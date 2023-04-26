Украинские СМИ: Инженерный корпус армии США задействовали в разработке плана восстановления Антоновского моста в Херсоне

Офицеры Инженерного корпуса армии США привлечены с декабря 2022 года к разработке плана быстрого восстановления Антоновского моста через Днепр в оккупированном ВСУ российском Херсоне. Об этом сообщает пресса, ссылаясь на источник в Пентагоне.Известно, что Антоновский мост в то время, когда Херсон контролировался российскими войсками, регулярно обстреливался ВСУ из РСЗО HIMARS и был серьезно поврежден. Окончательно его взорвали российские инженерные войска после отвода ВС РФ на левый берег Днепра и оставления Херсона.Между тем, в декабре 2022 года военные инженеры США получили задачу разработать план максимально оперативного восстановления переправы через реку Днепр. Данная задача должна быть решена за 8-12 часов. В итоге офицеры Инженерного корпуса представили несколько вариантов на заседании Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.В качестве основы для экстренно создаваемой переправы украинские военные могут использовать находящиеся в Днепре полузатопленные баржи и обрушившиеся пролеты моста. Их можно соединить специальными фермами и настилами. Чтобы закрыть брешь в линии барж, ВСУ задействуют несколько самоходных барж, которые соединят переправу.Кроме того, украинские войска по совету американских военных могут рассматривать и другие варианты. Самый простой – создание классических наплавных мостов через Днепр на данном участке. По утверждению источника, Антоновский мост или построенные вместо него переправы должны сыграть важнейшую роль в переброске украинских формирований на левый берег Днепра и занятии плацдарма в той части Херсонской области, которая сейчас контролируется российскими войсками.В то же время, нельзя исключать и то, что данная информация может быть целенаправленным «вбросом», призванным отвлечь российское командование на то направление, которое не будет играть принципиальную роль в анонсированном контрнаступлении украинских формирований.