На Гавайях много лет жила супружеская пара, пользуясь удостоверениями личности других людей. Проживавший вместе с супругой ветеран Береговой охраны США, десятилетиями живший под чужим именем, был объявлен «русским шпионом». Супруги стали фигурантами судебного разбирательства.Об этом сообщает агентство Associated Press.Изначально на супругов было заведено дело о незаконном использовании чужих персональных данных, но затем прокуратура добавила в него шпионскую интригу.Следствие не сообщает, с какой целью эта пара американцев присвоила себе имена двух давно умерших младенцев. Именно за этот поступок они стали фигурантами уголовного дела. Но при обыске в их доме была найдена «улика», якобы изобличающая их в шпионаже в пользу России. Речь идет о фотографиях, где супруги позировали в форме, напоминающую форму сотрудников советского Комитета госбезопасности (КГБ).Вскоре после определенных следственных действий прокуроры отказались считать пару нелегальными сотрудниками советских или российских спецслужб. Оказалось, что фотографии были сделаны шутки ради. Это и понятно, ведь не стали бы настоящие разведчики-нелегалы хранить дома свои фото, где на них надета форма.Уолтер Гленн Примроуз, долгое время живший под именем Бобби Форта, был оборонным подрядчиком. Вместе с женой, которая также носила чужое имя, они прожили на Гавайях около тридцати лет, а в прошлом году были задержаны правоохранителями.