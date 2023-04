«Началась каннибализация авианосца»: в британской прессе сообщают о демонтаже оборудования с Prince of Wales для нужд корабля Queen Elizabeth

Поломавшийся авианосец HMS Prince of Wales, который обошёлся казне в 3,2 млрд фунтов стерлингов, на фоне его неясного будущего превращается в свалку металлолома, чтобы сохранить в строю корабль-побратим Queen Elizabeth

Одна катастрофа следует за другой. Потерять оба винта вскоре после начала службы корабля – это полный абсурд. Поскольку он выведен из строя, начали снимать его лучшие части для нужд HMS Queen Elizabeth. Фактически Prince of Wales законсервирован

Нет ничего необычного в том, что оборудование перебрасывается с одного корабля на другой, чтобы обеспечить оперативную доступность и избежать задержек

Высшее руководство ВМС приступило к демонтажу авианосца. Данный процесс, известный как «каннибализация», сделает корабль неработоспособным на гораздо больший срок.

С августа 2022 года новейший авианосец британского флота HMS Prince of Wales пребывает в сухом доке на верфи в Портсмуте после серьёзных технических неурядиц, обездвиживших корабль.- указывается в издании Daily Mail.Prince of Wales оказался обездвижен в результате проблем как с правым, так и с левым гребным винтами. Замена каждого из них на данный момент обойдётся в 30 млн фунтов стерлингов, однако стоимость работ продолжает неуклонно расти. В настоящее время ожидается, что авианосец сможет покинуть док не ранее, чем через год.- отметил источник издания из ВМС.Речь идёт о демонтаже подъёмных механизмов для размещения авиакрыла на палубе, ряда систем электропитания и отдельных секций газовых турбин.- объясняли ситуации в командовании флота, пообещав, что Prince of Wales начнёт выполнять свою боевую программу в августе 2023 года, «как это и планировалось».Однако в этом сомневаются в прессе:На фоне непонятных перспектив новейшего авианосца развернулось судебное разбирательство в отношении подрядчиков, отвечавших за силовую установку при строительстве корабля, - французской компании Thales и норвежской Kongsberg. Правительство пытается сделать их виновниками поломки и добиться от них компенсации.В связи с этим в издании The Times назвали «национальным позором» историю с новейшими авианосцами британского флота, считая, что текущие проблемы с ними – это лишь начало эпопеи.