Российским военным после ожесточенного боестолкновения, продолжавшегося на протяжении десяти часов, удалось штурмом взять опорный пункт боевиков киевского режима, расположенный неподалеку от поселка Невельское под Донецком.Военкоры сообщают, что подразделение российской армии "Шторм" 110 бригады захватило опорный пункт, ранее занятый 59-ой отдельной мотопехотной бригадой ВСУ. Несмотря на активные попытки украинских артиллеристов остановить штурмовые действия, после десяти часов боя, российским войскам удалось достичь успеха.Сообщается, что в результате штурмовых действий потери украинских боевиков составили до 40 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники. Контроль над данным опорным пунктом поспособствует более оперативным наступательным действиям на марьинском участке линии боевого соприкосновения.Продолжается штурм Марьинки, в настоящее время освобождено около 75% территории этого населенного пункта, где, как и в Артемовске, противник не жалеет своих военнослужащих и бросает в бой всё новые резервы.Ранее сообщалось, что пара украинских штурмовиков Су-25 советского производства совершила попытку нанесения удара по российским частям в Херсонской области, в результате чего один из самолетов ВСУ удалось сбить при помощи ПЗРК. Также по военным объектам в оккупированном ВСУ Херсоне были нанесены удары планирующими авиабомбами.