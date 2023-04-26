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Американский Институт изучения войны: Российские войска сумели продвинуться на Сватовском направлении

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Американский Институт изучения войны: Российские войска сумели продвинуться на Сватовском направлении

Российские войска сумели продвинуться на Сватовском направлении и занять очередной населенный пункт, выбив оттуда украинские подразделения. К такому выводу пришли американские аналитики из "Института изучения войны" (ISW), изучив фото и видео с линии соприкосновения.


По данным ISW, российским войскам удалось продвинуться на Сватовском направлении и занять населенный пункт Карамзиновка в 13 км к юго-западу от Сватово. Официальных сообщений от российского Минобороны по данному факту не было, но это нормально, военные публикуют такие заявления довольно редко и через несколько дней после освобождения того или иного населенного пункта. Впрочем, сами американские эксперты, говоря о продвижении российских войск, не забывают добавить "вероятно".

Гораздо больше внимания ISW уделяет, конечно же, Бахмуту, публикуя почти ежедневные сводки по ситуации в городе. В отличие от киевского режима, продолжающего утверждать, что доблестные ВСУ якобы потерь почти не несут и скоро одержат победу, выбив ЧВК "Вагнер" из города, американцы признают продвижение штурмовых отрядов "Оркестра". По последним данным, силы "вагнеровцев" значительно продвинулись в районе железнодорожной станции Бахмут-2, а также на юге и западе города.

В то же время, по данным "института", ВСУ предприняли ряд локальных контратак как в самом городе, так и в его окрестностях, но успеха не добились. Эту информацию подтверждают и в ЧВК "Вагнер". По словам одного из командиров, ВСУ несколько раз пытались выбить штурмовые отряды "музыкантов" с территории недавно занятой воинской части. Сейчас наши закрепились с восточной стороны, противник - с западной.

Был очень большой накат, они понесли серьезные потери. Всю ночь вытаскивали своих 200, 300 и подбитую технику, лезли несколько раз

- заявил боец.

Также ВСУ предпринимают атаки к северо-западу от Бахмута с целью ослабить давление на единственную дорогу, проходящую через Хромово. Кстати, в "Вагнере" опровергли информацию о вхождении отрядов ЧВК в этот населенный пункт и призвали "не бежать впереди паровоза".
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1 комментарий
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 11:16
    +1
    А нашей власти не лишне иной раз проявить инициативу и создать один или пару-тройку институтов под общим названием "Изучение англосаксонского империализма и европейского нацизма", а то отечественные СМИ так страдают от куцего освещения событий в мире своими же отечественными органами и ответственными лицами, что постоянно цитируют такое помойное ведро как американский "Институт изучения войны".