На Гавайях много лет жила супружеская пара, пользуясь удостоверениями личности других людей. Проживавший вместе с супругой ветеран Береговой охраны США, десятилетиями живший под чужим именем, был объявлен «русским шпионом». Супруги стали фигурантами судебного разбирательства.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Изначально на супругов было заведено дело о незаконном использовании чужих персональных данных, но затем прокуратура добавила в него шпионскую интригу.
Следствие не сообщает, с какой целью эта пара американцев присвоила себе имена двух давно умерших младенцев. Именно за этот поступок они стали фигурантами уголовного дела. Но при обыске в их доме была найдена «улика», якобы изобличающая их в шпионаже в пользу России. Речь идет о фотографиях, где супруги позировали в форме, напоминающую форму сотрудников советского Комитета госбезопасности (КГБ).
Вскоре после определенных следственных действий прокуроры отказались считать пару нелегальными сотрудниками советских или российских спецслужб. Оказалось, что фотографии были сделаны шутки ради. Это и понятно, ведь не стали бы настоящие разведчики-нелегалы хранить дома свои фото, где на них надета форма.
Уолтер Гленн Примроуз, долгое время живший под именем Бобби Форта, был оборонным подрядчиком. Вместе с женой, которая также носила чужое имя, они прожили на Гавайях около тридцати лет, а в прошлом году были задержаны правоохранителями.