Британская пресса высмеяла пышный кортеж премьера страны Сунака с бегущими телохранителями

Появившееся в сети видео, на котором запечатлена поездка британского премьер-министра Риши Сунака по центру Лондона вызвала оживленное обсуждение пользователей, высмеивавших сопровождение автомобильной колонны главы британского правительства эскортом из бегущих полицейских.Как сообщает британское издание Daily Mail, пышную процессию, состоящую из пяти автомобилей представительского класса, предваряли десять лондонских полицейских на велосипедах, вслед за ними за кортежем бежали трусцой еще 20 правоохранителей. Движение замыкали еще несколько пеших офицеров лондонской полиции, а также еще один полицейский автомобиль.Опубликованные кадры кортежа, следующего в направлении Даунинг-стрит, вызвали многочисленные насмешки среди пользователей интернета, сравнивших процессию Сунака с телохранителями лидера КНДР Ким Чен Ына.Как утверждает западная пресса, личная охрана Ким Чен Ына, бегущая в деловых костюмах за автомобилем лидера Северной Кореи, состоит из сотрудников так называемого Главного управления адъютантов, тщательно отбираемых из числа военнослужащих армии КНДР. По слухам, одним из критериев отбора является рост, который должен быть примерно таким же, как у северокорейского лидера.Комментаторы, среди которых также присутствовали депутаты британского парламента, не преминули напомнить о любви Сунака к авиаперелетам на короткие расстояния, и предположили, что пышность кортежа обусловлена отсутствием у главы правительства возможности воспользоваться личным вертолетом.Официальные источники в британском правительстве высказали предположение, что необычное сопровождение автомобиля Сунака объясняется уникальностью обстоятельств в Лондоне, а не новыми требованиями безопасности. О каких уникальных обстоятельствах идёт речь, не сообщается.