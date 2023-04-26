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Основные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены досрочно

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Основные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены досрочно

Доставка одного из пролетов к месту установки



Основные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены, движение поездов будет запущено уже в мае. Об этом сообщил начальник Упрдор "Тамань" Никита Храпов.

Восстановление железнодорожной части Крымского моста, поврежденной в ходе теракта, устроенного киевским режимом, прошло с опережением графика. В настоящее время самые сложные работы завершены, новые пролеты установлены на свои места, проводятся работы по установке инженерных коммуникаций и т.д. Полноценное движение поездов по мосту откроют досрочно в мае, а не в июле, как планировалось ранее.

(...) В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае

- заявил Храпов.

Финальные работы по монтажу второго пролета железнодорожной части моста стартовали в начале апреля. Как ранее заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий за восстановление моста, самыми сложными операциями была транспортировка и подъем пролетов. Для их доставки к месту монтажа в Керченском проливе применялись усиленные такелажным оборудованием плавсредства, а для подъема использовались специальные лебедки, способные с запасом выдержать массу груза.

Финальным этапом работ по железнодорожной части Крымского моста станет восстановление водоотвода, монтаж мачт освещения и систем транспортной безопасности.
Использованы фотографии:
Упрдор "Тамань"
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4 комментария
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  1. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:21
    0
    Отработали технологию восстановления Крымского моста, теперь можно смело разрушать мосты на Днепре. Где бы только найти антипода Хуснуллину? smile
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:35
      0
      Ещё бы время правильно подобрать. Вот пошли бы украинцы в контрнаступ, втянулись бы, а тут бах и мосты за спиной рухнули...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:58
        -1
        Мощные бомбы нужны для уничтожения мостов.Вот если бы для ФАБ-3000 создать комплект УМПК и потом это всё разогнав с борта Миг-31К (носитель 4-ёх тонных Кинжалов,которые он так же разгоняет) сбросить точно на мосты.Было бы дело.ФАБ-3000-М46 наносит удары по промышленным объектам, плотинам и подземным бункерам. Стоит на вооружении такая авиабомба с 1946 года. Сконструирована она согласно бесхвостой аэродинамической схеме и имеет кольцевой стабилизатор. Из последних применений серьёзного боеприпаса вспоминают войну СССР в Афганистане. Вес авиабомбы составляет три тысячи кг, а взрывчатое вещество составляет 1,4 тыс. кг.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 12:30
    +1
    Это достаточно важное событие. После начала "укро-наступа" вся система перевозок будет испытывать перегрузки, и в этом отношении важно, что бы жд ветка на полуостров уже пропускала составы.