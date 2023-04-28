Планирующие бомбы для СВО: что не так с «русским JDAM-ER»

С началом СВО остро встала проблема (вполне очевидная за много лет до этого) выживаемости нашей фронтовой авиации в условиях наличия у противника мощной, эшелонированной и относительно современной ПВО.
Увы, но адекватных способов решения ее наши ВКС выработать не смогли и перешли на применение оружия преимущественно из районов, контролируемых нашими войсками, и, с учетом недостатка дальнобойного оружия, к массовому использованию НАР (неуправляемых авиационных ракет, совсем не дешевых) с кабрирования. Называть такое применение авиации эффективным, увы, не приходится. Войска остались без эффективной авиационной поддержки (не говоря уже о решении задач изоляции района боевых действий).
Очевидно, остро встала проблема высокоточного поражения наземных целей с дистанций, исключающих вход самолета в зону поражения ЗРК.
Планирующие управляемые авиабомбы – США
Одним из таких и весьма эффективных решений по критерию «эффективность – стоимость» было (увы, не в наших Вооруженных силах) применение высокоточных планирующих управляемых авиабомб.
Первые такие образцы появились еще в ходе Второй мировой войны, однако только с полномасштабным развертыванием космической навигационной системы (КНС) GPS в 90-х гг. прошлого века стало возможным технически создание массового высокоточного боеприпаса относительно малой стоимости.
Появление в арсенале ВВС США управляемых авиабомб (УАБ) JDAM (фактически модернизационный комплект наведения по КНС для свободнопадающих бомб) стало фактически революцией в наступательной воздушной войне, разом многократно повысив боевую эффективность ВВС США за счет возможности массового (в т. ч. залпового) высокоточного поражения наземных целей.
С учетом возможностей комплекта управления (по КНС) и необходимости многократного увеличения дистанций сброса логичным последующим решением стало добавление в состав комплекта модернизации обычных авиабомб раскладных крыльев (JDAM-ER – «увеличенной дальности»).
Только один (из множества) пример высокой точности управляемых авиабомб JDAM:
Для внутренних бомбоотсеков малозаметных истребителей создавалось новое поколение УАБ SDB («малого диаметра»), применение которых на подвесках самолетов предшествующего поколения позволило резко повысить число УАБ на борту и обеспечить поражение до двух десятков целей с одного самолета.
Иранский пример
В последующие годы планирующие УАБ разрабатывают и принимаются на вооружение во многих странах, из которых стоит обратить внимание на Иран – опубликованны видео применения их с ударных самолетов Су-22 (экспортная модификация Су-17М3).
Необходимо подчеркнуть, что с «аэродинамической стороны» иранская планирующая УАБ разработана весьма грамотно, имеет (за счет хорошего удлинения крыла) высокое аэродинамическое качество и дальность планирования (применения), оптимальную размерность.
Относительно высокая эффективность применения в ходе ряда войн иранских БПЛА с аппретурой КНС позволяет предполагать и хорошую эффективность аппаратуры наведения этих УАБ.
У нас: «мышиная возня» и «гора родила мышь»
К тому, что мы получили сегодня, привели несколько причин.
Первая причина: «В настоящей, ядерной, войне всех этих «богопротивных спутников» не будет, и поэтому нам такое не надо».
Хорошей иллюстрацией этому является цитата модного «бьюти-блогера» fighter_bomber:
Я много раз говорил, что на нормальной войне спутников не будет. Их просто снесут все и сразу, и все эти УМПК, «Гефесты», навигаторы, JDAМ, HIMARS и пр. и др. выйдут сразу в ангар. Но войны нет, поэтому вопрос решают РЭБом.
Увы, подобное безграмотное заявление (причем от лица, заявляющего о себе как о ветеране – летчике ВКС!) было достаточно распространено в наших Вооруженных Силах, и стало одной из ключевых причин практически полного завала у нас не только с УАБ с наведением по КНС, но и критического отставания от запада в высокоточной артиллерии, – что крайне остро ппродемонстрировано в ходе СВО.
Причем на уровне военно-научной общественности все всё прекрасно понимали и докладывали – в т. ч. публично, см. например, «Известия Академии Ракетно-артиллерийских наук», однако дремучее невежество части наших военных просто блокировало дело.
Вторая причина: часто низкий уровень инициативных работ по тематике.
Здесь наглядный пример – как раз заявленная на ряде выставок «разработка» (это слово правильно взять в кавычки) 2000-х – начала 2010-х гг. ФАБ-500 с МПК. Это не только «топорный уровень» самой работы, это просто непонимание самого его смысла, сути – максимальной дальности применения (планирования), и соответственно требования максимально высокого аэродинамического качества (естественно, ограничиваемого реальными конструктивными ограничениями, в первую очередь жесткостью крыльев).
Соответственно, «цена» активному пиару в СМИ в конце 2010-х гг. «перспективной» (в кавычках) УАБ «Дрель» видна просто из ее фото: весьма низкое аэродинамическое качество, с которым заявленные характеристики просто не совместимы.
Третья причина – проблемные вопросы «классических отечественных КАБ» (корректируемые авиабомбы) от ведущего разработчика ГНПП «Регион» (и изделий Корпорации ТРВ).
Здесь два фактора: крайне высокая стоимость изделий «Региона» и недостаточное аэродинамическое качество (максимальная дальность планирующего полета в первом приближении равна: высота сброса, умноженная на аэродинамическое качество) по причине малого удлинения крыльев, характерное для всех изделий «Региона».
При этом в плане точности попадания, эффективности боевой части разработки КАБ «Региона» находятся на весьма высоком уровне (еще со времен СССР), однако две указанные проблемы остро стоят до сих пор, в т. ч. и для самых новых изделий (типа K08BE и K029E (УПАБ-1500B-E) калибра 500 кг и 1 500 кг соответственно).
Отдельно необходимо отметить изделие «Гром» (корпорации ТРВ), имеющее модульную конструкцию, обеспечивающую многовариантность применения, и разрабатывавшее, очевидно, под внутренние отсеки оружия новых малозаметных самолетов (в т. ч. с обеспечением применения с высоких скоростей). Увы, о малой стоимости этого изделия, и соответственно массовом его применении (что остро требует ситуация на фронте) говорить не приходится. «Гром» – это хорошее оружие для Су-57 пятого поколения, но их количество в ВКС крайне мало, а «массовка» самолетов 4-го поколения требует именно массовой и относительно дешевой УАБ.
При этом не нужно быть специалистом в аэродинамическом проектировании, чтобы заметить, что крыло «Грома» также не отличается большим удлинением, а значит и высокого аэродинамического качества (для изделий такого класса) ему не видать как своих ушей. Собственно, дальности полета «Грома» без двигателя (то есть УПАБ) можно обнаружить в любых рекламных проспектах «Рособоронэкспорта», так же как и высоты сброса.
Здесь есть смысл вернуться в 2000–2010-е гг. в ГНПП «Регион» (ведущую организацию по этой тематике в РФ).
Смотрим патент № 2339905 «Авиационная бомба, стабилизированная по крену, с инерциально-спутниковой системой наведения» (ОАО «ГНПП «Регион», подача заявки: 22.12.2006 г., публикация патента: 27.11.2008 г., очевидно, сходный с КАБ-250 (АО «ГНПП «Регион») и предшествующий патент РФ № 2247314, заявка 2003123742/02 от 01.08.2003 г., опубликована 27.02.2005 г., конструктивно сходна с КАБ-500С.
Примечание: деятельность автора не была связана с тематикой УАБ (кроме приложений по разработке универсального многоцелевого высокоточного планирующего блока для изделий различного назначения (в т. ч. АПР-3М, что резко увеличивало ее эффективность при применении с самолетов) при подготовке предложений в ОНР-2030 в 2013 г.), однако имело место длительное общение по тематике УАБ с упомянутыми в патенте В. Д. Матыциным и Е. С. Шахиджановым (до 2008 года – генеральный директор ГНПП «Регион»).
Далее – из текста патента с комментариями.
УАБ [патент РФ № 2247314 – Прим. авт.], стабилизированная по крену, с аппаратурой спутниковой (устанавливаются две антенны глобальной спутниковой связи и одна для приема информации от наземной станции дифференциальных поправок) и инерциальной навигации… обеспечивает сверхвысокую точность 3...5 м только при наличии станции дифференциальной привязки (опорной широкозонной наземной станции с точно известными координатами). Создание подобных станций в районах военных конфликтов проблематично, что является существенным недостатком… в бомбе патент РФ № 2247314 нельзя реализовать значительные дальности боевого применения, так как в бомбе отсутствует крыльевой модуль…
Т. е. фактически приведена краткая характеристика, с указанием ключевых особенностей первой отечественной УАБ со спутниковым наведением и ее последующее развитие уже в калибре 250 кг и дополнительной ГСН с крыльевым блоком.
… Учитывая выдающийся прогресс в создании микромеханических акселерометров и гироскопов на кремневой основе, обладающих сверхмалыми габаритами, электропотреблением и стоимостью, бесплатформенных навигационных систем, малогабаритных приборов спутниковой навигации, данная авиационная бомба может обеспечить точность по уровню 3σ 3...5 м, если в ее приборной состав включить «доводчик» (тепловизионную головку самонаведения, обеспечивающую автоматический захват заданной цели по ее предварительно введенному перед сбросом бомбы эталону). Подобная тепловизионная ГСН может быть выполнена достаточно простой, так как необходимо обеспечить дальность поиска/захвата цели не более 2...3 км, что определяется малым промахом, обеспечиваемым инерциально-спутниковой системой авиабомбы (промах не более 20...30 м). При уменьшении дальности до цели до 2...3 км БИНС подает команду на автоматический захват цели.
В этом случае в авиабомбе, выполненной в соответствии с патентом РФ № 2247314, отсутствует необходимость установки антенны приема дифференциальных поправок, что упрощает ее конструкцию и аппаратурный состав.
В этом случае в авиабомбе, выполненной в соответствии с патентом РФ № 2247314, отсутствует необходимость установки антенны приема дифференциальных поправок, что упрощает ее конструкцию и аппаратурный состав.
Чего здесь не хватает? Очевидно, канала связи «носитель – УАБ».
Здесь еще раз стоит подчеркнуть год заявки – 2006.
Предлагаемая авиабомба может применяться как по целям с заранее известными координатами, так и по целям, оперативно обнаруженным с помощью локатора в процессе полета самолета. Самолетный прицельно-навигационный комплекс (ПРНК) в зависимости от условий полета вычисляет зону возможных сбросов. ПРНК заносит в память тепловизионной головки самонаведения «эталонное» изображение выбранной цели…
Т. е. возможности УАБ и ПрНК смолета могут эффективно дополнять друг друга, резко повышая возможности как УАБ, так и самого авиационного комплекса с ними.
Очевидно, что возможность применения такой УАБ с перспективных носителей (Су-57, БПЛА «Охотник» и т. д.) налагало жесткие требования по конструкции и условиям применения.
Большой диапазон изменения чисел М, реализуемый предлагаемой авиабомбой [патент № 2339905 – Прим. авт.], предъявляет повышение требования к тщательности выбора размера крыльев, стабилизаторов с учетом центровки, реализуемой в авиабомбе.
Все вроде бы верно, но… то, что мы имеем в патенте № 2339905 (и КАБ-250), оптимизированно в первую очередь под Су-57 и «Охотник» (с большой высоты и высокой скорости ограниченного числа УАБ). Реальная обстановка же требует возможности массированного поражения большого количества целей с одного носителя, с которыми выход на большие скорости невозможен, и большая дальность применения УАБ может быть достигнута только за счет высокого аэродинамического качества УАБ (чего, очевидно, не хватает КАБ-250).
Четвертое – непонимание вопросов УАБ «малой размерности».
Здесь есть как «понимание процессов» (при явной невостребованности заказчиком, в виде «структур ВКС» ДОГОЗ (департамента по гособоронзаказу МО РФ)) – КАБ-20 от ЦНИИ ХиМ (без технических подробностей, но сам разработчик – очень серьезная и авторитетная организация, обоснованно вызывающая «клокочущую ярость» у «заокеанских партнеров»), так и непонимание самой тематики УАБ: КАБ-100 от АО «Кронштадт» («размерность» которой близка к УАБ SDB США).
Определяющим фактором эффективности «малых» УАБ (с относительно слабыми боевыми частями) является точность попадания, т. е. крайне остро встают требования по точности. Таким образом возможности реализации всех преимуществ компактности (и соответственно большого боекомплекта на борту) и огневой производительности носителя реализуются только при высокоточной и достаточно дорогой ГСН (головке самонаведения), что приводит к резкому увеличению стоимости тех же SDB в США от более простых и массовых JDAM.
Что видим на фото УАБ КАБ-100? Наличие РЛС под обтекателем маловероятно (в этом случае оптимальна была бы его несколько иная форма), скорее всего, там всего лишь радиовзрыватель – что резко снижает эффективность такой малой УАБ.
Здесь очень уместно вспомнить и уроки Великой Отечественной войны, где низкая эффективность и неоптимальность размерности ФАБ-100, когда даже близкие разрывы не приводили к существенному поражению целей, ставилась по результатам исследований боевого опыта (основе огромной статистики) многократно.
Закономерным итогом всего этого стало то, что, когда «жареный петух клюнул», структуры ВКС смогли организационно (подчеркну – именно организационно, технически все возможности для того, чтобы сделать много более качественную работу, имелись) получить (совместно с промышленностью) только вот такое «аэродинамическое поделие» (фото из Телеграм-канала fighter_bomber):
Вопрос возникает даже не к «топорному техническому исполнению», это не принципиальный вопрос, а к следующим очевидным недостаткам:
– неоптимальная размерность ФАБ-500 (и все проблемы с заведомой перегрузкой пилона);
– главное – низкое аэродинамическое качество, не обеспечивающее требуемую по условиям обстановки дальность (т. е. при грамотных тактических действиях противника наши самолеты часто вынуждены будут входить в зону поражения ЗРК).
Подчеркну, это абсолютно очевидные проблемы данного «аэродинамического поделия».
Кроме того, «лубок» во многих наших СМИ, просто захлебывающихся от восторга по поводу этой планирующей авиабомбы, заставлял крепко задуматься на предмет ее стоимости.
Между тем проблемы с ее применением начались практически сразу – 12.03.2023 года, Телеграмм-канал «Военный осведомитель»:
В Донецке на одной из улиц Куйбышевского района была найдена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500 М62, упавшая вследствие технической неисправности с борта российского бомбардировщика… в нескольких метрах от упавшего снаряда лежал блок управления и коррекции.
И вот теперь случился Белгород, на который упали две такие бомбы, к счастью, без человеческих жертв. И здесь еще раз стоит вспомнить о «лубках» в СМИ и «Телеграме»…
Комментарий к произошедшему самого fighter_bomber:
Судя по видео, это однозначно бомба. Так как бомбы у нас нынче кидают только в составе УМПК, значит это был УМПК ФАБ-500М62… значит крылья не раскрылись, она поэтому и упала сразу… Белгороду повезло сегодня, это ничего не сказать. Ну и да, все тут рабочие мелочи, если бы не выбор боевого курса над городом. Город светится ночью огромным фонарём, видимым за сотни километров. Не видеть этого невозможно. Хоть в каких метеоусловиях. Так ошибаться нельзя. Такое больше не должно повториться никогда. Летчик должен пойти и поставить сегодня свечей в церкви штук сто. Тут беду отвёл Бог. Других причин нет.
«Такое больше не должно повториться никогда»? Не должно! Но для этого необходимо детально разобраться и с самой УМПК ФАБ-500М62 и с ее носителями – в первую очередь с Су-34.
Проблема основного носителя – Су-34
С большой вероятностью можно предположить что мутная история с УМПК ФАБ-500М62 имеет одной из целей «прикрыть» одну из острых проблем Су-34, связанную с ничем не обоснованной (кроме финансовых интересов «отдельных лиц») передачи тематики ПрНК самолета от ЦНПО «Ленинец» (его разработчик, изготовитель – организация, обеспечивавшая сопровождение эксплуатации самолета и комплекса) в АО «Заслон». И дело даже не в резком увеличении стоимости РЛС Ш141 и ПрНК после этой передачи, а том, что «Заслон» никакого отношения к Ш141 до этого не имел. Соответственно, нет специалистов, нет стендов (и т. д.) …
В личном общении покойный главный конструктор Су-34 Р. Г. Мартиросов оценивал это как «удар под дых» всей группировке Су-34 в ВКС, ибо это неизбежно и резко снижало процент исправных и боеготовых «утят» (по состоянию РЛС).
Увы, опыт СВО это зафиксировал очень жестко – в т. ч. в формате видео от противника с Су-34, наносящими удар по переправам на херсонском направлении, с очевидным выходом в атаку по «оптике» вместо наиболее эффективного использования РЛС.
Здесь же стоит заметить, что высокая эффективность РЛС Су-34 особо отмечалась в хорошо подготовленых для взаимодействия с авиацией наземных войсках в начале СВО – с обеспечением точных бомбовых ударов по данным РЛС из-за низкой облачности.
В последующем видео от противника, очевидно, подтверждают проблемы с эксплуатацией Су-34 (РЛС Ш141). В этой ситуации возможность тупо «отработать по координатам» УМПК ФАБ-500М62 становилась «фиговым листком» для того, чтобы прикрыть проблемы с РЛС самого носителя Су-34 (связанные с передачей тематики в АО «Заслон»).
Примечание: крайняя важность для ВКС (и всех ВС РФ в СВО) самолетов Су-34 требует не просто отмены решения по «Заслону» и возврата тематики в ЦНПО «Ленинец», но и экстренной модернизации самолета, причем не в виде ОКР, а в рамках «серии» (ГОСТ РВ 307).
К великому сожалению, ВС РФ получили Су-34 в существенно урезанном виде, чем он задумывался (и «закладывался») в конце 80-х гг.
Более того, кое в чем современный Су-34 существенно уступает «ветерану» Су-24 (даже без М), и целый ряд претензий со стороны летного состава к самолету и РЛС абсолютно обоснованный… Однако причина не в самолете и его «борте», а том, что заказчик (ВВС РФ) в 2000-х гг. просто вычеркнул (исключил) целый ряд требований к самолету, и сейчас эта «экономия на спичках» крайне остро проявила себя в СВО.
И это необходимо устранять просто экстренно, в самые форсированные сроки!
Последнее: с учетом указанных проблем Су-34, в качестве носителей планирующих авиабомб необходимо рассматривать весь пригодный авиапарк, в первую очередь Су-30СМ, Ту-22М3, Су-25СМ3 (для последнего важны не максимально достижимые дальности применения УАБ, исключающие применение ПЗРК, и высот порядка 2–3 км при УАБ с хорошим аэродинамическим качеством вполне для этого достаточно).
Оценка УПМК ФАБ-500М62 от специалиста-аэродинамика
Из Телеграм-канала mvm expert:
За время с первой публикации изображения всенародно «любимого» изделия мне удалось выяснить о нем достаточно, чтобы понять, что в нашей стране есть организации и люди, которые могут сделать гораздо (кратно) лучше, но, к сожалению, у них нет административного ресурса…
1) Взведение взрывателя осуществляется при отделении от носителя (боевой сброс), то есть если крыло не приводится в полетное положение, бомба взрывается там, куда падает (какой-то город). Все известные УПАБы взводятся на траектории перед целью… но у нас свой пудЪ, вы же знаете, вот убьют кого-то в каком-то городе, тогда и сделаем.
1) Взведение взрывателя осуществляется при отделении от носителя (боевой сброс), то есть если крыло не приводится в полетное положение, бомба взрывается там, куда падает (какой-то город). Все известные УПАБы взводятся на траектории перед целью… но у нас свой пудЪ, вы же знаете, вот убьют кого-то в каком-то городе, тогда и сделаем.
Данный пункт, конечно, требует уточнения и проверки, ведь если изделие взводится при отделении, то это полный абсурд. На одной-единственной известной фотографии изделия можно видеть, что провод от балочного держателя уходит в район хвостовой части изделия, туда, где крепятся стабилизаторы. Вполне возможно (сложно рассмотреть на снимке), провод стыкуется с вычислителем изделия, а уже затем от вычислителя к донному взрывателю подсоединяется второй шнур, который при боевом сбросе, выдает сигнал на взведение на траектории. Но в таком случае, сложно объяснить, каким образом в Белгороде произошел взрыв.
Здесь уместно будет вспомнить о сходных проблемах для «мавиков с гранатами», применение которых на первом этапе имело порой печальные последствия для собственного личного состава, именно по проблемам с техническим обеспечением безопасности боевой гранаты «болтающейся в воздухе». При этом технически задача была решена еще много лет назад в виде массового и практически серийного изделия (существовавшего, однако, «неофициально»).
Т. е. даже для малых боеприпасов БПЛА грамотными специалистами необходимость обеспечения безопасности понималась сразу, на фоне чего полное игнорирование этого вопроса для УМПК ФАБ-500М62 просто не имеет цензурных комментариев, особенно с учетом заведомого и значительного превышения ограничений по массе.
2) Масса изделия превышает ограничения балочного держателя 3-й группы.
Вот и ответ на частые случаи случайного отрыва УМПК ФАБ-500М62 от носителя…
Хороший вопрос – осознавали ли хоть какую-то ответственность за то, что творят, те, кто «изобретал» этот УМПК?
Кто был бы виноват, если бы в Белгороде погибли люди? Экипаж?
Однако маршрут полета экипаж определяет не «сам по себе» – это было согласовано и утверждено соответствующими начальниками. Эти начальники готовы принять на себя ответственность за едва не случившуюся гибель гражданских лиц (напомню, что до случая в Белгороде был Донецк, и это только то, что попало в «Телеграм»)?
А правила боевого применения УМПК ФАБ-500М62 разработаны и утверждены? Или опытные лётчики да начальники Липецкого центра уклонились от этой аферы?
Собственно, это те «недостатки», которые грамотный и компетентный разработчик обязан был исключить сразу… но:
4) Изделие не имеет никакого отношения к НПО «N»…
6) Команда, которая соорудила этот ужас прочности и аэродинамики… уже работала по такой тематике в 201(.) году, и закончилось все тем, что во время одного из испытательных полетов изделие нештатно сошло… (см. п 2.). После чего программа была свернута… не выполнен один из пунктов ТЗ – масса изделия не более чем… По имеющейся у меня информации, именно эта команда «всплыла» для работы уже на другую организацию. Великолепное конструктивное исполнение опознали имеющие отношение к тематике люди, так сказать, узнали «кисть мастера».
7) Приведение крыла в полетное положение производится с помощью натянутой пружины… ее натягивают минимум 2 человека, а третий должен проконтролировать постановку всего этого ужаса на замок. Один раз не получилось, те, что натягивали, поехали в больницу, но вроде уже вернулись в строй (не по частям, целые).
6) Команда, которая соорудила этот ужас прочности и аэродинамики… уже работала по такой тематике в 201(.) году, и закончилось все тем, что во время одного из испытательных полетов изделие нештатно сошло… (см. п 2.). После чего программа была свернута… не выполнен один из пунктов ТЗ – масса изделия не более чем… По имеющейся у меня информации, именно эта команда «всплыла» для работы уже на другую организацию. Великолепное конструктивное исполнение опознали имеющие отношение к тематике люди, так сказать, узнали «кисть мастера».
7) Приведение крыла в полетное положение производится с помощью натянутой пружины… ее натягивают минимум 2 человека, а третий должен проконтролировать постановку всего этого ужаса на замок. Один раз не получилось, те, что натягивали, поехали в больницу, но вроде уже вернулись в строй (не по частям, целые).
Как говорится – без комментариев…
8) Оценка аэродинамического качества была произведена мной лично, на цифру посмотрели… сказали, что я попал достаточно точно… понять, на какую максимально теоретически достижимую дальность все это летит... цифру называть я не стану, но она гораздо меньше тех, о которых кричат… такая, которую лучше не называть.
Собственно говоря, , что с дальностью у УМПК ФАБ-500М62 «не важно» – специалистам было очевидно изначально. И подчеркну, это не просто «не важно» – нашим летчикам при ее применении придется заходить в зону поражения ЗРК противника (при правильной организации им ПВО).
«Куцее» «крылышко» УМПК ФАБ-500М62 наглядно:
Очевидна потребность значительного увеличения аэродинамического качества для массовой УАБ и (или) оснащение ее малогабаритным двигателем (на что в конструкции УМПК ФАБ-500М62 нет никаких резервов по массе).
9) Недавний случай не первый, помимо того, что было в «Телеге» ранее, есть инфа о том, что крыло, которое не приводится в полетное положение, стандартная ситуация для этого изделия…
Ну и про «ценник»:
10) Почему я считаю, что за созданием изделия стоит именно та организация, которую нельзя называть? Потому что только у нее есть доступ к самолетам для испытаний (все самолеты этого типа принадлежат синим человечкам), то есть прямой выход на них… известна их стоимость «дешевой» (в кавычках – намного дороже GBU-38).
Конечно, у меня остались вопросы, ответы на которые я не узнаю никогда. Например:
1) Как это могло вообще быть допущено до использования, если не взводится на траектории? Кто [не совсем цензурное выражение – Прим. авт.] такое ТЗ составлял? Кто его подписывал?
2) Каким образом команда, которая это проектировала (они проектировали?) получила доступ к габаритным чертежам носителя?.. Или это напрямую через «синих человечков» (ОКБ не при делах)?
3) Почему созданием летательных аппаратов занимаются те, кто очевидно не в состоянии это качественно делать?
4) Почему те, кто всю историю СССР и РФ создавали КАБы, не спроектировали в инициативном порядке комплект для дооборудования неуправляемых авиабомб? Как мне сказал человек из этой организации – «ну это философский вопрос».
Конечно, у меня остались вопросы, ответы на которые я не узнаю никогда. Например:
1) Как это могло вообще быть допущено до использования, если не взводится на траектории? Кто [не совсем цензурное выражение – Прим. авт.] такое ТЗ составлял? Кто его подписывал?
2) Каким образом команда, которая это проектировала (они проектировали?) получила доступ к габаритным чертежам носителя?.. Или это напрямую через «синих человечков» (ОКБ не при делах)?
3) Почему созданием летательных аппаратов занимаются те, кто очевидно не в состоянии это качественно делать?
4) Почему те, кто всю историю СССР и РФ создавали КАБы, не спроектировали в инициативном порядке комплект для дооборудования неуправляемых авиабомб? Как мне сказал человек из этой организации – «ну это философский вопрос».
Про «Регион» – ведущую организацию по КАБ РФ, скажу коротко.
Отсутствие эффективного отечественного JDAM-ER – это стыд и срам этой организации и ее нынешнего руководства.
На уровне специалистов все прекрасно понималось (обсуждалась автором, например с В. Д. Матыциным), предложения докладывались руководству… но все тормозилось на уровне нынешнего руководителя АО «ГНПП «Регион».
К великому сожалению, Е. С. Шахиджанова, с руководством которого связано «золотое время» ГНПП «Регион», в 2008 году «ушли». Нынешний руководитель, который пиарился тем, что было заложено при Шахиджанове, не счел необходимым даже появиться на его похоронах.
5) Зачем вообще лезть в калибр 500-ки? Если очевидно, что там будут массовые проблемы (проектирование летательного аппарата начинается с оценки его массы, с подключением)?
Как говорится – «очень хороший вопрос», особенно с учетом того, что именно в формате ФАБ-250 и находится наиболее эффективное решение планирующей УАБ для ВКС…
Эффективность наведения по КНС в условиях помех (РЭБ)
Здесь в первую очередь необходимо рассмотреть такую тонкую и достаточно закрытую тему, как эффективность высокоточных боеприпасов со спутниковым наведением в условиях РЭБ. Опыт СВО дал много информации для анализа этого вопроса (как с одной, так и другой стороны).
Например, есть яркие примеры высокоточного «перфорирования» Антоновского моста у Херсона реактивными снарядами РСЗО HIMARS, при том, что первый опыт применения противником JDAM-ER с воздушных носителей оказался много менее эффективным:
Очевидная причина этого в «локальности» зоны помехового воздействия на современные помехозащищенные приемники, которую ракета «проскакивает» на скорости и не успевает накопить ошибку, а вот для более медленной УАБ ошибки возрастают уже существенно.
Примеры по дальности подавления спутниковых навигационных систем можно процитировать с «вражеского Телеграм-канала»:
Верхние две линии – это самые обычные GPS в дронах и БПЛА (чуть хуже и чуть лучше). С этим мы все сейчас работаем, и работала Россия до войны.
Нижние две линии – это приемники NATO – CRPA антенны, которые умеют отрезать помехи за счет изменения диаграммы антенны и алгоритмов анализа сигнала. Кроме того – специальный закодированный сигнал с М-кодом с отдельными лепестками спутников, который недоступен никому в мире, кроме армии США.
Россия поняла, что надо «шевелиться» и создала свою защищенную GPS-антенну «Комета-М», которую ставит на все «Орланы», КР и управляемые бомбы. Их «Комета-М» по защищенности примерно находится между двумя нижними линиями. Но все эти системы CRPA имеют ограничения по количеству источников РЭБ, которые можно нейтрализовать в одну единицу времени.
Нижние две линии – это приемники NATO – CRPA антенны, которые умеют отрезать помехи за счет изменения диаграммы антенны и алгоритмов анализа сигнала. Кроме того – специальный закодированный сигнал с М-кодом с отдельными лепестками спутников, который недоступен никому в мире, кроме армии США.
Россия поняла, что надо «шевелиться» и создала свою защищенную GPS-антенну «Комета-М», которую ставит на все «Орланы», КР и управляемые бомбы. Их «Комета-М» по защищенности примерно находится между двумя нижними линиями. Но все эти системы CRPA имеют ограничения по количеству источников РЭБ, которые можно нейтрализовать в одну единицу времени.
P. S.
1. Наиболее оптимальный калибр УАБ для самолетов получается в размерности ФАБ-250, и именно на ее основе планирующая УАБ должна стать массовым оружием наших ВКС в СВО.
Это не исключает УАБ в размерности 100 кг, 500 кг, 1 500 кг (и выше), но их «тактическая ниша» много меньше УАБ-250. Даже массовый самолет СВО Су-25СМ3 с такими УАБ способен с ними поразить 6–8 целей за одни вылет, что резко повышает возможности всей нашей воздушной группировки по поддержке сражающихся войск.
2. Необходимы максимально высокое аэродинамическое качество и соответственно дальность планирования.
Здесь же – весьма желательна опциональная возможность применения малогабаритных двигателей.
3. Целесообразна линия связи «УАБ-самолет» и ГСН.
Даже простая ГСН в режиме «телеметрии» даст ценную информацию по условиям применения и точности удара, не говоря уже о возможностях, указанных в патенте № 2339905 выше. При этом наличие связи с УАБ позволяет при необходимости скорректировать точку попадания (5–10 секунд в режиме наведения с ГСН дают такую возможность). К сожалению, в кругу специалистов широко распространено мнение, что якобы связь с УАБ и ГСН «необоснованно ее усложняет», «увеличивает сроки разработки», но это не так – т. к. даже просто наличие телеметрии с борта УАБ в процессе ее испытаний дает возможность резко сократить сроки разработки (что крайне важно сейчас). Последнее, что хотелось бы отметить по этому пункту, это противник, наглядно:
4. Ряд некоторых «общих вопросов» по нашим ВКС (по-хорошему требующих отдельно нескольких статей):
– актуальность экстренного решения острых вопросов по основному ударному самолету ВКС Су-34;
– насущность срочного оснащения самого массового ударного самолета ВКС – Су-25СМ3 РЛС, обеспечивающей обнаружение и поражение целей без входа в зону поражения ПЗРК противника;
– странный и ничем не обоснованный отказ он применения в ВКС такого массового (в США и НАТО) и эффективного средства РЭБ, как АБЛ – активные буксируемые ловушки (АБЛ, завяленная с составе комплекса обороны «Президент-С», имеет, мягко говоря, «странные» характеристики);
– крайняя целесообразность усиления средств авиационной разведки (в т. ч. радиолокационной и радиоэлектронной), для чего нужно поднимать с хранения самолеты с установкой на них спецкомплексов (проблема в первую очередь организационная, и эффективно может быть решена только в виде «авиационной ЧВК» – ибо для сегодняшних наших ВКС это только «лишнее беспокойство»);
– чрезвычайная необходимость значительного усиления составляющей авиационной ПВО для отражения массированных ударов КР и БПЛА – для чего, опять же, нужна мобилизация пригодного летного состава (в т. ч. учебно-тренировочных самолетов);
– жесткий разбор того, что происходит в ВКС (и особенно структурах ДОГОЗ, связанных с ВКС, напомню, что перед СВО был снят с должности тогдашний руководитель ДОГОЗ МО РФ, и жестких вопросов к этой организации более чем) – как вообще наши ВКС оказались без АБЛ; почему «борт» (Су-34) был передан организации, не имевшей к нему никакого отношения, ценник «услуг» которой был не только заведомо много выше, но и привел к резкому снижению боеготовности парка основного ударного самолета ВКС; как и почему была (вместо экстренной конкурсной разработки несколькими организациями планирующей УАБ) навязана ВКС УМПК ФАБ-500М62 и сколько это «чудо» стоило нашему военному бюджету – и таких вопросов много;
– где вообще головной ВКСовский НИИ – «тридцатка»… Может быть, для осознания обстановки (и тяжести последствий ряда «бездействий» и странных «действий») его стоит куда-нибудь типа Донецка из Москвы перевести?
Примечание: ввиду специфики проблематики и идущей СВО, тема рассмотрена не просто с учетом печати в публичном источнике, но и того, что ее будет читать враг. Соответственно, она ни в коей мере не претендует на полноту освещения, имеет целью остро обозначить одну из критических важных проблем СВО для ее максимально быстрого разрешения. По «технической стороне» перспективных УАБ статья дает лишь «карандашные наметки» того, в какую сторону необходимо двигаться (в достаточно полном виде эти вопросы могут быть предметом только закрытого обсуждения).