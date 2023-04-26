Замминистра обороны США рассказала о важности уроков конфликта на Украине для возможного противостояния с Китаем

Соединенные Штаты извлекли несколько важных уроков из вооруженного конфликта на Украине, которые надо усвоить на фоне возрастающей вероятности противостояния с Китаем. Об этом в интервью информационному агентству Bloomberg рассказала первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.Один из самых главных уроков – необходимость развития индустриальной базы, которая в США на протяжении последних шестидесяти с лишним лет переживала то спад, то подъем. Украинский конфликт продемонстрировал, что военную промышленность необходимо развивать, наращивая производственные мощности.В частности, Хикс отметила важность заключения долгосрочных контрактов с производителями вооружений, а также необходимость дальнейшего инвестирования в космические технологии.По утверждению замглавы Пентагона, несмотря на украинский конфликт, основное внимание США следует сосредоточить именно на Азиатско-Тихоокеанском регионе, в контексте вероятного противостояния с Китаем. Хикс отметила, что у США есть четкая стратегия, которая ориентирована именно на противостояние с КНР.Между тем, некоторые западные аналитики утверждали, что США, оказывая широкую военную поддержку Украине, ослабляют себя на фоне высокого риска столкновения с Китаем. При этом возможность оперативного наращивания производства вооружений у США в настоящее время отсутствует, отмечают аналитики. Собственно, этот вопрос также затронула Хикс в своем интервью.