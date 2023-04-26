Американский Институт изучения войны: Российские войска сумели продвинуться на Сватовском направлении

Был очень большой накат, они понесли серьезные потери. Всю ночь вытаскивали своих 200, 300 и подбитую технику, лезли несколько раз

Российские войска сумели продвинуться на Сватовском направлении и занять очередной населенный пункт, выбив оттуда украинские подразделения. К такому выводу пришли американские аналитики из "Института изучения войны" (ISW), изучив фото и видео с линии соприкосновения.По данным ISW, российским войскам удалось продвинуться на Сватовском направлении и занять населенный пункт Карамзиновка в 13 км к юго-западу от Сватово. Официальных сообщений от российского Минобороны по данному факту не было, но это нормально, военные публикуют такие заявления довольно редко и через несколько дней после освобождения того или иного населенного пункта. Впрочем, сами американские эксперты, говоря о продвижении российских войск, не забывают добавить "вероятно".Гораздо больше внимания ISW уделяет, конечно же, Бахмуту, публикуя почти ежедневные сводки по ситуации в городе. В отличие от киевского режима, продолжающего утверждать, что доблестные ВСУ якобы потерь почти не несут и скоро одержат победу, выбив ЧВК "Вагнер" из города, американцы признают продвижение штурмовых отрядов "Оркестра". По последним данным, силы "вагнеровцев" значительно продвинулись в районе железнодорожной станции Бахмут-2, а также на юге и западе города.В то же время, по данным "института", ВСУ предприняли ряд локальных контратак как в самом городе, так и в его окрестностях, но успеха не добились. Эту информацию подтверждают и в ЧВК "Вагнер". По словам одного из командиров, ВСУ несколько раз пытались выбить штурмовые отряды "музыкантов" с территории недавно занятой воинской части. Сейчас наши закрепились с восточной стороны, противник - с западной.- заявил боец.Также ВСУ предпринимают атаки к северо-западу от Бахмута с целью ослабить давление на единственную дорогу, проходящую через Хромово. Кстати, в "Вагнере" опровергли информацию о вхождении отрядов ЧВК в этот населенный пункт и призвали "не бежать впереди паровоза".