Российские подразделения прорвались к медицинскому колледжу у одного из ключевых перекрёстков на западе Артёмовска

Держим Самолет, Школу, Многоэтажки, Детский сад.

Они (ЧВК «Вагнер») идут уже не группами, а целыми пачками.

Боевые действия идут сразу в нескольких кварталах на западе Артёмовска (Бахмута). Украинские военные в мессенджерах пишут о том, что российские подразделения прорвались к одному из ключевых перекрёстков - улиц Чайковского и Защитников Украины.В районе этого перекрёстка находится медицинский колледж, за который идут интенсивные бои.Озвучивая данные о ситуации в городе, военнослужащие армии противника, постоянно повторяют фразу: «Трасса наша», имея в виду трассу на Часов Яр через Хромово. На самом деле, под контролем ВСУ уже далеко не вся эта трасса, а некоторые её участки, с которых технике ВСУ приходится съезжать на грунтовые дороги, чтобы добраться до Часова Яра.От указанного выше перекрёстка можно проехать к селу Хромово.Из публикаций украинских военных в сети:Это кварталы Артёмовска в западной его части.Наиболее ожесточённые бои идут именно в районе многоэтажек. На карте эти кварталы выделены синим цветом как пока ещё остающиеся под контролем.Однако ряд крайних многоэтажек в восточной части этого сектора уже перешёл под контроль ЧВК «Вагнер». Ожесточённое сопротивление ВСУ в кварталах с многоэтажками обусловлено тем, что они их используют как господствующие высоты. И, как уже было в других кварталах, как только понимают, что потери той или иной многоэтажки не избежать, минируют её и подрывают после отхода, несмотря на то, что в подвалах зачастую остаются мирные жители.Украинский военнослужащий из Артёмоска: