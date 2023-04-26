Минобороны Тайваня планирует провести крупнейшие военные учения по отражению «полномасштабного вторжения» НОАК

Тайвань проведет военные учения, основной задачей которых будет отработка действий вооруженных сил в случае начала "полномасштабного вторжения" армии материкового Китая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны острова.Военное ведомство Тайваня приняло решение провести крупнейшие военные учения Han Kuang в два этапа, отработав на них оборону острова от НОАК. Первый этап стартует в мае, с 15 по 19 число месяца военные проведут командно-штабные учения и компьютерные игры, разыграв сразу несколько сценариев боевых действий. Основная задача этого этапа - отработка взаимодействия различных сил и средств в случае вторжения. Для этого будет использована разработанная американцами платформа Joint Theater Level Simulation (JTLS), способная моделировать различные ситуации.Второй этап будет включать полевые учения с боевыми стрельбами, он пройдет с 24 по 28 июля. Как заявил генерал-майор тайваньской армии Линь Вэньхуан, на данном этапе командование проведет проверку способности армии сохранить свои силы в случае вторжения и возможность прорыва блокады острова.Как ранее сообщалось, Тайвань не намерен уступать давлению Китая и готов к отражению возможного вторжения. При этом в Тайбэе надеются, что при начале боевых действий в ситуацию вмешаются США, встав на защиту острова. Как будет на самом деле, предсказать сейчас невозможно, но Байден продолжает стучать себя кулаком в грудь, обещая Тайваню "всестороннюю поддержку", чтобы это не значило.В свою очередь, в Пекине продолжают заявлять о "едином Китае", а Тайвань считают одной из провинций. При этом руководство КНР не исключает военного решения проблемы, если договориться не получится. Пока же Китай продолжает демонстрировать свою силу, проводя рядом с островом военные учения.