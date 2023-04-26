CNBC: От падения роли России в глобальной энергетической системе выиграют несколько избранных стран

В связи с событиями на Украине и антироссийскими санкциями Запада роль России, как глобального энергетического игрока будет уменьшаться, и ряд других стран готовится занять ее место, считают аналитики американского телеканала CNBC.По словам директора по энергетике, климату и природным ресурсам консалтинговой компании Eurasia Group Хеннинга Глойстейна, доля России в мировых поставках сжиженного природного газа (СПГ) почти наверняка сократится в этом десятилетии, и эта тенденция намечалась еще до начала конфликта на Украине. Санкции же Запада очень сильно подействовали на приток иностранных инвестиций в российский сектор сжиженного природного газа, отметил аналитик.Отсутствие у России ряда технологий, необходимых для переработки природного газа в СПГ, мешает Москве наращивать усилия в этом направлении, сказал представитель американской компании S&P Чжи Синь Чонг. По его словам, на фоне роста общемировых мощностей по производству СПГ российские останутся такими же как есть, либо снизятся.По данным CNBC, к 2030 году общие мировые мощности по производству СПГ вырастут на 50% до 671 млн тонн в год - и доля России в этом пироге, как ожидается, снизится до 5% с нынешних 6,7%. Телеканал отмечает, что до начала украинского конфликта Россия была крупнейшим в мире экспортером газа, а также четвертым экспортером СПГ после Австралии, Катара и США.Теперь же эти страны наряду с некоторыми другими будут стараться восполнить место России на мировом энергетическом рынке и особенно рынке СПГ, считают аналитики американского телеканала.Согласно информации некоммерческой организации Cedigaz, в прошлом году США уже обогнали Катар и Австралию и стали крупнейшим в мире экспортером СПГ. По мнению Чжи Синя, к 2030 году США будут занимать 25% мировых мощностей по производству СПГ, а Катар - 19%. Глойстейн также считает, что эти две страны станут основными бенефициарами, которые займут место России на рынке СПГ.Кроме того, новым источником энергоресурсов для Европы может стать Восточное Средиземноморье, поскольку регион географически хорошо подходит для замены российского трубопроводного газа в страны Южной Европы, особенно Италию, Грецию и Хорватию. Выгоду от сокращения доли России в мировом энергетическом рынке могут получить, хотя и не в таких масштабах, как США или Катар, такие восточноафриканские страны, как Мозамбик и Танзания, также занимающиеся экспортом СПГ, утверждают эксперты телеканала.