Уничтожение при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» украинской контрбатарейной РЛС попало в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской контрбатарейной радиолокационной станции "Зоопарк-3".
Первый удар дроном-камикадзе поразил кунг управления станцией, в котором находится оборудование для обработки данных, полученных системой РЛС. Вторым ударом был полностью уничтожен радиолокатор.
Контрбатарейный радар 1Л220УК "Зоопарк-3" предназначен для разведки артиллерийских позиций противника. Комплекс оснащен мощной РЛС, работающей в микроволновом диапазоне, радар обнаруживает выпущенные из артиллерийских систем снаряды, а цифровая система вычисляет траектории их полёта. Благодаря мощности фазированной антенной решётки станция может успешно выполнять свои функции, находясь на расстоянии в несколько десятков километров от позиций противника. РЛС "Зоопарк-3" как правило базируется на двух грузовых автомобилях - машине управления и антенно-аппаратной станции.
Украинская сторона в свою очередь сообщает об уничтожении российской станции радиоэлектронной борьбы "Дзюдоист". Согласно сообщениям украинских источников, подразделение аэроразведки ВСУ обнаружило российскую станцию РЭБ МКТК-1А "Дзюдоист", после чего была произведена корректировка на нее украинской артиллерии.
Сообщается, что это первое задокументированное поражение военной техники ВС РФ подобного типа. "Дзюдоист" был поражен первым же попаданием снаряда, из чего можно предположить, что противник использовал высокоточный артиллерийский снаряд M982 Excalibur американского производства.
Мобильный автоматизированный комплекс РЭБ МКТК-1А "Дзюдоист" предназначен для радио, радиотехнического и специального контроля эффективности защиты информации и оценки электромагнитной обстановки.