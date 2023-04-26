Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт в военно-морском госпитале Симферополя

Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе, планировавший подрыв самодельной бомбы задержан и уже дает признательные показания. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Согласно обнародованной информации, сотрудники ФСБ вышли на некоего гражданина, готовившего подрыв самодельного взрывного устройства в военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе. Довести свое преступление до конца террорист не сумел по независящим от него причинам, поскольку был задержан. Как оказалось, теракт готовил гражданин России, проживающий в Крыму, данные не раскрываются в интересах следствия. Что подтолкнуло его к такому решению, не сообщается.- говорится в сообщении ЦОС.При обыске у задержанного обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями для более сильного поражающего эффекта, а также взрывное устройство зажигательного типа, тоже кустарного производства.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время несостоявшийся террорист находится под стражей, оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются. Не исключено, что у задержанного были подельники, также он проверяется на причастность к другим преступлениям.