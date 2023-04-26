Посол Аргентины в РФ не исключил возможного присоединения своей страны к БРИКС

Я уже на протяжении 2 лет нахожусь в должности посла, так что хочу сказать вам, что мы проводим активную работу над этим. На данном этапе, разумеется, трудно что-то определённо сказать на этот счёт, но в любом случае если даже этого и не произойдёт на предстоящей встрече [стран-членов БРИКС], то уже само приглашение является для нас серьёзным шагом

Посол Аргентины в России Эдуардо Суайн заявил о том, что не исключает возможного присоединения своей страны к БРИКС (межгосударственное объединение и союз пяти государств – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), в ходе предстоящего саммита альянса в августе, который будет проходить в городе Дурбан. По его словам, даже если на этой встрече и не удастся найти консенсус по этому вопросу, уже само приглашение – серьёзный шаг в этом направлении.– сообщил дипломат ТАСС на полях Евразийского экономического форума молодёжи в Екатеринбурге, выразив позиции Аргентины касательно её вступления в альянс.Кстати говоря, в ближайшие месяцы, начнутся переговоры о возможном расширении БРИКС. Среди стран, подавших уже свои заявки на членство в организации, числятся Алжир, Аргентина и Иран. Что же касается Саудовской Аравии, Египта и Турции, эти государства также проявили свою заинтересованность в присоединении к этой группе.Отметим, что организатором Евразийского форума молодёжи выступил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) в Екатеринбурге. Данное мероприятие проводилось при поддержке Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.Для справки: В этом году, помимо УрГЭУ, форум проходит ещё на 11 региональных и международных площадках.