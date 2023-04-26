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Польша внесла в Совет Европы проект резолюции о праве требовать с Германии выплаты индивидуальных компенсаций по итогам ВМВ

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Польша внесла в Совет Европы проект резолюции о праве требовать с Германии выплаты индивидуальных компенсаций по итогам ВМВ

Пока Германия отвергает требования Польши на выплату репараций по итогам Второй мировой войны, Варшава пытается добиться права для своих граждан требовать выплаты индивидуальных компенсаций. Соответствующую резолюцию поляки уже внесли в Совет Европы.


Польское правительство внесло в Совет Европы проект резолюции, которая позволит гражданам Польши через суд добиваться от Германии выплаты индивидуальных компенсаций за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны. В Варшаве считают несправедливым, что граждане некоторых стран получили компенсацию от ФРГ за деяния фашистов, а Польша нет. Данную "ошибку" в Варшаве намерены исправить путем поучения индивидуальных компенсаций, раз уж Берлин отказывается выплачивать репарации всей стране. Впрочем, от репараций Варшава отказываться тоже не будет.

Мы хотим создать серьезный документ, который станет в будущем основой для правительства ФРГ для выплаты компенсаций в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека

- заявил Аркадиуш Мулярчик.

О планах добиться от Германии выплаты индивидуальных компенсаций в Варшаве заявили в еще в январе этого года, предупредив о разработке проекта соответствующей резолюции. Польша рассчитывает, что СЕ заставит Германию изменить свое законодательство, инициировать соответствующую процедуру и выплатить "причитающееся" польским гражданам.

Напомним, что ранее в Варшаве потребовали от Берлина выплаты репараций по итогам Второй мировой войны в сумме 1,3 трлн. долларов, а после того как немцы послали поляков по всем известному адресу, направили жалобы в различные международные организации и даже Конгресс США, требуя заставить немцев раскошелиться.
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49 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:38
    +3
    Так им,"колбасным"Тут поляки правы-стричь шерсть с никчемной овцы..
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:41
      +11
      Полякам тогда придется вернуть немецкую земельку... Именно так рассчиталась Германия с поляками...а раз требуют деньжат - верните земельку...

      Поляки странные какие то... США не вечно будут их поддерживать, а вот соседи будут у Польши постоянные... и тогда, в который раз Польша получит по заслугам...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:43
        +5
        Предполагаю что поляки и землю не вернут и денег с немцев срубят. Они Хозяину будут жаловаться, тот немцев и прогнет под поляков.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 13:33
          -1
          Цитата: Nexcom
          Предполагаю что поляки и землю не вернут и денег с немцев срубят. Они Хозяину будут жаловаться, тот немцев и прогнет под поляков.

          Ага, и рыбку съесть, и на бутылку сесть. У Украины научились.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:00
          -1
          Цитата: Nexcom
          Они Хозяину будут жаловаться, тот немцев и прогнет под поляков.

          Поляки понимают, что при Меркель нужно было рот на замке держать, а пока на троне "ливерный Олаф" можно и деньги, и Саксонию прихватить.
        3. Labrador
          Labrador Сегодня, 15:05
          0
          Так их, терпил подматрасных! Вместе с херШольцем прочими, а так же с теми кто их выбирал.
      2. -Дмитрий-
        -Дмитрий- Сегодня, 12:54
        +1
        Поляки странные какие то... США не вечно будут их поддерживать, а вот соседи будут у Польши постоянные... и тогда, в который раз Польша получит по заслугам...


        Как и Украинцы.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 13:03
        0
        Как пособники нацистов могут требовать каких-то компенсаций по итогам ВМВ.
      4. Злой 55
        Злой 55 Сегодня, 14:08
        0
        "Гиена Европы" в своей извечной сущности.. hi
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:51
      +2
      Через 2 года поляки хотят стать смотрящими за Европой,обещают к тому времени создать у себя самую сильную армию в Европе.Видать на танках хотят заехать в Берлин за компенсацией от немцев.Такой себе 1939 год наоборот.
      1. pin_code
        pin_code Сегодня, 13:18
        -2
        Немцев злить все же не стоит. Может стать плохо не только полякам.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:27
      +1
      А что если немцы вместо упорства проявят невиданную сообразительность и согласятся с выплатой этой суммы в обмен на бывшие территории на востоке, от щедрот СССР доставшихся Польше, а объяснят такой "обмен" компенсацией поляками за безвинно убиенных женщин, стариков и детей, которых при депортации после войны массово убивали граждане Польши?

      Документов то на этот счёт ещё сохранилось немерено в архивах СССР, так что нам бы было кстати посмотреть на это торжище на костях, которое устраивает Польша, как всегда на основе своей национальной спеси и безрассудства.

      Кстати, России тоже надо озаботится подсчётом компенсации для истребования её у Польши за невинно убиенных военнопленных в ходе войны 1920 года, раз принимает такой оборот.
    4. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:51
      0
      Вообще-то, России и россиянам стоит смотреть на такие, очередные "закидоны" ляхов (и не только ляхов, но и всяких прочих "европейцев" ...) несколько масштабнее...

      И начинать (если, вообще, начинать, принимать к рассмотрению всякую блошиную суету со всякими "претензиями" к итогам Второй мировой) любое обсуждение на такие темы с простого и законного вопроса, - а какое, собственно говоря, имеет отношение некий "совет европы", основанный только в 1949-м году, к тому же, вовсе не ПОБЕДИТЕЛЯМИ (оформившими и закрепившими на ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ, ДОКУМЕНТАЛЬНО, ДОГОВОРНЫМ образом, итоги Второй мировой), к итогам Второй мировой?.. Чтобы быть юридически правомочным принимать по этой части, какие-то там "решения"?..

      Ведь среди его "основателей" победителями, могут числиться только островитяне и Франция (причем, последняя, будучи РАЗГРОМЛЕННОЙ нацистами, весьма условно...). А "остальные", либо лёгшие под нацистов, либо т.н. "нейтралы"...

      За сим, нынешняя, очередная склока между Фатерландом и ляхами это не более, чем "внутрисемейные разборки". Где т.н. "итоги Второй мировой", являются не более чем пропагандистской погремушкой, с претензиями на некое "право", неких "европейцев", что-то там, в контексте Воторой мировой "пересматривать"...

      А РЕАЛЬНЫЙ пересмотр итого Второй мировой, начался уже давно. В частности, с отказа Фатерланда, в начале 90-х, соблюдать закреплённый ОБСЕ, принцип нерушимости европейских границ в контексте событий в Югославии и границ СФРЮ. А затем и принцип СОБСТВЕННОГО конституционного запрета на участие Бундесвера в военных акциях за пределами ФРГ. Ну, а далее, примеру Фатерланда, последовал и Токио. Вполне себе, нахально "трансформировавший" т.н. "Силы самообороны" в полноценные вооруженные силы. Также, по примеру Фатерланда, с их "выводом"за пределы государства...
  2. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:42
    +1
    Раздухарились чет они не по детски)))боши не хотят Данциг взад вернуть случайно))?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:42
    +3
    Кто в Германии голосовал на принятие Польши в ЕС?Явно агент Кремля.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 14:00
      0
      Совсем не так. Российские дипломаты и политики отговаривали ЕС от приема Польши как могли. И отрицательные последствия вхождения Польши в ЕС сейчас видны во всей красе. При чем плохо от этого и в ЕС, и в России. Заинтересованы только США и Великобритания, чьим вассалом Польша и является.
      Вы частенько пишите такое, что буквально волосы дыбом встают.
      И тут, у вас, каким боком Кремль то виноват?
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:43
    +2
    выплаты индивидуальных компенсаций за ущерб
    Немцам нужно затягивать решение вопроса, пока все "индивидуумы" не передохнут от старости laughing .
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:56
      +2
      Думаете поляки остановятся на немцах?Они пойдут дальше на запад- там слабаков полно.
      1. pin_code
        pin_code Сегодня, 13:21
        +1
        Как бы не споткнулись поляки. При падении и подавиться можно.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 13:30
          0
          А кто им сопротивление на западе окажет?Есть там такие ?Похоже поляки прочувствовали слабое звено в ЕС.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:00
        0
        там слабаков полно.
        А разве по польским запросам им уже все платить побежали?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:02
      +1
      Цитата: Болторез
      Немцам нужно затягивать решение вопроса, пока все "индивидуумы" не передохнут от старости

      Так у "индивидуумов" и дети с внуками подросли и жаждут компенсации.
  5. Комментарий был удален.
  6. esl462
    esl462 Сегодня, 12:45
    +5
    Всё таки поляки и украинцы очень похожи в части желания жить за чужой счёт. Как европейские дотации кончились-польское экономическое чудо сдулось.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: esl462
      Всё таки поляки и украинцы очень похожи в части желания жить за чужой счёт.

      еще в спеси
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 12:46
    +1
    Да. Единством там и близко не пахнет. Пахнет другим...
    Подеритесь ещё....
  8. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:46
    +1
    Правильно, раз Германия так много говорит о гражданских правах мигрантов, контрабандистов и радужных заключенных, правильно, что они платят все эти деньги. Затем они должны компенсировать всем бывшим советским гражданам их страдания, возможно, в размере 25 триллионов евро. Поскольку немцы понимают только тогда, когда их кошелек трогают, то и правильно, что они вынимают все эти деньги.
  9. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 12:47
    +2
    Никогда не сомневался в поляках - они никогда не остановятся и всегда будут ”портить” воздух вокруг себя. Прав был старик Черчиль.
    404ые, шо напряглись? Так или иначе 404ым это выйдет боком, минимум про них все скоро забудут
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:18
      +1
      Так поляки, похоже, на 404-ых и рассчитывают. Хотят усилиться прихватив солидный кусок западных областей от 404-ой, или даже целиком, то что останется.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 13:41
        +1
        Цитата: СергейАлександрович
        Так поляки, похоже, на 404-ых и рассчитывают…
        Сдаётся мне это может стать причиной торга поляков с Европой/ФРГ - Вы нас поддерживаете в отжатии ”нашего” у 404ых и не вспоминаете кому принадлежит север поляндии. Прав был старик Черчиль
  10. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:50
    +1
    Польша внесла в Совет Европы проект резолюции

    Не успокаивается гиена Европы... Германия - 2-ая после России угроза Польше. Под шумок прикрытия США Польша решила обобрать Германию до нитки..
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:00
      0
      идеальный вариант когда граница будет между ФРГ и РФ
  11. alovrov
    alovrov Сегодня, 12:56
    +1
    Боши заплатят за всё. Видимо у них судьба такой.
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 13:24
      0
      Ни чего они заплатят, на следующих выборах выбирут Сару. Тогда поляки заплачу горьким слезами. Как вариант.
  12. Колобочек
    Колобочек Сегодня, 13:02
    0
    Интересно, бюргеры заплатят и утрутся или все таки просто заплатят? wassat
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:19
      0
      Не заплатят, слишком много просят, у них просто нет столько. laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:30
      +1
      Цитата: Колобочек
      Интересно, бюргеры заплатят и утрутся или все таки просто заплатят?

      Если заплатят, то после этого у них останется через короткое время, только Берлин, а все остальное заберут поляки.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:16
    +1
    Если в наше время начнётся III Мировая Война, то одним из поджигателей будет Польша.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:54
      0
      На данный момент с ролью поджигателя справляется Украина, при чем, столь рьяно, что других и не требуется.
  14. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:21
    0
    Доиграются шепелявые, думаю им пора уже внести опережающее предложение по компенсациям от Германии на будущее.
  15. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 13:23
    0
    Напомним, что ранее в Варшаве потребовали от Берлина выплаты репараций по итогам Второй мировой войны

    Интересно, кто-нибудь обьяснит полякам, что для получения репараций надо победить в войне?
  16. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:27
    +1
    Варшава пытается добиться права для своих граждан требовать выплаты индивидуальных компенсаций.

    Он хотят, а вот немцы не хотят ?
    Мои знакомые живут под Гамбургом, но их родительский дом, в котором живет польских миллионер, находится в Кольберге, переименованном поляками в Колобжег. Так он тоже хотят от поляков компенсации, или возврата недвижимости. Поляки орут - "это другое", а сами хотят требовать индивидуальной компенсации. Вопрос - "а за что ?" Вы у немцев отобрали территорию, жилища, так верните всё немцам, а потом требуйте.
    Интересно, а почему Украина не требует компенсации от Польши.
  17. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:29
    +1
    Почему ФРГ не внесла встречный проект о пятом разделе Польши?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Почему ФРГ не внесла встречный проект о пятом разделе Польши?

      Ливерные колбасы таким не занимаются, у них другой род деятельности.
  18. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:30
    0
    Тут уже не поймёшь, кто чемпион мира по хотелкам и требованиям, то ли шумеры, то ли паны. Хотя хрен редьки не слаще. А главное у первых уже лучшая армия в гейропе, вторые через пару будут ещё хлеще своих холопов.)))) Как бы в одно прекрасное утро, проснувшись по утру, сонные бюргеры не увидели в центре фатерлянда панские танки. Пора немчуре в ответку выдвинуть ляхам требование вернуть все подаренное "кровавым" Сталиным.
  19. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:35
    +1
    Отлично! И понеслись, выяснения- кто- кому- должен.₽
  20. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 13:41
    0
    Чем больше между ними грызни, тем нам лучше. Надо активно поддержать обе стороны )
  21. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:58
    0
    Польша внесла в Совет Европы проект резолюции о праве требовать с Германии выплаты индивидуальных компенсаций по итогам ВМВ

  22. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:20
    0
    Как бы Польша из штанов не выпрыгнула.
  23. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:46
    0
    Нет у немцев грамотного руководителя ,остались лишь американские холопы. Так бы по идее надо было Германии согласится на выплату , пусть Польша откажется от признания итогов ВМВ. За одно и потеряет почти 20% своей территории ,ту что у немцев забрали . А выплаты можно растянуть лет на 300.............