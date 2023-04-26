Военное обозрение
Войти Регистрация

Британская пресса высмеяла пышный кортеж премьера страны Сунака с бегущими телохранителями

32
Британская пресса высмеяла пышный кортеж премьера страны Сунака с бегущими телохранителями

Появившееся в сети видео, на котором запечатлена поездка британского премьер-министра Риши Сунака по центру Лондона вызвала оживленное обсуждение пользователей, высмеивавших сопровождение автомобильной колонны главы британского правительства эскортом из бегущих полицейских.


Как сообщает британское издание Daily Mail, пышную процессию, состоящую из пяти автомобилей представительского класса, предваряли десять лондонских полицейских на велосипедах, вслед за ними за кортежем бежали трусцой еще 20 правоохранителей. Движение замыкали еще несколько пеших офицеров лондонской полиции, а также еще один полицейский автомобиль.





Опубликованные кадры кортежа, следующего в направлении Даунинг-стрит, вызвали многочисленные насмешки среди пользователей интернета, сравнивших процессию Сунака с телохранителями лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как утверждает западная пресса, личная охрана Ким Чен Ына, бегущая в деловых костюмах за автомобилем лидера Северной Кореи, состоит из сотрудников так называемого Главного управления адъютантов, тщательно отбираемых из числа военнослужащих армии КНДР. По слухам, одним из критериев отбора является рост, который должен быть примерно таким же, как у северокорейского лидера.

Комментаторы, среди которых также присутствовали депутаты британского парламента, не преминули напомнить о любви Сунака к авиаперелетам на короткие расстояния, и предположили, что пышность кортежа обусловлена отсутствием у главы правительства возможности воспользоваться личным вертолетом.

Официальные источники в британском правительстве высказали предположение, что необычное сопровождение автомобиля Сунака объясняется уникальностью обстоятельств в Лондоне, а не новыми требованиями безопасности. О каких уникальных обстоятельствах идёт речь, не сообщается.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Number 10
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
32 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 12:16
    +9
    это они ещё"харе кришна" не орали...повезло.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:22
      0
      Еще совсем недавно нам "ставили в пример" демократичность премьер министра Великобритании, как оказывается все это фикция
      :
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:19
        0
        Все нормально, пробежались утряслись и пропукались, но еще надо потренироваться, до бегунов личной охраны Ким Чен Ына им еще далеко.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:29
      +1
      Цитата: Аэродромный
      это они ещё"харе кришна" не орали...повезло.

      О каких уникальных обстоятельствах идёт речь, не сообщается.

      Вот Вы и ответили на "уникальные обстоятельства" индусского кортежа.
      Это не Трассовая на танке, это "хари кришна". Скоро вся Британия будет вприпрыжку бегать с бубнами орать - "Хари кришна, хари кришна !" Пропала инперия.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:37
      0
      Ничего то англичане не поняли - это не телохранители бежали, а проштрафившиеся полицейские сгоняли лишний вес на улицах Лондона и случайно пересеклись с кортежем премьера. lol
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:16
    +4
    Официальные источники в британском правительстве высказали предположение, что необычное сопровождение автомобиля Сунака объясняется уникальностью обстоятельств в Лондоне, а не новыми требованиями безопасности. О каких уникальных обстоятельствах идёт речь, не сообщается.
    . Подумаешь... захотел себя почувствовать восточным раджой. Не зря ж он лез на британский Олимпик.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:21
      +1
      Сунаку просто завидно как Тов. Ын вымуштровал своих телохранителей. Вот и решил скопипастить идею.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 12:40
        +1
        Идею то скопировал, а телохранителей, точнее их физическую подготовку, нет. По телику показывали этот процесс, в конце попал в кадр человек в форме "хватающий" ртом воздух, отдышка.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:43
      +2
      Цитата: rocket757
      Не зря ж он лез на британский Олимпик.

      А британцы молча проглотили всё и теперь вместо "Правь Британия, правь морями ..." будут петь гимн "Джанаганамана" (по - бенгальски,- Душа народа):
      Слава тебе Сунаку — властителю дум всех народов,
      Вершителю судьбы Индии,
      Вдохновляющему сердца Пенджаба, Синда,
      Гуджарата и Махараштры,
      Страны дравидов, Ориссы и Бенгалии,
      Твое имя эхом гремит в горах
      Виндхья и в Гималаях.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:55
        0
        Из всех, кто за последнее время у них на верху побывал, Сунака выделился именно этим! А остальное... в общем то до него там изрядно накуралесили и не такому, среднеарефметическому, что то там исправить! Там нужен... а вот кто им нужен, сами, пусть сами разбираются.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 12:17
    +1
    Официальные источники в британском правительстве высказали предположение, что необычное сопровождение автомобиля Сунака объясняется уникальностью обстоятельств в Лондоне, а не новыми требованиями безопасности. О каких уникальных обстоятельствах идёт речь, не сообщается.
    Возможно -урезание денежных лимитов на покупку топлива для полицейских авто или его резким подорожанием... Кризис, СЭР
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:21
      +1
      его резким подорожанием.
      Топливо уже упало в цене процентов на 20 по сравнению с прошлым годом.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:45
        0
        Цитата: Болторез
        Топливо уже упало в цене процентов на 20 по сравнению с прошлым годом.

        У нас 98 бензин 1,70 евро, дизель 1,55 евро.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:00
          0
          1,70 евро, дизель 1,55
          1.47 бензин, 1.60 дизель. За МРОТ в час можно ок. 6 литров бензина купить.
  4. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 12:19
    +4
    необычное сопровождение автомобиля Сунака объясняется уникальностью обстоятельств в Лондоне, а не новыми требованиями безопасности. О каких уникальных обстоятельствах идёт речь, не сообщается.

    Конечно, уникальные обстоятельства! Где это в старой Англии бы было видано, чтобы представители колоний занимали пост премьер-министра...

    Не хватает слонов и танцовщиц, крутые колесницы самодвижущиеся уже есть! wink
    Шоу бы было незабываемым...

    Но велосипеды и бегущие "бобби" (нарицательное для английского полицейсктого) - уже достаточно вычурно.
  5. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:21
    0
    не преминули напомнить о любви Сунака к авиаперелетам на короткие расстояния
    Ну может это дешевле и порядочнее, чем перекрывать и без того плотное движение в мегаполисе вместе со скорыми, пожарными, опаздывающими в аэропорт и т.д. winked
    1. Володин
      Володин Сегодня, 12:30
      +1
      Цитата: Oldi
      Ну может это дешевле и порядочнее, чем перекрывать и без того плотное движение в мегаполисе вместе со скорыми, пожарными, опаздывающими в аэропорт и т.д.

      А тут, по-вашему, движение не перекрывалось? Как будто они среди двухэтажных красных автобусов, спешащих в аэропорт машин, скорых и пожарных едут и бегут...))
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    +1
    .Я вот что подумал ,в кортеже бежит каллоритный негр.Может им ещё негров в примьерах не хватало.Кандидатуры идиотов есть ,вот одна такая.Лейбористка.И что заявила.Израиль за это должен ввести против неё санкции.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:30
      +4
      вот одна такая.Лейбористка.
      Вылитая Новодворская в молодости... не иначе реинкарнация произошла. smile
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:38
        0
        А я вот тоже думаю ,где эту рожу видел.Точно реинкарнация и в нужном месте.
      2. faiver
        faiver Сегодня, 12:41
        0
        в чьей молодости, позвольте спросить ? lol
  7. Master2030
    Master2030 Сегодня, 12:25
    +1
    Слабенько. Надо как раджи в Индии 40 слонов и 200 верблюдов.
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:31
    0
    Скоро мы увидим там Сфинкса и слонов: на первом будет сидеть Сунак, а на слонах воседать его охрана.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:39
      0
      Скоро мы увидим коронацию карлуши,Сунак может и в карету запрячься.Какой знатный срач идёт по поводу коронации Карлуши ,весь мир подождёт.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 12:37
    +2
    Хотел пошутить насчёт того что бегуны палками народ не разгоняют пока.......дойдёт и до этого,дайте время.
    Англичане стебутся над Ыном,хотя эта "традиция" пошла именно с них в Индии..
  10. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:39
    +1
    пышный кортеж премьера страны Сунака с бегущими телохранителями

    Не дают покоя Сунаку лавры махараджей востока... Не хватает только слонов и конницы в эскорте. Может дойдет и до этого...
  11. faiver
    faiver Сегодня, 12:43
    0
    ну чо, нормально, индус пришел к власти, глядишь еще чем повеселит...
    надеюсь никого из бегунов сердечный приступ не свалил...
  12. kamakama
    kamakama Сегодня, 13:04
    -1
    Скромненько. По Москве кортежи ездят побыстрее и по пафоснее. Правда, проклятий собирают побольше - часика этак на 3 город встает намертво
    1. Антоха
      Антоха Сегодня, 13:15
      0
      У нас настоящая власть, а не клоун
      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  13. blackcat
    blackcat Сегодня, 13:12
    0
    К этому сопровождению больше подошли бы слоны с паланкинами, а не автомобили laughing
  14. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:25
    0
    Наверное Сунаку, как этническому индусу просто в кайф заставить побегать вокруг своего "слона" представителей колониального режима. Это такая маленькая, может даже не осознанная, месть через века laughing
    Типа раджа едет, прислуга бежит.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:28
    0
    Да нормально все ,чего к Сунаку прицепились .Как нормальный индус должен был использовать слона и засыпать улицу лепестками роз