Военное обозрение
Войти Регистрация

Посол Аргентины в РФ не исключил возможного присоединения своей страны к БРИКС

8
Посол Аргентины в РФ не исключил возможного присоединения своей страны к БРИКС

Посол Аргентины в России Эдуардо Суайн заявил о том, что не исключает возможного присоединения своей страны к БРИКС (межгосударственное объединение и союз пяти государств – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), в ходе предстоящего саммита альянса в августе, который будет проходить в городе Дурбан. По его словам, даже если на этой встрече и не удастся найти консенсус по этому вопросу, уже само приглашение – серьёзный шаг в этом направлении.


Я уже на протяжении 2 лет нахожусь в должности посла, так что хочу сказать вам, что мы проводим активную работу над этим. На данном этапе, разумеется, трудно что-то определённо сказать на этот счёт, но в любом случае если даже этого и не произойдёт на предстоящей встрече [стран-членов БРИКС], то уже само приглашение является для нас серьёзным шагом

– сообщил дипломат ТАСС на полях Евразийского экономического форума молодёжи в Екатеринбурге, выразив позиции Аргентины касательно её вступления в альянс.

Кстати говоря, в ближайшие месяцы, начнутся переговоры о возможном расширении БРИКС. Среди стран, подавших уже свои заявки на членство в организации, числятся Алжир, Аргентина и Иран. Что же касается Саудовской Аравии, Египта и Турции, эти государства также проявили свою заинтересованность в присоединении к этой группе.

Отметим, что организатором Евразийского форума молодёжи выступил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) в Екатеринбурге. Данное мероприятие проводилось при поддержке Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Для справки: В этом году, помимо УрГЭУ, форум проходит ещё на 11 региональных и международных площадках.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:14
    +2
    Ну а что, вполне себе кандидат. В перспективе можно помочь и политически - гнать англичан с Мальвинских островов. Вроде мелочь, а там большие рыбные запасы, если кто не знает.
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 14:16
    0
    С точки зрения Аргентины это вполне логично. У них под боком своя окраина, это Чили. Чили как государство существует в качестве противовеса и препятствия для Аргентины и Боливии и без поддержки США вряд ли будет состоятельным.
    Однако, не всегда очевидное воплощается в реальность.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:17
    +1
    А нужен нам такой союзник,который весь в западных кредитах ,который ни чего не может сделать без указания запада.Даже самолёты не может купить у КНР?
    1. vargo
      vargo Сегодня, 14:59
      0
      Дело не в союзниках, а о клубе по интересам. Финансовым интересам. Присутствие в БРИКС не означает политический вассалитет. Речь скорее о построении финансовой структуры в целях общей пользы. Для клуба Аргентина вполне может что-то предложить. А за финансовым закреплением ей будет на что уповать в период проблем (сейчас такие).
      Ну и да, если финансово слаб, то о какой самостоятельности может идти речь? Вот и получается что как кандидат они не плохие, надо лишь оценить весь спектр полезности. А там и контроль США начнет спадать. Ну и, я полагаю, что подобное не озвучивалось лишь как какая-то мысль. Думаю там уже давно ведутся фоновые переговоры, а сейчас просто стало проявляться какое-то понимание.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:22
    +3
    Цитата: tralflot1832
    А нужен нам такой союзник,который весь в западных кредитах ,который ни чего не может сделать без указания запада.Даже самолёты не может купить у КНР?

    "...В трудной дороге и жук мясо..." Можно обустроить там базу ВМФ, поощрять их территриальные претензии на Мальвины: много чего можно...
  5. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:28
    +2
    Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

    Ниче себе, это Свердловская область уже на международный уровень вышла!? Молодцы. По-моему не в каждом регионе есть такое министерство.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Теренин
      Ниче себе, это Свердловская область уже на международный уровень вышла!?

      Вовсе, Геннадий. даже не Свердловская область.
      Сказал-то не завкафедрой политологии того самого университета, а посол страны-члена БРИКС. Вряд ли он будет говорить от имени регионального университета.
      Не знаю, во что это выльется, но, например, как я всё время говорю о необходимости создания структуры, параллельной МОК, так и тут со временем и при должном упорстве может возникнуть что-то параллельное ООН. Потому что ООН заявленные функции уже давно не исполняет, обслуживая интересы одной-единственной страны.

      Так что Свердловский университет тут не при делах - вопросы к ЮАР и послу, говорящему, как правило, от имени правительства своей страны.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:32
    +1
    Желающих вступить в БРИКС все больше и по этой причине надо создавать параллельные структуры .Банк, инвестиционный фонд развития ,рейтинговое агенство ,торговые и культурные представительства ,свое МАГАТЭ,ВОЗ