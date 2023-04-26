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«Началась каннибализация авианосца»: в британской прессе сообщают о демонтаже оборудования с Prince of Wales для нужд корабля Queen Elizabeth

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«Началась каннибализация авианосца»: в британской прессе сообщают о демонтаже оборудования с Prince of Wales для нужд корабля Queen Elizabeth

С августа 2022 года новейший авианосец британского флота HMS Prince of Wales пребывает в сухом доке на верфи в Портсмуте после серьёзных технических неурядиц, обездвиживших корабль.


Поломавшийся авианосец HMS Prince of Wales, который обошёлся казне в 3,2 млрд фунтов стерлингов, на фоне его неясного будущего превращается в свалку металлолома, чтобы сохранить в строю корабль-побратим Queen Elizabeth

- указывается в издании Daily Mail.

Prince of Wales оказался обездвижен в результате проблем как с правым, так и с левым гребным винтами. Замена каждого из них на данный момент обойдётся в 30 млн фунтов стерлингов, однако стоимость работ продолжает неуклонно расти. В настоящее время ожидается, что авианосец сможет покинуть док не ранее, чем через год.

Одна катастрофа следует за другой. Потерять оба винта вскоре после начала службы корабля – это полный абсурд. Поскольку он выведен из строя, начали снимать его лучшие части для нужд HMS Queen Elizabeth. Фактически Prince of Wales законсервирован

- отметил источник издания из ВМС.

Речь идёт о демонтаже подъёмных механизмов для размещения авиакрыла на палубе, ряда систем электропитания и отдельных секций газовых турбин.

Нет ничего необычного в том, что оборудование перебрасывается с одного корабля на другой, чтобы обеспечить оперативную доступность и избежать задержек

- объясняли ситуации в командовании флота, пообещав, что Prince of Wales начнёт выполнять свою боевую программу в августе 2023 года, «как это и планировалось».

Однако в этом сомневаются в прессе:

Высшее руководство ВМС приступило к демонтажу авианосца. Данный процесс, известный как «каннибализация», сделает корабль неработоспособным на гораздо больший срок.

На фоне непонятных перспектив новейшего авианосца развернулось судебное разбирательство в отношении подрядчиков, отвечавших за силовую установку при строительстве корабля, - французской компании Thales и норвежской Kongsberg. Правительство пытается сделать их виновниками поломки и добиться от них компенсации.

В связи с этим в издании The Times назвали «национальным позором» историю с новейшими авианосцами британского флота, считая, что текущие проблемы с ними – это лишь начало эпопеи.
Автор:
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28 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:45
    -11
    Эх кого то обстебать это вот прям горазды! А где там наш Кузя?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:53
      +4
      Цитата: kaufman
      Эх кого то обстебать это вот прям горазды! А где там наш Кузя?

      Старый конь борозды не спортит. Напичкают Цирконами и прочими ништяками и желающих поржать резко поубавится...
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 14:24
      -1
      А его канибализировать нечем, у китайцев и индийцев не сопрешь
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:50
    +4
    Особенно ценны коментарии англичан под этой статьёй.Проект двух авианосцев был отдан под постройку в Шотландию ,как раз перед первым референдумом о независимости.Своего рода - взятка.Англичане в негодовании ,судя по коментариям.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:04
      0
      Полагаю, что не нужны GB сразу аж 2 авианосца. Не положено. bully
      Впрочем, и с USS John F. Kennedy в Штатах снимали запчасти
      на USS Gerald R. Ford. Жизнь заставит - не так раскорячишься.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 13:51
    0
    Владычица морей осталась у разбитого корыта...
    1. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 14:06
      +1
      "Бабка" и после смерти терзает своего "сынка"... hi
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:55
    +2
    Тудой ему и дорога. А то наш Кузнецов им там сильно надымил.)))) Боюсь, что "владычица" морей на этом и закончится. Окончательно. Привыкли все время воевать чужими руками, всех стравливать и на этом греть руки. А последние лет 80 жить за счёт подачек от залужников, своего то путного нет ни фига. Самая бесполезная нация и самая наглая. Паны с шумерами на их фоне отдыхают, но правда быстро учатся. Скоро превзойдут учителей.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:07
      -2
      своего то путного нет ни фига
      Есть и до фига, только вы явно из тех, кто "Ягуар" пьет, а не водит laughing . Реальный подушный ВВП в Британии втрое выше российского.
      Самая бесполезная нация
      Запустила подземное метро, когда в России отменили крепостное право.
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 14:11
        +1
        Всю жизнь свою долгую относился с презрением к британскому автопрому. Одни понты и цены заоблачные. Лет 30 назад несомненно были немцы, сразу за ними японцы. Потом подтянулись южнокорейцы. Теперь уже и последним на пятки наступает Китай. Про американцев это отдельный песняк, там все не как у людей, на любителя.)))) А что касается напитков: ко всяким их элям, можжевеловым и прочим самогонам тоже абсолютно равнодушен. Предпочитаю отечественный продукт.)))
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 14:21
          -1
          Про американцев это отдельный песняк
          Отмечу, что российский автопром вы даже не упомянули smile . Не автопромом единым- каждые 5 минут за с земли взлетает летательный аппарат на турбинах RollsRoyce. А копия Nene положила начало советскому двигателестроению ТРД.
          1. lukash66
            lukash66 Сегодня, 14:34
            +1
            Вы скорее всего житель какого нить крупного города. Я тоже житель не мелкого - москаль. Но отъехав от столицы в глубинку, км за 200, вы посмотрите автопарк местных аборигенов. Да, есть иномарки, но в основном бу, а все остальное советский автопром - ваз, уаз, газ. Так что не надо гнать на наше родное.)))
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 14:54
              0
              житель какого нить крупного города.
              Лондона yes Так что про ужасы жизни в Англии знаю хорошо.
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 14:46
            0
            Болторез.У Вас оказывается есть свой Медведев ,денег нет но вы держитесь.С доходом 190 000 £ это легко.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 14:56
              0
              Я уже писал, что среднемесячный счет за газсвет( зимой)- одна средняя смена работы. А вот кто работать не хочет- тем рекомендуют держаться.
          3. lukash66
            lukash66 Сегодня, 14:52
            0
            Дык это и есть глобализм. Одни узко специализированно лепят турбины и скотч, вторые комплектующие для машиностроения, другие электронику, третьи пивас и женские прокладки, и т. д. и т. п. А мы пытались подружиться со всеми ими, платили золотом, зерном, ресурсами себе в убыток. И страну восстановили практически за 10 лет после страшнейшей войны и разрушений. Кстати сами. Не говоря уж про последние лет цать. Уж так пытались задружиться. В ответку получили то, что получили. Если брать время СССР, то ничего, как то сами обходились. И самолёты у нас летали свои со своими двигателями, и ВВП был на зависть всем этим умникам. И космос. Да и ещё хрен знает что. И не надо говорить, что мы тут все помирали с голода. И икру с колбасой я лично поедал, и у отца был автомобиль. А сейчас имеем то, что имеем. Надо самим как то крутиться.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:15
        +6
        Ну да, а в Риме водопровод сделали, когда на островах, ещё в шкурах ходили...
        У стран бывает взлёт, иногда они разросстаются до империй... а что потом?
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 14:23
          -3
          У стран бывает взлёт, иногда они разросстаются до империй... а что потом?
          Потом средняя зарплата меньше чем пособие по безработице в Британии? (при примерно равных ценах- уже разбирали вроде).
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 14:29
            +2
            Только в России маленький нюанс охранник с доходом в 1000$ может построить себе дом в Сочи ,правда если он купил землю " вчера".У меня несколько проще вышло.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 14:32
              -1
              если он купил землю " вчера"
              А если не купил? За пределами Лондона жилье стоит часто дешевле чем в Сочи.
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:35
        +2
        А ничего что Англия была империей и грабила всех подряд.А сейчас она просто остров ,на коронацию Карлуши даже ,самоходный Джо не едет - отправив на это действо " первую леди".Вот за что вы мне нравитесь ,что упорно отстаиваете, что в Англии лучше ,чем в России.Забывая рас казывать что в Англии свои "Тараканы". hi
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 14:43
          -1
          упорно отстаиваете, что в Англии лучше ,чем в России
          Просто подмечаю, что не все тут так и плохо, как описывают СМИ и веруют особо потреотнутые. У британцев многому стоит научиться, на самом деле.
          в Англии свои "Тараканы"
          Они везде есть. Но выше мной отмеченных фактов это не отменяет.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:00
    +3
    Расскажите нам теперь про Кузю, бритосы)))
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:03
    +1
    Тщательнее надо выбирать ,крёстную мать.Только в Англии сбылась у одного англичанина мечта ,присутствовать на коронации бывшей жены! lol
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:13
    +1
    Всегда считал английское качество лучше всех. И вот на тебе. Или деградация полнейшая или денег нет на содержание двух авианосцев. А какой ходил в Японское море в прошлом году? Как он не рассыпался
    там. Королева умерла и всё началось рушится. soldier
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:16
    +3
    Из того, что происходит явствует: Великобритания утратила компетенции в постройке таких кораблей, как авианосцы инженерно и финансово. Юнион Джек больше не реет над морями. Rojal Navy уходит...
  9. faiver
    faiver Сегодня, 14:18
    +3
    нехай у амеров старые авики в лизинг берут, если команды смогут набрать bully
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:41
    0
    Одноразовая посудина получилась . Пропало в веках английское качество