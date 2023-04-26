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Ветеран Береговой охраны США, десятилетиями живший под чужим именем, был объявлен «русским шпионом»

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Ветеран Береговой охраны США, десятилетиями живший под чужим именем, был объявлен «русским шпионом»

На Гавайях много лет жила супружеская пара, пользуясь удостоверениями личности других людей. Проживавший вместе с супругой ветеран Береговой охраны США, десятилетиями живший под чужим именем, был объявлен «русским шпионом». Супруги стали фигурантами судебного разбирательства.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Изначально на супругов было заведено дело о незаконном использовании чужих персональных данных, но затем прокуратура добавила в него шпионскую интригу.

Следствие не сообщает, с какой целью эта пара американцев присвоила себе имена двух давно умерших младенцев. Именно за этот поступок они стали фигурантами уголовного дела. Но при обыске в их доме была найдена «улика», якобы изобличающая их в шпионаже в пользу России. Речь идет о фотографиях, где супруги позировали в форме, напоминающую форму сотрудников советского Комитета госбезопасности (КГБ).

Вскоре после определенных следственных действий прокуроры отказались считать пару нелегальными сотрудниками советских или российских спецслужб. Оказалось, что фотографии были сделаны шутки ради. Это и понятно, ведь не стали бы настоящие разведчики-нелегалы хранить дома свои фото, где на них надета форма.

Уолтер Гленн Примроуз, долгое время живший под именем Бобби Форта, был оборонным подрядчиком. Вместе с женой, которая также носила чужое имя, они прожили на Гавайях около тридцати лет, а в прошлом году были задержаны правоохранителями.
Использованы фотографии:
Береговая охрана США
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:18
    +1
    Это же позор американским службам - только через 30 лет (!!!) обнаружить подлог в документах....
    Хотя формулировки из разряда хайли-лайкли: фотография в форме напоминающей форму КГБ, деятельность напоминающая шпионскую.
    Да, кстати а что у КГБ была особая какая то форма? Насколько помню просто цвет просветов погон и петлицы были своего цвета, а эмблема была общевойсковая "капуста", как и у мотострелков. Все остальное - стандартная армейская форма. А на задания в гражданском они ходили чтобы не палиться.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:25
      0
      Себя от надоевшей славы спрятав,
      В одном из их Соединенных Штатов,
      В глуши и дебрях чуждых нам систем
      Жил-был, известный больше, чем Иуда,
      Живое порожденье Голливуда,
      Артист Джеймс Бонд, шпион, агент-07.

      Был этот самый парень звезда — ни дать ни взять,
      Настолько популярен, что страшно рассказать.
      Да шуточное ль дело? Почти что полубог.
      Известный всем Марчелло в сравненьи с ним — щенок!

      Он на своей, на загородной вилле
      Скрывался, чтоб его не подловили
      И умирал от скуки и тоски.
      А то, бывало, встретят у квартиры,
      Набросятся и рвут на сувениры
      Последние штаны и пиджаки.

      Вот так и жил, как в клетке. Ну, а в кино потел.
      Различные разведки дурачил, как хотел.
      То ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит,
      А то на абажуре кого-то соблазнит.

      Ну вот как-то так. tongue
      (В.С. Высоцкий, из "Агент 07").
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 12:01
      0
      Интересно,на чём спалились эти двое нелегалов?
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 12:05
        0
        Цитата: seregatara1969
        Интересно,на чём спалились эти двое нелегалов?


        Цитата: свой1970
        "Уолтер Гленн Примроуз, долгое время живший под именем Бобби Форта, был оборонным подрядчиком"- вот главная причина.Напилил, свалил и ищи потом ФБР - Бобби Форта, ага-ага....
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 11:18
    +2
    Но при обыске в их доме была найдена «улика», якобы изобличающая их в шпионаже в пользу России. Речь идет о фотографиях, где супруги позировали в форме, напоминающую форму сотрудников советского Комитета госбезопасности (КГБ).
    Это какая форма то? Буденовка, длинная кавалерийская шинель и парашют? А рацию, рацию то нашли? А "Маузер-боло" с дарственной подписью Андропова?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:22
      0
      Ну понеслась мохнатая по кочкам (с) насчет формы.... lol
      Да-да, еще забыли пулеметные ленты крест-накрест. laughing
      И в качестве служебного транспорта - тачанку с пулеметом Максим. Чтоб если что - сразу к стенке врага и из пулемета его. Злое КГБ только из пулеметов же всегда врагов валило - амерские эльфы ж это все знают.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:25
    +1
    Следующим снесут памятники Черчилю - за шпионаж в пользу Советов. Все знают, что он армянский коньяк глушил. Более того, ему его не скрываясь Советы поставляли! Ясно - шпион! Вали памятники!!!
    А чего? Говорю же, хозяин тоже становится похожим на свою собаку. На Оркаине такое уже было - очередь наглосюксов повторять
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:26
      0
      Опаздали. Черчиля уже везде BLM опарафинили как злостного расиста. Памятники ему краской зачуханены.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:30
    0
    То есть они 30 лет и три года ходили по жарким Гавайям в полушерстяной форме КГБ с синими просветами на офицерских погонах, и, встречая друг друга прикладывали ладонь к фуражке с синим околышем, переходя на строевой шаг за 5-6 шагов до друг друга???
    И все думали, что это разновидность культа Вуду?
    1. Комментарий был удален.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:34
      0
      Да в шинелках они по Гавайям рассекали. Вот только через 30 лет амерам и показалось это как-то сильно подозрительно. wassat
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 11:45
    0
    Оказалось, что фотографии были сделаны шутки ради.

    Пошутили, лет на двадцать - тридцать себе, если не на пожизненное. fellow laughing
  6. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:59
    0
    "Уолтер Гленн Примроуз, долгое время живший под именем Бобби Форта, был оборонным подрядчиком"- вот главная причина.Напилил, свалил и ищи потом ФБР - Бобби Форта, ага-ага....