустимы.

    5)По-возможности полный "блэкаут" территории противника также является приоритетом , несмотря на известные издержки . Перегруз гражданских властей и остатков информационных способностей противника ,который неизбежно будет следовать за этим (либо нарастающая анархия и разложение тыла) являются важнейшими факторами, способными ослабить способности противника к организованному сопротивлению и позволяет максимально растянуть "золотые часы" блица.

    6)Из вышеперечисленного следует, что на первоначальном этапе воздействие средствами поражения по инфре противника требуется максимальное - то есть заранее должна быть продумана логистика из среднего тыла - в ближний , с ближнего тыла на фронт. Эти вещи должны работать like a clock , а количественно-качественно техника ,занимающаяся таким воздействием, должна быть способна на немыслимые вещи в ограниченные временные промежутки.

    Резюмирую - опыт СВО указывает на то, что любая военная машина крайне инерционна , слом ее механизмов и максимум воздействия до набора ей оборотов - важнейшая часть успеха. Тоже касается и пропаганды, и органов политического управления. В осуществлении этих задач полумеры всегда плохи , а ВС и НИОКРы должны быть максимально заточены именно под это.
  9. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 11:13
    0
    Америкосовская государственная машина похожа на древний парусник.
    Паруса изодраны, но пёстрых флагов понавешали.
    Руль сгнил, а торопятся понаставить пушек (особенно на левый борт).
    Ещё чуть-чуть добавят пушек и их корабль сделает оверкиль (кверх брюхом).
  10. Комментарий был удален.