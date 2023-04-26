Российские войска нанесли удары по резервам противника в Дружковке

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам украинских формирований в Дружковке на оккупированной киевским режимом части российской Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
В Дружковке концентрируются резервы украинских формирований, которые могут предназначаться, в том числе, как для подпитки украинских сил в Артемовске (Бахмуте), так и для проведения анонсированного киевским режимом и его западными покровителями скорого контрнаступления на освобожденные Россией территории. Сейчас ВС РФ активно наносят удары именно по таким объектам – складам боеприпасов, ангарам с военной техникой, местам размещения личного состава украинских формирований.
Украинская пресса также дала свою трактовку событий. Ставленник киевского режима Павел Кириленко заявил, что ракетным ударом были повреждены административное здание и жилой дом. Также ряд пабликов сообщает о прилете по местному отделу полиции.
О том, какие ВСУ понесли потери, были ли уничтожены военная техника и вооружение, информации пока нет. Украинские власти очень жестко цензурируют СМИ и социальные сети, так как считают, что такую информацию ВС РФ могут использовать в своих интересах.
Ранее стало известно об атаке российских беспилотников на объекты ВСУ в оккупированной украинскими формированиями части российской Запорожской области. Украинские паблики сообщают, что был налет «Гераней». Запорожское направление, кстати, рассматривается как одно из наиболее вероятных с точки зрения планирования контрнаступления украинских формирований, ставящего своей целью перерезать сухопутный коридор в Крым, проходящий по побережью Азовского моря.