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В Польше назвали сроки начала работы сервисного центра по обслуживанию украинских танков Leopard 2

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В Польше назвали сроки начала работы сервисного центра по обслуживанию украинских танков Leopard 2

Польша завершает создание специального сервисного центра, предназначенного для обслуживания стоящих на вооружении ВСУ танков Leopard 2, переданных Киеву Варшавой. Об этом говорится в сообщении польского Минобороны.


Новый сервисный центр будет располагаться в городе Гливице на юге Польши в Силезском воеводстве. Судя по карте, это довольно далеко от украинской границы, но это самое подходящее место, учитывая наличие там соответствующей инфраструктуры. Производственные помещения центра разместят на территории механического завода "Bumar-labendy". Как заявляется, центр будет обслуживать переданные Польшей Украине танки Leopard 2, в отношении других танков ничего не сказано. Открытие центра запланировано на май.

Я интенсивно искал центр обслуживания и ремонта для украинских танков Leopard 2, переданных Польшей. В мае начнет работу сервисный центр для этих танков именно здесь, на предприятии "Bumar-labendy"

- заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Выбор на данный завод пал не случайно, предприятие имеет опыт работы с тяжелой бронетехникой, в частности, на "Bumar-labendy" проводили модернизацию танков Т-72 из наличия польской армии, которые потом были переданы Украине. Этот опыт тоже пригодится, поскольку Киев планирует на этом заводе проводить ремонт и модернизацию танков Т-64 ВСУ.

Стоит отметить, что Польша сама предложила разместить на своей территории хаб по ремонту и обслуживанию украинской бронетехники. Впрочем, учитывая польскую русофобию, это совсем не удивительно. Польша уже давно используется США и НАТО в качестве перевалочного пункта для военной помощи Киеву. Варшаву такое положение вполне устраивает.
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10 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:30
    0
    В перечне услуг, надеюсь, помимо замены масла присутствует позиция "привинчивание башни на место"?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:40
      0
      Что-то давно руководство Польши не прилетает в Смоленск для посещения Катыни? Там уже новая березовая роща выросла в ожидании второго Качинского. am
  2. Слон
    Слон Сегодня, 13:34
    -1
    Дабы существенно осложнить планируемое обслуживание, ледует разрущить всего несколько мостов рядом с польской границей
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 13:35
    -1
    Телефончиком сервиса не поделитесь? wassat
    Вдруг понадобится - скоро!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:36
    -1
    Проверил Гливице это точно не Гляйвиц.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:37
    -1
    Новый сервисный центр будет располагаться в городе Гливице на юге Польши в Силезском воеводстве.

    Знаковое место, где поляки ( не немцы имейте в виду) провели провокацию, после которой и началась ВМВ. Этот знак сейчас дают поляки, к началу Третьей мировой. Я знаю, что многие со мной не согласятся, но это дело личное.
    1. Комментарий был удален.
  6. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:44
    0
    НАТО работает шустро. При том что не только межведомственное согласование , а между странами .
  7. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:53
    0
    О как! Не рембаза, а "сервисный центр"! Как насчет "допов" за дополнительное бабло, трэйд-ин и прочих прелестей цивилизации? Насколько упадет стоимость и гарантия после выезда с территории "сервиса"? Начинаю уважать пш-пш bully . Пургу гонят не хуже "громадян", но не скачут. Гиены Европы.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 13:55
    0
    Польша завершает создание специального сервисного центра, предназначенного для обслуживания стоящих на вооружении ВСУ танков Leopard 2, переданных Киеву

    Оторванные башни там будут пришивать?!
  9. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:14
    0
    Польша завершает создание специального сервисного центра, предназначенного для обслуживания стоящих на вооружении ВСУ танков Leopard 2, переданных Киеву Варшавой.

    Интересно, а за чей счёт этот "марлезонский балет"? Кто за "банкет" платить будет? Уверен, что конечный счёт предъявят Киеву, но далеко не факт, что оный когда-нибудь расплатится. Хотя, скорее всего, уже платит - "пушечным мясом".