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Минобороны Тайваня планирует провести крупнейшие военные учения по отражению «полномасштабного вторжения» НОАК

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Минобороны Тайваня планирует провести крупнейшие военные учения по отражению «полномасштабного вторжения» НОАК

Тайвань проведет военные учения, основной задачей которых будет отработка действий вооруженных сил в случае начала "полномасштабного вторжения" армии материкового Китая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны острова.


Военное ведомство Тайваня приняло решение провести крупнейшие военные учения Han Kuang в два этапа, отработав на них оборону острова от НОАК. Первый этап стартует в мае, с 15 по 19 число месяца военные проведут командно-штабные учения и компьютерные игры, разыграв сразу несколько сценариев боевых действий. Основная задача этого этапа - отработка взаимодействия различных сил и средств в случае вторжения. Для этого будет использована разработанная американцами платформа Joint Theater Level Simulation (JTLS), способная моделировать различные ситуации.

Второй этап будет включать полевые учения с боевыми стрельбами, он пройдет с 24 по 28 июля. Как заявил генерал-майор тайваньской армии Линь Вэньхуан, на данном этапе командование проведет проверку способности армии сохранить свои силы в случае вторжения и возможность прорыва блокады острова.

Как ранее сообщалось, Тайвань не намерен уступать давлению Китая и готов к отражению возможного вторжения. При этом в Тайбэе надеются, что при начале боевых действий в ситуацию вмешаются США, встав на защиту острова. Как будет на самом деле, предсказать сейчас невозможно, но Байден продолжает стучать себя кулаком в грудь, обещая Тайваню "всестороннюю поддержку", чтобы это не значило.

В свою очередь, в Пекине продолжают заявлять о "едином Китае", а Тайвань считают одной из провинций. При этом руководство КНР не исключает военного решения проблемы, если договориться не получится. Пока же Китай продолжает демонстрировать свою силу, проводя рядом с островом военные учения.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:32
    0
    Тайвань повёлся на игру КНР.КНР может провести параллельные учения ,как обычно это делается.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:37
      0
      Главное чтобы кто-нибудь не ошибся и не пальнул по настоящему чем-нибудь и тогда может начаться уже по настоящему, а не бряканье оружием.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:38
      0
      Чтобы завалить экономику Китая англосаксам очень нужна война с Китаем, но чужими руками, так что судьба Тайваня предрешена, если его руководство будет таким же неадекватным как и в Киеве.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:40
        0
        Тайвань не Украина, их мало там, долго они не продержаться против Китая. Если только сами американцы не вступят в войну против Китая. Ну или не натравят Австралию с Японией на Китай.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 11:57
          0
          Цитата: Nexcom
          Тайвань не Украина, их мало там, долго они не продержаться против Китая. Если только сами американцы не вступят в войну против Китая. Ну или не натравят Австралию с Японией на Китай.

          Если тактика Китая в освобождении Тайваня от американских марионеток будет аналогичной СВО, с сохранением мирного населения, а США будут добиваться пробития "коридора" поставок оружия на Тайвань, по типу пресловутой "зерновой сделки" на Украине, то всё становится не так очевидно как Вам представляется.