«Началась каннибализация авианосца»: в британской прессе сообщают о демонтаже оборудования с Prince of Wales для нужд корабля Queen Elizabeth

Поломавшийся авианосец HMS Prince of Wales, который обошёлся казне в 3,2 млрд фунтов стерлингов, на фоне его неясного будущего превращается в свалку металлолома, чтобы сохранить в строю корабль-побратим Queen Elizabeth

Одна катастрофа следует за другой. Потерять оба винта вскоре после начала службы корабля – это полный абсурд. Поскольку он выведен из строя, начали снимать его лучшие части для нужд HMS Queen Elizabeth. Фактически Prince of Wales законсервирован

Нет ничего необычного в том, что оборудование перебрасывается с одного корабля на другой, чтобы обеспечить оперативную доступность и избежать задержек

Высшее руководство ВМС приступило к демонтажу авианосца. Данный процесс, известный как «каннибализация», сделает корабль неработоспособным на гораздо больший срок.