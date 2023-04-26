Основные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены досрочно

Доставка одного из пролетов к месту установки

(...) В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае

Основные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены, движение поездов будет запущено уже в мае. Об этом сообщил начальник Упрдор "Тамань" Никита Храпов.Восстановление железнодорожной части Крымского моста, поврежденной в ходе теракта, устроенного киевским режимом, прошло с опережением графика. В настоящее время самые сложные работы завершены, новые пролеты установлены на свои места, проводятся работы по установке инженерных коммуникаций и т.д. Полноценное движение поездов по мосту откроют досрочно в мае, а не в июле, как планировалось ранее.- заявил Храпов.Финальные работы по монтажу второго пролета железнодорожной части моста стартовали в начале апреля. Как ранее заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий за восстановление моста, самыми сложными операциями была транспортировка и подъем пролетов. Для их доставки к месту монтажа в Керченском проливе применялись усиленные такелажным оборудованием плавсредства, а для подъема использовались специальные лебедки, способные с запасом выдержать массу груза.Финальным этапом работ по железнодорожной части Крымского моста станет восстановление водоотвода, монтаж мачт освещения и систем транспортной безопасности.