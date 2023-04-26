Военное обозрение
Войти Регистрация

Уничтожение при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» украинской контрбатарейной РЛС попало в кадр

21
Уничтожение при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» украинской контрбатарейной РЛС попало в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской контрбатарейной радиолокационной станции "Зоопарк-3".


Первый удар дроном-камикадзе поразил кунг управления станцией, в котором находится оборудование для обработки данных, полученных системой РЛС. Вторым ударом был полностью уничтожен радиолокатор.





Контрбатарейный радар 1Л220УК "Зоопарк-3" предназначен для разведки артиллерийских позиций противника. Комплекс оснащен мощной РЛС, работающей в микроволновом диапазоне, радар обнаруживает выпущенные из артиллерийских систем снаряды, а цифровая система вычисляет траектории их полёта. Благодаря мощности фазированной антенной решётки станция может успешно выполнять свои функции, находясь на расстоянии в несколько десятков километров от позиций противника. РЛС "Зоопарк-3" как правило базируется на двух грузовых автомобилях - машине управления и антенно-аппаратной станции.

Украинская сторона в свою очередь сообщает об уничтожении российской станции ​​радиоэлектронной борьбы "Дзюдоист". Согласно сообщениям украинских источников, подразделение аэроразведки ВСУ обнаружило российскую станцию РЭБ МКТК-1А "Дзюдоист", после чего была произведена корректировка на нее украинской артиллерии.

Сообщается, что это первое задокументированное поражение военной техники ВС РФ подобного типа. "Дзюдоист" был поражен первым же попаданием снаряда, из чего можно предположить, что противник использовал высокоточный артиллерийский снаряд M982 Excalibur американского производства.

Мобильный автоматизированный комплекс РЭБ МКТК-1А "Дзюдоист" предназначен для радио, радиотехнического и специального контроля эффективности защиты информации и оценки электромагнитной обстановки.
Использованы фотографии:
Wikipedia/VoidWanderer
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:57
    -11
    Ланцет дозвуковой ЛА, почему его не видно в видео?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:00
      +16
      Ланцет дозвуковой ЛА, почему его не видно в видео?

      Наверное потому что у тебя зрение - 9. laughing
      Возьми лупу и смотри с 57 секунды .
      Можно не благодарить. hi
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:23
        -11
        Наверное потому что у тебя зрение - 9.
        Возьми лупу и смотри с 57 секунды .
        Можно не благодарить.


        Да зрение у меня авиационное, тебе только мечтать о таком. lol
        Просто смотреть и видеть, это две разные вещи. А ещё надо головой думать уметь.
        Тогда сразу и вопрос будет, почему на одних кадрах этот самый, якобы Ланцет есть, а на других нет?
        Пририсовать забыли? И не пытайся про ракурсы умничать, там аэродинамическая схема такова, что под любым углом видно. hi
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 13:46
          +4
          почему на одних кадрах этот самый, якобы Ланцет есть, а на других нет?

          Все таки со зрением проблемы?
          На 57 секунде он появился в кадре на 59 взрыв.
          Никаких кадров БЕЗ БПЛА нет. То что тебе кажется, что он пропадает это просто низкий ФПС. Запусти проигрыватель в режиме покадровки если не веришь.

          Ну если хочется небольшой ликбез для Фом неверующих от человека когда-то участвовавшего в нескольких судебных процессах в качестве эксперта по видео.
          1. Судить о достоверности записи по видеоматериалам, которые подверглись видеомонтажу (как данный ролик) невозможно.
          2. Судить о наличии монтажа на глаз без раскадровки невозможно.
          3. Судить о наличии монтажа если его скрывали даже с раскадровкой, но без специальных средств анализа, с достаточной уверенностью невозможно.
          4. Хотите определить достоверность видео не делайте это сами , пригласите эксперта, иначе окажетесь в неудобном положении.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 14:13
            +1
            То, что наши уничтожили украинскую РЛС "Зоопарк-3" - это для нас очень хорошо!

            А вот то:
            - 1) что подразделение АЭРОРАЗВЕДКИ ВСУ обнаружило российскую станцию РЭБ "Дзюдоист", после чего была произведена корректировка на нее украинской артиллерии и РЭБ МКТК-1А "Дзюдоист" был поражен ПЕРВЫМ же попаданием снаряда, из чего можно предположить,
            - 2) что противник использовал высокоточный артиллерийский снаряд M982 Excalibur американского производства,
            - это очень плохо!
          2. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 14:54
            0
            Все таки со зрением проблемы?

            Это вы не пытаетесь понять человека.
            Взрывов два - один при поражении кунга управления, один - при поражении РЛС. Полет БПЛА, поражающего РЛС (59 сек.) видно, полет БПЛА, поражающего кунг (32 сек.) - не видно.
        2. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 14:33
          0
          Тогда сразу и вопрос будет, почему на одних кадрах этот самый, якобы Ланцет есть, а на других нет?
          Пририсовать забыли?

          Сам сначала ничего не мог понять. Но если скорость в проигрывателе поставить на 0,25, то два раза (столько я заметил) ланцет попадает в кадр. С трех часов зашел, мелькнул на фоне земли сразу за деревом. У Ланцета плоскости здоровые, но из-за их размера от них и тень на сам корпус бывает существенная, размывая силуэт.
          Меня в видео расстроил беспилотник-разведчик, у которого камера без стабилизации.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:02
    +2
    Первый удар явно не ланцет - мощность взрыва сравните. Краснополь поздоровался)
  3. Быков.
    Быков. Сегодня, 13:05
    0
    Откуда у скакуасов КБК "Зоопарк" ? наш "подарок"?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:10
      +4
      Они их сами строят. В 2019 году приняли на вооружение.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:13
      +4
      Это разные мошины.Первая версия "Зоопарка"выпущена в РСФСР,если уж подходить точнее."Рысь"называлась.Вторая версия выпускалась в УССР,в Запорожье,в конце80-х,начале 90-х.И соответственно там и осталась.Это модернизированный комплекс,лучше чем выпущенный первой версии.Третий "Зоопарк",соответственно еще более мощная машина,выпущенная не так давно.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:20
        +5
        .Это модернизированный комплекс
        Зоопарк-3 - глубоко модернизированная версия, которую укропы называют самостоятельной разработкой, превосходящей зарубежные аналоги.
        выпускалась в УССР,в Запорожье
        Иначе ни о каких "разработках" свидомых и речи не шло бы. На заводе и техдокументация вся была, и советские наработки.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:14
    +3
    Классс!! good good good
    Мой комментарий не несёт полезной информации, но выражает мое полнейшее удовольствие и одобрение!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:20
      0
      А чего классного то?Всуки уничтожили в ответ наш комплекс..Вот если бы наши с десяток таких накрыли..Был бы класс.Впрочем,я думаю,что этих Зоопарков3 у них десяток и было
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 13:37
        0
        где они на видео уничтожили?......................
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:39
        -2
        Впрочем,я думаю,что этих Зоопарков3 у них десяток и было


        Вопрос в том, сколько подобных у нас? А то как шли обстрелы так и идут.
        1. владимир 290
          владимир 290 Сегодня, 14:07
          0
          раньше у нас в артбригаде в разведдивизионе был по штату всего один комплекс Рысь - предшественник этого зоопарка, да и еще был один звукометрический комплекс подобного назначения (в батр. звукометрической разведки). Надеюсь сейчас всего больше и лучше.
  5. Havoc
    Havoc Сегодня, 13:44
    -1
    Я один вижу зимнюю мас. сеть. По моему это "грязный снег". Во всяком случае до 22 сек.
  6. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 13:47
    +1
    хорошая работа, смотреть приятно. Все таки чего то мы можем. Но удивило наличие у нацистов зоопарка с фазированной решеткой РЛС. Наш зоопарк-2 похоже уступает по ТТХ нацисткому. Во всяком случае не слышно было, чтобы он себя проявил с лучшей стороны. Наша контрбатарейная борьба оставляет желать лучшего.
  7. Void
    Void Сегодня, 14:14
    0
    Зоопарк, дзюдоист, каратист.... названица )
  8. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:54
    0
    Ура. Наконец то те кто готовит ролики задумались о их качестве и тех кто их смотрит!!
    Даже музыку малость по мелочнее подобрали. Ну что же . Растем , не прошло и ..., ан нет, прошло.
    А по сути действия. По мне 1 такой "зоопарк" 10 "леопардов" стоит. Так что это успех наших дронов . Как ни крути. Поздравляю искренне.