Вооруженными силами России под Марьинкой была сорвана попытка ротации личного состава 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. На данном участке артиллерийские подразделения 1-го армейского корпуса ДНР и спецназовцы Южной группировки ликвидировали несколько групп военнослужащих украинской армии. Потери противника составили примерно 30 человек.
Об этом рассказал глава пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Также офицер сообщил, что в районе Авдеевки, возле населенного пункта Орловка, расчет реактивной системы 1-го корпуса Донецкой Республики нанес огневое поражение автоколонне украинских военных. Начальник пресс-службы Южной группировки рассказал, что военные задействовали РСЗО БМ-21 «Град». Ее залп привел к потере пяти единиц вражеской бронетехники и уничтожил 25 военнослужащих ВСУ.
Помимо этого, ракетчики из состава группировки «Юг» одарили по военному объекту противника в Краматорске, где временно размещалась 60-я ОМБр ВС Украины. В итоге украинские военные потеряли большое количество живой силы и техники.
В районе Лисичанска авиация Южного военного округа нанесла удар по опорному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ, уничтожив его. Он располагался в населенном пункте Григорьевка.
Незадолго до этого поступило сообщение с Купянского направления, где российские войска ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника. Появляется также информация об украинских ДРГ на Херсонском направлении, которые пытаются прощупывать оборону армии России.