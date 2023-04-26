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Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт в военно-морском госпитале Симферополя

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт в военно-морском госпитале Симферополя

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе, планировавший подрыв самодельной бомбы задержан и уже дает признательные показания. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.


Согласно обнародованной информации, сотрудники ФСБ вышли на некоего гражданина, готовившего подрыв самодельного взрывного устройства в военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе. Довести свое преступление до конца террорист не сумел по независящим от него причинам, поскольку был задержан. Как оказалось, теракт готовил гражданин России, проживающий в Крыму, данные не раскрываются в интересах следствия. Что подтолкнуло его к такому решению, не сообщается.

Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ

- говорится в сообщении ЦОС.

При обыске у задержанного обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями для более сильного поражающего эффекта, а также взрывное устройство зажигательного типа, тоже кустарного производства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время несостоявшийся террорист находится под стражей, оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются. Не исключено, что у задержанного были подельники, также он проверяется на причастность к другим преступлениям.

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35 комментариев
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  1. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 13:57
    +6
    Сотрудники ФСБ предотвратили теракт...

    Молодцы!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:22
      +4
      Цитата: -Paul-
      Сотрудники ФСБ предотвратили теракт...

      Молодцы!

      Что есть, то есть. Оперативные позиции, у местных оперов, на должном уровне.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:00
        0
        Не исключено, что у задержанного были подельники, также он проверяется на причастность к другим преступлениям.

        Да понятно, что этот "придурошный" не просто так сам по себе готовил теракт в военно-морском госпитале в Крыму.
        У него действительно могут быть сообщники - вроде Дарьи Треповой, подорвавшей военкора Татарского, и её куратора с Украины.

        Молодцы ФСБшники!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:57
    +11
    Вот утырок!Против раненных и медиков..на ПЖ его
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:07
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Вот утырок!Против раненных и медиков..на ПЖ его

      А ему лишь 15 лет светит - "гуманизм".
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:23
        +5
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: dmi.pris1
        Вот утырок!Против раненных и медиков..на ПЖ его

        А ему лишь 15 лет светит - "гуманизм".

        Таков закон. Судья выше прыгнуть не может. Важно, что-бы и тут дали по максимуму.
        1. APASUS
          APASUS Сегодня, 14:39
          0
          Цитата: Теренин
          Таков закон. Судья выше прыгнуть не может. Важно, что-бы и тут дали по максимуму.

          Может ,у него по всем параметрам приготовление к теракту .А там другие сроки .Как квалифицировать данное преступление
  3. VORON538
    VORON538 Сегодня, 13:57
    +5
    Лавры террористки из Питера не дают покоя либерахам! hiВот что за кашка вместо мозга у этих вырусей?Таких только на пожизненное с тяжелым физическим трудом в сложных климатических условиях,ну,чтобы не больно долго его содержало государство! hi
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:19
      +4
      Цитата: VORON538
      Вот что за кашка вместо мозга у этих вырусей?

      Кашка из наркоты, злобы, русофобии...
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 14:24
        +1
        Кашка из наркоты, злобы, русофобии..

        Это - отрыжка нашего образования 90-х годов, когда школа перешла к либерализму...
        1. VORON538
          VORON538 Сегодня, 14:31
          +1
          Я учился с 1989 по 2000 в школе (вернее,за этот период я сменил 6 школ)...Ничего подобного и в мыслях,чтобы против своей страны,своих сограждан...Может,дело в учителях?Нет.Все таки в воспитании?латынина,невзоров,каспаров,ахеджакова,новодворская,макаревич и прочее либерастическое-ну не в 90-е учились,а как граждане-ну полное то,что наполняет туалеты!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:58
    +7
    Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт в военно-морском госпитале Симферополя
    . Ни фига себе! Таких надо... зеленка + лоб и... это уже нелюдь.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:09
      +4
      Цитата: rocket757
      Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт в военно-морском госпитале Симферополя
      . Ни фига себе! Таких надо... зеленка + лоб и... это уже нелюдь.

      Очевидно, зелёнку не нашли, поэтому и остался живой.
      Нужно исключить зелёнку и оставить один лоб.
      hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:20
        +2
        Привет Геннадий soldier
        Как бы оперативноразыскные мероприятия проводя... тоже надо.
        А так, с нашим правосудием надо... короче НАДО! Это даже не граждане того хотят, так сложились обстоятельства, такова обстановка, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ!!!
  5. кредо
    кредо Сегодня, 13:58
    +2
    Заслужил на 25 лет или пожизненный.
    Возможно теперь составит компанию Треповой и другим таким же "поборникам демократии".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: кредо
      Заслужил на 25 лет или пожизненный.

      Ликвидирован при оказании сопротивления.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:10
      +3
      Цитата: кредо
      составит компанию Треповой и другим таким же "поборникам демократии".

      Вот и пусть там хороводы водят, в личное время.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:59
    +5
    Не вообще за такое надо давать вышку. Это госпиталь.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:12
      +2
      Цитата: Bingo
      Не вообще за такое надо давать вышку. Это госпиталь.

      У суда нет таких правовых полномочий. Это возможно только при захвате террориста.
  7. Сергей Михайлович Карасёв
    Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 14:02
    +3
    Теперь сменит солнечный Крым на солнечную Воркуту, паскудник am
  8. Havoc
    Havoc Сегодня, 14:03
    +6
    Девять лет прошло , а для ФСБ работы в Крыму ещё не початый край и это в Крыму. Что же будет в Запорожской области, например, после полного освобождения.
    Если не будет драконовских мер, со стороны властей, это будет продолжаться не одно десятилетие.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:07
      +3
      Ничего не закончится, пока все не закончится!
      А будет как и раньше, мы это уже проходили.
      По мере восстановления мирной жизни, экстремистов будет становится меньше и ещё меньше... по разным причинам.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: rocket757
        По мере восстановления мирной жизни, экстремистов будет становится меньше и ещё меньше... по разным причинам.

        Я тоже так думал до 1991 года, а потом понял, что ошибался, их стало больше.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 14:07
      0
      Под видом переселенцев сколько их расползлось по всей России...думаю, что многие сотни, а скорее всего даже тысячи "сочувствующих" нэнке.
    3. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: Havoc
      Девять лет прошло , а для ФСБ работы в Крыму ещё не початый край и это в Крыму. Что же будет в Запорожской области, например, после полного освобождения.
      Если не будет драконовских мер, со стороны властей, это будет продолжаться не одно десятилетие.

      1. Их в любом регионе РФ к сожалению хватает. Просто вы на Крым реагируете в контексте "новой" территории. Владлена Татарского взорвала "девочка" которая никогда в жизни не держала учебник украинской мовы! И вообще на Украине вроде как не была.
      2. В Запорожской области, да, их много к сожалению. Вы правы, увы. Я там прожил 25 лет до 2014 года. Когда уезжал в 2014, то майдан и АТО поддерживали там почти до 30% населения по моим субъективным ощущениям. Поэтому там Русская Весна захлебнулась. Контраст с Крымом был.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:05
    +5
    Смертная казнь должна быть за терроризм, а уж за дествия в пользу Украины...
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:05
    +3
    Террориста на столб, родственникам "волчий билет"! am
  11. al3x
    al3x Сегодня, 14:05
    0
    Хорошо, что получается таких тихушников отлавливать, жаль не всех. Страшно подумать, сколько их ещё на свободе. Работы у спецов непочатый край.
  12. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 14:13
    +1
    вешать показательно надо таких нелюдей на фонарных столбах. пусть висят и напоминают подобным им, что их может ожидать. с такими надо бороться жестко и беспощадно. гуманизм здесь неуместен. только страх и инстинкт самосохранения поможет победить желание заработать таким образом.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 14:27
      0
      вешать показательно надо таких нелюдей на фонарных столбах.

      На войне все должно быть как на войне.
      Во время ВОВ СС, предателей, карателей, мародеров в плен не брали.
      Если же они попадались, то военный трибунал и виселица на площади!!!
      А у нас гуманизм, навязанный нам либер....астами в лихие 90-е, когда Россия даже слово не могла сказать против.
  13. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:23
    +1
    задержали гражданина России, готовившего теракт в военно-морском госпитале Симферополя

    Уххх, гады...И это - во время войны. Нужно срочно возвращать смертную казнь за терроризм и военные преступления. А то этому гаду дадут 25 лет, отсидит и выйдет потом...
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:34
      0
      да уже не выйдет..............................................
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:28
    0
    вот на ту бутылку что готовил его и посадить
  15. MAN86
    MAN86 Сегодня, 14:36
    0
    Отпустить! В Артёмовске, можно вместе с "трефой", в районе позиций Музыкантов, просто и со вкусом!
  16. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:38
    0
    Чувак стоит с целым лицом, всего 15 лет получит за госпиталь, в условиях сменяемой власти и политических странностей возможны амнистии. Когда наши латентные горбачевцы во власти придут в себя?