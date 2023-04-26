Военное обозрение
Войти Регистрация

CNBC: От падения роли России в глобальной энергетической системе выиграют несколько избранных стран

8
CNBC: От падения роли России в глобальной энергетической системе выиграют несколько избранных стран

В связи с событиями на Украине и антироссийскими санкциями Запада роль России, как глобального энергетического игрока будет уменьшаться, и ряд других стран готовится занять ее место, считают аналитики американского телеканала CNBC.


По словам директора по энергетике, климату и природным ресурсам консалтинговой компании Eurasia Group Хеннинга Глойстейна, доля России в мировых поставках сжиженного природного газа (СПГ) почти наверняка сократится в этом десятилетии, и эта тенденция намечалась еще до начала конфликта на Украине. Санкции же Запада очень сильно подействовали на приток иностранных инвестиций в российский сектор сжиженного природного газа, отметил аналитик.

Отсутствие у России ряда технологий, необходимых для переработки природного газа в СПГ, мешает Москве наращивать усилия в этом направлении, сказал представитель американской компании S&P Чжи Синь Чонг. По его словам, на фоне роста общемировых мощностей по производству СПГ российские останутся такими же как есть, либо снизятся.

По данным CNBC, к 2030 году общие мировые мощности по производству СПГ вырастут на 50% до 671 млн тонн в год - и доля России в этом пироге, как ожидается, снизится до 5% с нынешних 6,7%. Телеканал отмечает, что до начала украинского конфликта Россия была крупнейшим в мире экспортером газа, а также четвертым экспортером СПГ после Австралии, Катара и США.

Теперь же эти страны наряду с некоторыми другими будут стараться восполнить место России на мировом энергетическом рынке и особенно рынке СПГ, считают аналитики американского телеканала.

Согласно информации некоммерческой организации Cedigaz, в прошлом году США уже обогнали Катар и Австралию и стали крупнейшим в мире экспортером СПГ. По мнению Чжи Синя, к 2030 году США будут занимать 25% мировых мощностей по производству СПГ, а Катар - 19%. Глойстейн также считает, что эти две страны станут основными бенефициарами, которые займут место России на рынке СПГ.

Кроме того, новым источником энергоресурсов для Европы может стать Восточное Средиземноморье, поскольку регион географически хорошо подходит для замены российского трубопроводного газа в страны Южной Европы, особенно Италию, Грецию и Хорватию. Выгоду от сокращения доли России в мировом энергетическом рынке могут получить, хотя и не в таких масштабах, как США или Катар, такие восточноафриканские страны, как Мозамбик и Танзания, также занимающиеся экспортом СПГ, утверждают эксперты телеканала.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Pline
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:43
    0
    Очередные бредни запада.У нас единственный значимый производитель СПГ - Новатэк ,а он помирать не собирается .ЮК выполняет контракты по производству танкеров - барж резификаторов.Одну уже на Кольский п- ов тащат.В идеале,освободится на длинном плече в Европу СПГ танкера Новатэка.У Новатека всё хорошо, СПГ ЕС исправно покупает.Танкерок разгрузился и идёт в Сабетту ,за газиком ,т.е Европа по прежнему нам оплачивает СВО ,я ещё не искал суда идущие из России в Европу с другими грузами.Танкер Михаил Ломоносов и " Проспекты "исправно в Европу шастают.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:46
    0
    Отсутствие у России ряда технологий, необходимых для переработки природного газа в СПГ,
    . Не бывает таких технологий, которые нельзя воспроизвести, заменить чем то соответствующим. Вопрос в том, какие усилия, ресурсы будут использованы для преодоления проблем.
    .... Телеканал отмечает, что до начала украинского конфликта Россия была крупнейшим в мире экспортером газа, а также четвертым экспортером СПГ после Австралии, Катара и США.
    Всё течёт, все меняется процесс не остановить.
  3. Leontrotsky
    Leontrotsky Сегодня, 11:49
    +1
    Можно назвать и тех кто пострадает от недопоставок российского газа. Это потребитель, прежде всего. Почему то " эксперт" не озвучил цены по каким европа покупала российский газ и во сколько теперь будет обходиться американский.
  4. кредо
    кредо Сегодня, 11:51
    0
    ...Отсутствие у России ряда технологий, необходимых для переработки природного газа в СПГ, мешает Москве наращивать усилия в этом направлении,сказал представитель американской компании S&P Чжи Синь Чонг....

    Все в мире понимают, что научная база и наличие профильных институтов являются основой развития страны, и только отечественные высшие чиновники и "эффективные менеджеры" из крупных российских компаний всё пребывают в благостном состоянии, а по факту:
    Вступительная кампания 2022 года оказалась во многом провальной для российских вузов. Университеты уже объявили о недоборе студентов на бюджет. Причем больше всего незакрытых мест оказалось на инженерных и технических направлений.

    После окончания приемной кампании в августе многие вузы, в первую очередь региональные, столкнулись с тем, что заметная часть бюджетных мест в них оказалась незанятой. Например, если зайти на официальные сайты этих учебных заведений, то несложно обнаружить объявления о дополнительном наборе студентов на ряд направлений. В числе таковых «Металлургия», «Горное дело», «Фундаментальная и прикладная физика», «Машиностроение». Количество свободных мест в вузах варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:00
    +1
    Все это хренота. Очевидно уже самому упоротому долбоящеру, что зеленая повесточка провалилась, нефть и газ играют роль - и играть будут, и будут играть роль те, у кого она есть. А в перспективе - мир наконец очухался от бредней и идет обратно к атомной энергетике. Причем не к мифическому термоядерному синтезу, который там же, где повесточка, а к АЭС нормальным. А их и строить-то может только Росатом и его СП с китайцами - все. Больше НИКТО, только проекты лепить остальные могут да вола сношать, привет Ареве с Вестингаусом - и их недостроям вечным Олкилуото и Вогтль соответственно.
    Так что роль России как ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО играока уже только растет, а в перспективе - вам надо думать ,как бы вообще не столкнуться с монополией России на атомную энергетику. Вы-то свою продуплили!
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:02
    0
    Отсутствие у России ряда технологий, необходимых для переработки природного газа в СПГ, мешает Москве наращивать усилия в этом направлении

    Я так понимаю это какие то супер космические технологии ,которые можно купить только у США ? Или это очередная западная херня
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 12:02
    0
    Сколько копий было сломано по поводу нефтяной иглы. Раз сами слазить не хотели - нам помогут. И даже не знаю, хорошо этот или плохо....

    Не хотели заниматься производством, рушили заводы - заставили и этим заняться. Вчера с удовольствием наблюдал копошение у проходной некогда убитого Липецкого тракторного завода. Начали восстанавливать, видимо, нужны стали стране мирные советские трактора снова...
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:08
    0
    От падения роли России в глобальной энергетической системе выиграют несколько избранных стран
    От падения роли России в глобальной энергетической системе выиграет прежде всего сама Россия, которая наконец слезет с трубы, перестанет быть сырьевой колонией ЕС, КНР и США и начнёт экспортировать промышленную высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью.