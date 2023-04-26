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Российские войска нанесли удары по резервам противника в Дружковке

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Российские войска нанесли удары по резервам противника в Дружковке

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам украинских формирований в Дружковке на оккупированной киевским режимом части российской Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.


В Дружковке концентрируются резервы украинских формирований, которые могут предназначаться, в том числе, как для подпитки украинских сил в Артемовске (Бахмуте), так и для проведения анонсированного киевским режимом и его западными покровителями скорого контрнаступления на освобожденные Россией территории. Сейчас ВС РФ активно наносят удары именно по таким объектам – складам боеприпасов, ангарам с военной техникой, местам размещения личного состава украинских формирований.

Украинская пресса также дала свою трактовку событий. Ставленник киевского режима Павел Кириленко заявил, что ракетным ударом были повреждены административное здание и жилой дом. Также ряд пабликов сообщает о прилете по местному отделу полиции.


О том, какие ВСУ понесли потери, были ли уничтожены военная техника и вооружение, информации пока нет. Украинские власти очень жестко цензурируют СМИ и социальные сети, так как считают, что такую информацию ВС РФ могут использовать в своих интересах.




Ранее стало известно об атаке российских беспилотников на объекты ВСУ в оккупированной украинскими формированиями части российской Запорожской области. Украинские паблики сообщают, что был налет «Гераней». Запорожское направление, кстати, рассматривается как одно из наиболее вероятных с точки зрения планирования контрнаступления украинских формирований, ставящего своей целью перерезать сухопутный коридор в Крым, проходящий по побережью Азовского моря.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Dru News
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9 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:54
    +2
    А беспилотники-разведчики наши там не летают, для оценки ущерба?

    А так то наши молодцы, надеюсь результат максимальный!
    1. monetam
      monetam Сегодня, 11:08
      +2
      Правильное замечание. При такой информации хочется прочитать именно о подтверждении средствами контроля принесенного ущерба.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 11:14
        0
        шас в информ войне это очень важно показать ущерб противника !
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:17
          +1
          Главное что этот ущерб противнику реально нанесен. Сообщить - конечно сообщат - о реальном то ущербе противнику.
        2. алексеев
          алексеев Сегодня, 11:33
          +1
          "...щас в информ войне важно показать ущерб противника"
          Это точно, на ведь она на то и информвойна, чтобы быть подобной анекдоту.
          Доктор, мой сосед в 85 лет удовлетворяет жену каждый день по нескольку раз, а мне только 70 и я не могу так! crying
          А что Вам мешает говорить окружающим также как ваш сосед?
          Оценить истинный ущерб достаточно сложно. Убит или ранен, насколько тяжело, сколь неприятеля было в разрушенном здании, подбит или уничтожен танк, САУ и т.д. Одним разведывательным БПЛА тут не обойтись. По сводкам Совинформбюро и донесениям из войск на передовой было уничтожено несколько немецких армий, включая войска СС и сателлитов. Так же и СМИ гитлеровской Германии отчитывались об уничтоженных несметных " силах из сибирских тундр".
          Чтобы иметь представление об более менее реальных потерях противника на ТВД нужно провести серьезную аналитическую работу сравнивая данные из различных источников.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 11:59
            0
            soldier
            Цитата: алексеев
            Чтобы иметь представление об более менее реальных потерях противника на ТВД нужно

            ...иметь прямой доступ к их донесениям о потерях...или хотя бы суточные данные по питающимся...)))
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:17
        +1
        Вон,всуки на телеге ВО выложили два удара по Артемовску,то ли химеры,то лиJDAM легли.Сняли с квадрика.
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 11:34
          0
          ага укррр сняли и показали что нанесли удары !
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 11:10
    -1
    Обстановка все больше напоминает обстановку перед Курской битвой, обе стороны накапливают силы, но начать активные действия не решаются, так как уж очень "ставки высоки", да и погода пока не сильно способствует, ну полная аналогия с "дугой" образца 1943 года и потому сроки начала решающего сражения все сдвигаются и сдвигаются, того и гладишь до 5 июля дотянут...
    1. Комментарий был удален.