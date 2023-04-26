В Польше назвали сроки начала работы сервисного центра по обслуживанию украинских танков Leopard 2

Я интенсивно искал центр обслуживания и ремонта для украинских танков Leopard 2, переданных Польшей. В мае начнет работу сервисный центр для этих танков именно здесь, на предприятии "Bumar-labendy"

Польша завершает создание специального сервисного центра, предназначенного для обслуживания стоящих на вооружении ВСУ танков Leopard 2, переданных Киеву Варшавой. Об этом говорится в сообщении польского Минобороны.Новый сервисный центр будет располагаться в городе Гливице на юге Польши в Силезском воеводстве. Судя по карте, это довольно далеко от украинской границы, но это самое подходящее место, учитывая наличие там соответствующей инфраструктуры. Производственные помещения центра разместят на территории механического завода "Bumar-labendy". Как заявляется, центр будет обслуживать переданные Польшей Украине танки Leopard 2, в отношении других танков ничего не сказано. Открытие центра запланировано на май.- заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.Выбор на данный завод пал не случайно, предприятие имеет опыт работы с тяжелой бронетехникой, в частности, на "Bumar-labendy" проводили модернизацию танков Т-72 из наличия польской армии, которые потом были переданы Украине. Этот опыт тоже пригодится, поскольку Киев планирует на этом заводе проводить ремонт и модернизацию танков Т-64 ВСУ.Стоит отметить, что Польша сама предложила разместить на своей территории хаб по ремонту и обслуживанию украинской бронетехники. Впрочем, учитывая польскую русофобию, это совсем не удивительно. Польша уже давно используется США и НАТО в качестве перевалочного пункта для военной помощи Киеву. Варшаву такое положение вполне устраивает.