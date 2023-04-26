Польша внесла в Совет Европы проект резолюции о праве требовать с Германии выплаты индивидуальных компенсаций по итогам ВМВ

Пока Германия отвергает требования Польши на выплату репараций по итогам Второй мировой войны, Варшава пытается добиться права для своих граждан требовать выплаты индивидуальных компенсаций. Соответствующую резолюцию поляки уже внесли в Совет Европы.
Польское правительство внесло в Совет Европы проект резолюции, которая позволит гражданам Польши через суд добиваться от Германии выплаты индивидуальных компенсаций за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны. В Варшаве считают несправедливым, что граждане некоторых стран получили компенсацию от ФРГ за деяния фашистов, а Польша нет. Данную "ошибку" в Варшаве намерены исправить путем поучения индивидуальных компенсаций, раз уж Берлин отказывается выплачивать репарации всей стране. Впрочем, от репараций Варшава отказываться тоже не будет.
Мы хотим создать серьезный документ, который станет в будущем основой для правительства ФРГ для выплаты компенсаций в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека
- заявил Аркадиуш Мулярчик.
О планах добиться от Германии выплаты индивидуальных компенсаций в Варшаве заявили в еще в январе этого года, предупредив о разработке проекта соответствующей резолюции. Польша рассчитывает, что СЕ заставит Германию изменить свое законодательство, инициировать соответствующую процедуру и выплатить "причитающееся" польским гражданам.
Напомним, что ранее в Варшаве потребовали от Берлина выплаты репараций по итогам Второй мировой войны в сумме 1,3 трлн. долларов, а после того как немцы послали поляков по всем известному адресу, направили жалобы в различные международные организации и даже Конгресс США, требуя заставить немцев раскошелиться.