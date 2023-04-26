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Белорусские военные прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М»

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Белорусские военные прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М»

Продолжается выполнение мер по реализации, объявленных в марте текущего года российским президентом Владимиром Путиным, планов по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.


Напомним, что соответствующие договоренности между Москвой и Минском уже достигнуты. При этом речь идет именно о размещении российского ТЯО, а не о его передаче. Таким образом, наша страна не нарушает международных обязательств, о чем ранее заявлял российский лидер.

В то же время, согласно сообщению от Минобороны РФ, белорусские военные завершили подготовку по применению ядерных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М». Тренировки проводились с 3 апреля на одном из полигонов ЮВО.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что во время учений военные ВС РБ показали высокий профессионализм и готовность к выполнению поставленных перед ними задач.

Стоит добавить, что ранее сообщалось о передаче Белоруссии комплекса «Искандер-М», способного применять боеприпасы в ядерном исполнении. Кроме того, еще в прошлом году некоторые белорусские самолеты были переоборудованы для возможности применения ядерного оружия.

Наконец, уже к 1 июля на территории РБ должно завершиться строительство хранилища для тактических ядерных боеприпасов.
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7 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 12:22
    0
    Белорусские военные прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М»
    наши отдали и уехали ага.)))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:31
      +2
      Практически безусловно надо обучить.А политически-дать затрещину неуемным по соседству.По применению?Это -вопрос
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 12:36
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Практически безусловно надо обучить.А политически-дать затрещину неуемным по соседству.По применению?Это -вопрос

        Проходят обучение, проводятся учения и тут главное ткнуть неуёмных соседей в это носом, чтобы почувствовали, чем это для них пахнет !
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:29
    -2
    Вот уже и белорусские ракетчики знают максимальную дальность ,если Искандер М запускать по или против ветра. lol
  3. monetam
    monetam Сегодня, 12:41
    +1
    Дело в том, что белорусские вооружённые силы- очень слабы по сравнению и с украинскими, и с польскими. Достойно парировать возможный удар - нет ни столько техники, ни тем более кадров. А вот палочка выручалочка в виде ядерных зарядов можно, противодействовать такому залпу будет очень сложно - и потому агрессивные соседи должны поостеречься.
    1. Антоха
      Антоха Сегодня, 13:18
      +1
      Зато белорусы в Великую Отечественную показали себя народом-героем, в отличие от
  4. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 13:24
    -2
    глупость несусветная передавать лукашенко наше ядерное оружие. История с китаем в начале 60-х годов нас так ничему и не научила. Это оружие еще и по нам же самим могут когда нибудь применить. Какими же надо быть дураками чтобы делать это.