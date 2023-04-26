Операция «Аэродинамик»: когда была создана «анти-Россия»

Государственный переворот на Украине, возвращение Крыма в Россию, отделение республик Донбасса и так называемая АТО, объявленная киевскими властями. Многие считают, что именно эти события положили конец «добрососедским» отношениям Киева и Москвы.Но, нет. Вспоминается инцидент на острове Тузла в 2003 году, а еще «оранжевая революция» в 2004-м, когда все чаще на Украине начало звучать слово «москаль». Также не стоит оставлять без внимания присвоение одному из главарей УПА (запрещена в России*), националисту и палачу Роману Шухевичу звания героя Украины в 2007 году.Впрочем, и вышеперечисленное является лишь следствием того, что началось гораздо раньше, еще в годы «холодной войны».В 2017 году ЦРУ рассекретило ряд документов, среди которых встречается информация о некой операции «Аэродинамик», разработанной и стартовавшей в далеком 1948 году.Последняя подразумевала использование Украинской ССР в качестве инструмента, некоего «тарана», который будет способствовать ослаблению и, в конечном счете, развалу всего Советского Союза.УССР, к слову, была выбрана американцами не случайно. Во-первых, это была крупнейшая в экономическом плане республика, отделение которой стало бы серьезнейшим ударом для СССР. Во-вторых, на территории Украины (в основном на западе) все еще сохранились разрозненные националистические ячейки.Именно на них в начале операции «Аэродинамик» и делало ставку ЦРУ. Впрочем, стратегию американцам пришлось менять, когда шайки бандеровцев, досаждавшие, как советским властям, так и местному населению, были в большинстве своем уничтожены.После этого в ЦРУ сосредоточились на идеологической обработке населения и до начала 90-х, когда операция была закрыта, несколько раз меняли ее название: QRDYNAMIC, PDDYNAMIC и QRPLUMB.Стоит отметить, что наибольшее внимание в американском плане привлекают к себе зоны, на которые была поделена УССР. Последних было 12. Отличались они между собой лояльностью населения к России и, наоборот, уровнем поддержки националистов.Естественно, наиболее «перспективной» для ЦРУ зоной стала территория, включавшая в себя Львов, Тернополь и Ивано-Франковск. Высадка десанта, в случае необходимости, планировалась на Закарпатье.Между тем абсолютно «непригодными» для противостояния с Россией считались зоны №1 (Крым) и №2 (Луганск и Донецк). Что характерно, в зону №2 не вошли Мариуполь и север Луганской области. Таким образом, еще в середине прошлого столетия американцы «отбраковали» территории Крыма и ЛДНР (в границах до 2022 года).Наконец, обращает на себя внимание и сама конечная цель реализации плана «Аэродинамик». Она заключалась в захвате территорий, где националистические настроения наиболее сильные, чтобы затем оттуда можно было наносить удары по «пророссийским» регионам.Уж очень это все напоминает ситуацию, начавшуюся в 2013 году. В связи с этим возникает вопрос: а закрыли ли «Аэродинамик» в начале 90-х?