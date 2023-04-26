Белорусские военные прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М»

Продолжается выполнение мер по реализации, объявленных в марте текущего года российским президентом Владимиром Путиным, планов по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Напомним, что соответствующие договоренности между Москвой и Минском уже достигнуты. При этом речь идет именно о размещении российского ТЯО, а не о его передаче. Таким образом, наша страна не нарушает международных обязательств, о чем ранее заявлял российский лидер.
В то же время, согласно сообщению от Минобороны РФ, белорусские военные завершили подготовку по применению ядерных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М». Тренировки проводились с 3 апреля на одном из полигонов ЮВО.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что во время учений военные ВС РБ показали высокий профессионализм и готовность к выполнению поставленных перед ними задач.
Стоит добавить, что ранее сообщалось о передаче Белоруссии комплекса «Искандер-М», способного применять боеприпасы в ядерном исполнении. Кроме того, еще в прошлом году некоторые белорусские самолеты были переоборудованы для возможности применения ядерного оружия.
Наконец, уже к 1 июля на территории РБ должно завершиться строительство хранилища для тактических ядерных боеприпасов.