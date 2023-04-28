Планирующие бомбы для СВО: что не так с «русским JDAM-ER»

Планирующие управляемые авиабомбы – США

Иранский пример

У нас: «мышиная возня» и «гора родила мышь»

Первая причина: «В настоящей, ядерной, войне всех этих «богопротивных спутников» не будет, и поэтому нам такое не надо».

Я много раз говорил, что на нормальной войне спутников не будет. Их просто снесут все и сразу, и все эти УМПК, «Гефесты», навигаторы, JDAМ, HIMARS и пр. и др. выйдут сразу в ангар. Но войны нет, поэтому вопрос решают РЭБом.

Вторая причина: часто низкий уровень инициативных работ по тематике.

Третья причина – проблемные вопросы «классических отечественных КАБ» (корректируемые авиабомбы) от ведущего разработчика ГНПП «Регион» (и изделий Корпорации ТРВ).

УАБ [патент РФ № 2247314 – Прим. авт.], стабилизированная по крену, с аппаратурой спутниковой (устанавливаются две антенны глобальной спутниковой связи и одна для приема информации от наземной станции дифференциальных поправок) и инерциальной навигации… обеспечивает сверхвысокую точность 3...5 м только при наличии станции дифференциальной привязки (опорной широкозонной наземной станции с точно известными координатами). Создание подобных станций в районах военных конфликтов проблематично, что является существенным недостатком… в бомбе патент РФ № 2247314 нельзя реализовать значительные дальности боевого применения, так как в бомбе отсутствует крыльевой модуль…

… Учитывая выдающийся прогресс в создании микромеханических акселерометров и гироскопов на кремневой основе, обладающих сверхмалыми габаритами, электропотреблением и стоимостью, бесплатформенных навигационных систем, малогабаритных приборов спутниковой навигации, данная авиационная бомба может обеспечить точность по уровню 3σ 3...5 м, если в ее приборной состав включить «доводчик» (тепловизионную головку самонаведения, обеспечивающую автоматический захват заданной цели по ее предварительно введенному перед сбросом бомбы эталону). Подобная тепловизионная ГСН может быть выполнена достаточно простой, так как необходимо обеспечить дальность поиска/захвата цели не более 2...3 км, что определяется малым промахом, обеспечиваемым инерциально-спутниковой системой авиабомбы (промах не более 20...30 м). При уменьшении дальности до цели до 2...3 км БИНС подает команду на автоматический захват цели.

В этом случае в авиабомбе, выполненной в соответствии с патентом РФ № 2247314, отсутствует необходимость установки антенны приема дифференциальных поправок, что упрощает ее конструкцию и аппаратурный состав.

Предлагаемая авиабомба может применяться как по целям с заранее известными координатами, так и по целям, оперативно обнаруженным с помощью локатора в процессе полета самолета. Самолетный прицельно-навигационный комплекс (ПРНК) в зависимости от условий полета вычисляет зону возможных сбросов. ПРНК заносит в память тепловизионной головки самонаведения «эталонное» изображение выбранной цели…

Большой диапазон изменения чисел М, реализуемый предлагаемой авиабомбой [патент № 2339905 – Прим. авт.], предъявляет повышение требования к тщательности выбора размера крыльев, стабилизаторов с учетом центровки, реализуемой в авиабомбе.

Четвертое – непонимание вопросов УАБ «малой размерности».

В Донецке на одной из улиц Куйбышевского района была найдена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500 М62, упавшая вследствие технической неисправности с борта российского бомбардировщика… в нескольких метрах от упавшего снаряда лежал блок управления и коррекции.

Судя по видео, это однозначно бомба. Так как бомбы у нас нынче кидают только в составе УМПК, значит это был УМПК ФАБ-500М62… значит крылья не раскрылись, она поэтому и упала сразу… Белгороду повезло сегодня, это ничего не сказать. Ну и да, все тут рабочие мелочи, если бы не выбор боевого курса над городом. Город светится ночью огромным фонарём, видимым за сотни километров. Не видеть этого невозможно. Хоть в каких метеоусловиях. Так ошибаться нельзя. Такое больше не должно повториться никогда. Летчик должен пойти и поставить сегодня свечей в церкви штук сто. Тут беду отвёл Бог. Других причин нет.

Проблема основного носителя – Су-34

Оценка УПМК ФАБ-500М62 от специалиста-аэродинамика

За время с первой публикации изображения всенародно «любимого» изделия мне удалось выяснить о нем достаточно, чтобы понять, что в нашей стране есть организации и люди, которые могут сделать гораздо (кратно) лучше, но, к сожалению, у них нет административного ресурса…



1) Взведение взрывателя осуществляется при отделении от носителя (боевой сброс), то есть если крыло не приводится в полетное положение, бомба взрывается там, куда падает (какой-то город). Все известные УПАБы взводятся на траектории перед целью… но у нас свой пудЪ, вы же знаете, вот убьют кого-то в каком-то городе, тогда и сделаем.

2) Масса изделия превышает ограничения балочного держателя 3-й группы.

4) Изделие не имеет никакого отношения к НПО «N»…



6) Команда, которая соорудила этот ужас прочности и аэродинамики… уже работала по такой тематике в 201(.) году, и закончилось все тем, что во время одного из испытательных полетов изделие нештатно сошло… (см. п 2.). После чего программа была свернута… не выполнен один из пунктов ТЗ – масса изделия не более чем… По имеющейся у меня информации, именно эта команда «всплыла» для работы уже на другую организацию. Великолепное конструктивное исполнение опознали имеющие отношение к тематике люди, так сказать, узнали «кисть мастера».



7) Приведение крыла в полетное положение производится с помощью натянутой пружины… ее натягивают минимум 2 человека, а третий должен проконтролировать постановку всего этого ужаса на замок. Один раз не получилось, те, что натягивали, поехали в больницу, но вроде уже вернулись в строй (не по частям, целые).

8) Оценка аэродинамического качества была произведена мной лично, на цифру посмотрели… сказали, что я попал достаточно точно… понять, на какую максимально теоретически достижимую дальность все это летит... цифру называть я не стану, но она гораздо меньше тех, о которых кричат… такая, которую лучше не называть.

9) Недавний случай не первый, помимо того, что было в «Телеге» ранее, есть инфа о том, что крыло, которое не приводится в полетное положение, стандартная ситуация для этого изделия…

10) Почему я считаю, что за созданием изделия стоит именно та организация, которую нельзя называть? Потому что только у нее есть доступ к самолетам для испытаний (все самолеты этого типа принадлежат синим человечкам), то есть прямой выход на них… известна их стоимость «дешевой» (в кавычках – намного дороже GBU-38).

Конечно, у меня остались вопросы, ответы на которые я не узнаю никогда. Например:

1) Как это могло вообще быть допущено до использования, если не взводится на траектории? Кто [не совсем цензурное выражение – Прим. авт.] такое ТЗ составлял? Кто его подписывал?

2) Каким образом команда, которая это проектировала (они проектировали?) получила доступ к габаритным чертежам носителя?.. Или это напрямую через «синих человечков» (ОКБ не при делах)?

3) Почему созданием летательных аппаратов занимаются те, кто очевидно не в состоянии это качественно делать?

4) Почему те, кто всю историю СССР и РФ создавали КАБы, не спроектировали в инициативном порядке комплект для дооборудования неуправляемых авиабомб? Как мне сказал человек из этой организации – «ну это философский вопрос».

5) Зачем вообще лезть в калибр 500-ки? Если очевидно, что там будут массовые проблемы (проектирование летательного аппарата начинается с оценки его массы, с подключением)?

Эффективность наведения по КНС в условиях помех (РЭБ)



Нижние две линии – это приемники NATO – CRPA антенны, которые умеют отрезать помехи за счет изменения диаграммы антенны и алгоритмов анализа сигнала. Кроме того – специальный закодированный сигнал с М-кодом с отдельными лепестками спутников, который недоступен никому в мире, кроме армии США.

Россия поняла, что надо «шевелиться» и создала свою защищенную GPS-антенну «Комета-М», которую ставит на все «Орланы», КР и управляемые бомбы. Их «Комета-М» по защищенности примерно находится между двумя нижними линиями. Но все эти системы CRPA имеют ограничения по количеству источников РЭБ, которые можно нейтрализовать в одну единицу времени. Верхние две линии – это самые обычные GPS в дронах и БПЛА (чуть хуже и чуть лучше). С этим мы все сейчас работаем, и работала Россия до войны.Нижние две линии – это приемники NATO – CRPA антенны, которые умеют отрезать помехи за счет изменения диаграммы антенны и алгоритмов анализа сигнала. Кроме того – специальный закодированный сигнал с М-кодом с отдельными лепестками спутников, который недоступен никому в мире, кроме армии США.Россия поняла, что надо «шевелиться» и создала свою защищенную GPS-антенну «Комета-М», которую ставит на все «Орланы», КР и управляемые бомбы. Их «Комета-М» по защищенности примерно находится между двумя нижними линиями. Но все эти системы CRPA имеют ограничения по количеству источников РЭБ, которые можно нейтрализовать в одну единицу времени.

P. S.

Примечание: