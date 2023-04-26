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Украинские СМИ: Инженерный корпус армии США задействовали в разработке плана восстановления Антоновского моста в Херсоне

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Украинские СМИ: Инженерный корпус армии США задействовали в разработке плана восстановления Антоновского моста в Херсоне

Офицеры Инженерного корпуса армии США привлечены с декабря 2022 года к разработке плана быстрого восстановления Антоновского моста через Днепр в оккупированном ВСУ российском Херсоне. Об этом сообщает пресса, ссылаясь на источник в Пентагоне.


Известно, что Антоновский мост в то время, когда Херсон контролировался российскими войсками, регулярно обстреливался ВСУ из РСЗО HIMARS и был серьезно поврежден. Окончательно его взорвали российские инженерные войска после отвода ВС РФ на левый берег Днепра и оставления Херсона.

Между тем, в декабре 2022 года военные инженеры США получили задачу разработать план максимально оперативного восстановления переправы через реку Днепр. Данная задача должна быть решена за 8-12 часов. В итоге офицеры Инженерного корпуса представили несколько вариантов на заседании Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.


В качестве основы для экстренно создаваемой переправы украинские военные могут использовать находящиеся в Днепре полузатопленные баржи и обрушившиеся пролеты моста. Их можно соединить специальными фермами и настилами. Чтобы закрыть брешь в линии барж, ВСУ задействуют несколько самоходных барж, которые соединят переправу.


Кроме того, украинские войска по совету американских военных могут рассматривать и другие варианты. Самый простой – создание классических наплавных мостов через Днепр на данном участке. По утверждению источника, Антоновский мост или построенные вместо него переправы должны сыграть важнейшую роль в переброске украинских формирований на левый берег Днепра и занятии плацдарма в той части Херсонской области, которая сейчас контролируется российскими войсками.

В то же время, нельзя исключать и то, что данная информация может быть целенаправленным «вбросом», призванным отвлечь российское командование на то направление, которое не будет играть принципиальную роль в анонсированном контрнаступлении украинских формирований.
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14 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 11:24
    +3
    Кто же правду сейчас скажет. Одни дезы пускаются....
    Градус растет....
    Помоги Господи
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:31
      -1
      Сколько слухов наши уши поражает,
      Сколько сплетен разъедает, словно моль!
      Ходят слухи, будто всё подорожает
      — абсолютно,
      А особенно — штаны и алкоголь!

      И, словно мухи, тут и там
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам!
      Их разносят по умам!

      — Слушай, слышал? Под землёю город строют —
      Говорят, на случай ядерной войны!
      — Вы слыхали? Скоро бани все закроют
      повсеместно,
      Навсегда — и эти сведенья верны!

      И, словно мухи, тут и там
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам!
      Их разносят по умам!

      — А вы знаете, Мамыкина снимают —
      За разврат его, за пьянство, за дебош!
      — Кстати, вашего соседа забирают,
      негодяя,
      Потому что он на Берию похож!

      И, словно мухи, тут и там
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам!
      Их разносят по умам!

      — Ой, что деется! Вчерась траншею рыли —
      Откопали две коньячные струи!
      — Говорят, евреи воду отравили,
      гады, ядом.
      Ну, а хлеб теперь — из рыбной чешуи!

      И, словно мухи, тут и там
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам!
      Их разносят по умам!

      Да, вы знаете, теперь всё отменяют:
      Отменили даже воинский парад.
      Говорят, что скоро всё позапрещают,
      в бога душу,
      Скоро всех, к чертям собачьим, запретят.

      И, словно мухи, тут и там
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам!
      Их разносят по умам!

      Закалённые во многих заварухах,
      Слухи ширятся, не ведая преград, —
      Ходят сплетни, что не будет больше слухов
      абсолютно,
      Ходят слухи, будто сплетни запретят!


      (В.С. Высоцкий, из "Песенка о слухах").

      Самые неполживые СМИ это СМИ из Украины. negative
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:24
    +5
    Без вариантов деза, восстановление моста не быстрая задача как и переправа, любое копошение на берегу Днепра не останется не замеченными и прилет "калибров" и ФАБов гарантирован.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:04
      +1
      Опоры моста у левого берега кто сейчас контролирует? Или там серая зона и к ним не подойти для минирования на всякий случай? Но фантазии про оперативное восстановление пары разрушенных пролетов, это круто, причем не за 8-12 суток, а часов. winked
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 11:25
    +1
    Такое ощущение, что детский сад развели с этим мостом. Как они бомбили мост, так и наши смогут. Че за утка то?
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 11:26
    +1
    Данная задача должна быть решена за 8-12 часов.

    Это где ж они таких "стахановцев" найдут?
    1. Leontrotsky
      Leontrotsky Сегодня, 11:52
      +1
      Ну как где? Очевидно среди тех, кто котлован для Черного моря копал)))
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:28
    +3
    Да-да, уже бегут, роняя кал, восстанавливать мост под огнем! Особенно учитывая, что у армии США такого опыта НИКОГДА в истории не было. Они восстановят, да
    1. Простой
      Простой Сегодня, 11:54
      +2
      "разработка плана" подразумевает работу "на удаленке".
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:29
    +3
    Пущай восстанавливают под нашими " поллитрушками" .Есть где им поиграть в лотерею.Истинное состояние моста.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 11:52
      0
      Возможно временное наведение понтонных переправ в активной фазе украинского наступления не на херсоне, когда силы и средства российских ВС будут заняты другим.
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:59
    +2
    Любой план восстановления Антоновского моста реален, если не будет препятствовать противоположная сторона. В противном случае, «данное действо превратится в мини Бахмут»!
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:05
    0
    да , да под Яркие всплески падающих "Искандеров" - будет весело восстанавливать мост!
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:06
    0
    Основной параметр восстановления Антоновского моста в Херсоне американскими военными инженерами ,это незаметность восстановления .
    Что то беда с логикой