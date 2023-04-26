Военкор рассказал об особенностях обучения операторов БПЛА

В зону проведения спецоперации на Украине в российские боевые части по гуманитарной линии поступает огромное количество беспилотников. В некоторых из них обнаруживаются электронные "закладки" - вражеские "жучки". В российские военные части приезжают волонтеры для обучения военнослужащих использованию БПЛА. Волонтеры смотрят вокруг, снимают на видео, куда потом уходит эта информация - неизвестно. Об этом рассказал российский военкор Александр Сладков.
В своем Telegram-канале Сладков сообщил, что для того, чтобы упорядочить процессы, связанные с беспилотниками, в ДНР создан Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги. В центре проводится обучение военнослужащих управлению БПЛА различных типов. Опытные инструкторы тренируют бойцов с учетом новейших технических решений. Благодаря обратной связи от бойцов, уже заступивших на боевое дежурство на фронте, учитываются все особенности использования беспилотников в боевых условиях.
Военкор подчеркнул, что, несмотря на то, что беспилотные системы давно "вросли" в тактику действий российской армии, военное руководство продолжает "не замечать" БЛА. Обеспечение армии беспилотниками во многом происходит благодаря поддержке граждан, которые жертвуют свои деньги, а также самостоятельно покупают беспилотники и отправляют их на фронт.
Сладков также добавил, что в обучении управлению беспилотниками имеет значение возраст курсанта - чем моложе оператор, тем лучше ему удается "летать", а в возрасте старше 50 лет приступать к обучению можно и не пытаться. К тому же, оператор БЛА должен обладать хорошим вестибулярным аппаратом.