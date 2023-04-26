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Под Марьинкой сорвана попытка ротации личного состава 110-й бригады ВСУ

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Под Марьинкой сорвана попытка ротации личного состава 110-й бригады ВСУ

Вооруженными силами России под Марьинкой была сорвана попытка ротации личного состава 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. На данном участке артиллерийские подразделения 1-го армейского корпуса ДНР и спецназовцы Южной группировки ликвидировали несколько групп военнослужащих украинской армии. Потери противника составили примерно 30 человек.


Об этом рассказал глава пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также офицер сообщил, что в районе Авдеевки, возле населенного пункта Орловка, расчет реактивной системы 1-го корпуса Донецкой Республики нанес огневое поражение автоколонне украинских военных. Начальник пресс-службы Южной группировки рассказал, что военные задействовали РСЗО БМ-21 «Град». Ее залп привел к потере пяти единиц вражеской бронетехники и уничтожил 25 военнослужащих ВСУ.

Помимо этого, ракетчики из состава группировки «Юг» одарили по военному объекту противника в Краматорске, где временно размещалась 60-я ОМБр ВС Украины. В итоге украинские военные потеряли большое количество живой силы и техники.

В районе Лисичанска авиация Южного военного округа нанесла удар по опорному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ, уничтожив его. Он располагался в населенном пункте Григорьевка.

Незадолго до этого поступило сообщение с Купянского направления, где российские войска ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника. Появляется также информация об украинских ДРГ на Херсонском направлении, которые пытаются прощупывать оборону армии России.

Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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8 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 13:36
    +3
    Отротировали ротацию Укровермахта. laughing
    В рот им ноги. wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:52
      +2
      Цитата: Бородач
      Отротировали ротацию

      Молодцы наши разведчики, хорошо сработали. good
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 14:28
      0
      А зачем срывать вращение? Или опять что написали не так?
  2. frruc
    frruc Сегодня, 13:38
    +4
    Потери противника составили примерно 30 человек.

    Ротация в сатанистов в преисподнюю частично свершилась.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:57
      +2
      Цитата: frruc
      Потери противника составили примерно 30 человек.

      Ротация в сатанистов в преисподнюю частично свершилась.

      Помогаем развивать лёгкую промышленность Украины по наращиванию выпуска желто-синих прапоров на могильные холмы.
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 14:09
        +1
        Ну тут у них зрада зрадная.В телеге была инфа,что производством украинских флагов занимается компания "Триколор" с российской юрисдикцией,обьемы производства за 2022 год выросли в 60 раз.Вот что теперь делать щирому укропатриоту?Воткнуть флаг страны своей на могилу,или выбросить его,так как деньги за флаг Москва получает? wink
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:01
    +2
    Цитата: Бородач
    В рот им ноги.

    Гиацинт им в печень am
  4. Слон
    Слон Сегодня, 14:18
    0
    Не помню чтоб раньше был у военных такой термин - "сорвать ротацию"