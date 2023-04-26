Военное обозрение
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Российские подразделения прорвались к медицинскому колледжу у одного из ключевых перекрёстков на западе Артёмовска

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Российские подразделения прорвались к медицинскому колледжу у одного из ключевых перекрёстков на западе Артёмовска

Боевые действия идут сразу в нескольких кварталах на западе Артёмовска (Бахмута). Украинские военные в мессенджерах пишут о том, что российские подразделения прорвались к одному из ключевых перекрёстков - улиц Чайковского и Защитников Украины.


В районе этого перекрёстка находится медицинский колледж, за который идут интенсивные бои.



Озвучивая данные о ситуации в городе, военнослужащие армии противника, постоянно повторяют фразу: «Трасса наша», имея в виду трассу на Часов Яр через Хромово. На самом деле, под контролем ВСУ уже далеко не вся эта трасса, а некоторые её участки, с которых технике ВСУ приходится съезжать на грунтовые дороги, чтобы добраться до Часова Яра.

От указанного выше перекрёстка можно проехать к селу Хромово.

Из публикаций украинских военных в сети:

Держим Самолет, Школу, Многоэтажки, Детский сад.

Это кварталы Артёмовска в западной его части.

Наиболее ожесточённые бои идут именно в районе многоэтажек. На карте эти кварталы выделены синим цветом как пока ещё остающиеся под контролем.



Однако ряд крайних многоэтажек в восточной части этого сектора уже перешёл под контроль ЧВК «Вагнер». Ожесточённое сопротивление ВСУ в кварталах с многоэтажками обусловлено тем, что они их используют как господствующие высоты. И, как уже было в других кварталах, как только понимают, что потери той или иной многоэтажки не избежать, минируют её и подрывают после отхода, несмотря на то, что в подвалах зачастую остаются мирные жители.

Украинский военнослужащий из Артёмоска:

Они (ЧВК «Вагнер») идут уже не группами, а целыми пачками.
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18 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:14
    -19
    10 месяцев штурма ..... сколько ещё ?
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 12:18
      +4
      Покажите как за неделю!Вагнер учтет ваш передовой опыт
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 12:23
        -10
        Я должен показывать!? Или профессионалы , ген.штабисты?
        украинцы показали же осенью как изюм с балаклеей быстро взять , и из Херсона выдавить.
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 12:26
          +9
          Цитата: kaufman
          украинцы показали же осенью как изюм с балаклеей быстро взять , и из Херсона выдавить
          Предлагаете по украинскому примеру завалить мясом десять к одному? Или сожалеете, что наши так не действуют?
          1. kaufman
            kaufman Сегодня, 13:40
            +1
            По информации оттуда как раз наши несут очень серьезные потери при штурме, гораздо большие чем украинцы.
            Кладбища музыкантов в Краснодаре, Иркутске , Новосибе посмотрите . Да и так везут много.
            1. nik-mazur
              nik-mazur Сегодня, 13:51
              0
              Цитата: kaufman
              как раз наши несут очень серьезные потери при штурме, гораздо большие чем украинцы
              Может, лучше в цифрах? А то непонятно, как вы сравнивали это с украинскими «много везут» и «кладбищами»?
        2. bk316
          bk316 Сегодня, 12:32
          +5
          Я должен показывать!?

          Конечно.
          Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай.
          Но это для тех кто хоть что-то в жизни умеет. Удел остальных балабольство.
          1. kaufman
            kaufman Сегодня, 13:41
            +1
            Я не критикую, где вы увидели критику. Только факты. 10 месяцев штурма.
        3. lexat7
          lexat7 Сегодня, 12:36
          +1
          Ну а кто еще? Може вы предложите за месяц или за неделю...
          Тогда зачем кидать вопросы в воздух?
        4. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:01
          0
          Цитата: kaufman
          Я должен показывать!? Или профессионалы , ген.штабисты?

          Так вас лично Герасмов приглашает, помощником в Генштаб.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:35
        +3
        Подсказать?Прошлогодний пример штурма одного крупного города.Раз в шесть больше.Взяли за два месяца
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 13:58
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          Прошлогодний пример штурма одного крупного города
          А вам не приходит в голову, что прошлогодний пример штурма одного города, говорит именно о том, что задачи были разные? Мариуполь надо было именно взять, потому что это было необходимо для создания коридора в Крым. Его и взяли. При этом, тут тоже ныли, что слишком долго и неправильно. А в Бахмуте захват территорий не так важен, потому что главная задача – это сжечь по максимуму украинские силы. Поэтому наши и не торопятся – логичнее, когда мясо подают в мясорубку, а не наоборот.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:20
      0
      Российские подразделения прорвались к медицинскому колледжу у одного из ключевых перекрёстков на западе Артёмовска
      уже не понимаю...там каждое "пулемётное гнездо" ключевое ?то рельсы, то квартал... я понимаю-пропаганда,всё такое, но,занимание окопов,возносимое в ранг ...год город берут. год! 2023 год.и то" музыканты", честь им. кенигсберг взяли а тут...
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 12:34
        +2
        Вы куда-то торопитесь? И так для расширения кругозора посмотрите какой ценой бы оплачен Кенигсберг, но тогда цель оправдывала в какой то мере эту цену.
        1. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 14:45
          +1
          Цитата: Аркадич
          И так для расширения кругозора посмотрите какой ценой бы оплачен Кенигсберг,

          Потери Красной армии при взятии Кёнигсберга составили 3 700 погибших и примерно 14 тыс. раненых. Немцы потеряли 42 тыс. убитыми, 92 тыс. сдались в плен. Пожалуй, такое соотношение потерь между наступающими и обороняющимися можно признать идеальным.
    3. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 12:30
      +1
      Надо было вас позвать, вы и за день бы управились, один ля, без ансамбля.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 12:33
        +3
        Цитата: Tenebrosi
        Надо было вас позвать, вы и за день бы управились, один ля, без ансамбля.

        лучше вас,вы,видимо знаете потаённый смысл долгой,долгой,очень долгой операции,видимо ТВ смотрите.
  2. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 12:59
    +3
    А что не устраивает? Противник закидывает в топку резервы , гробить на подходах технику, и заметьте основные силы ВС РФ не задействованы , главный игрок Вагнер ,идёт накопление техники сил пока все в цвет