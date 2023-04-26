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Военкор рассказал об особенностях обучения операторов БПЛА

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Военкор рассказал об особенностях обучения операторов БПЛА

В зону проведения спецоперации на Украине в российские боевые части по гуманитарной линии поступает огромное количество беспилотников. В некоторых из них обнаруживаются электронные "закладки" - вражеские "жучки". В российские военные части приезжают волонтеры для обучения военнослужащих использованию БПЛА. Волонтеры смотрят вокруг, снимают на видео, куда потом уходит эта информация - неизвестно. Об этом рассказал российский военкор Александр Сладков.


В своем Telegram-канале Сладков сообщил, что для того, чтобы упорядочить процессы, связанные с беспилотниками, в ДНР создан Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги. В центре проводится обучение военнослужащих управлению БПЛА различных типов. Опытные инструкторы тренируют бойцов с учетом новейших технических решений. Благодаря обратной связи от бойцов, уже заступивших на боевое дежурство на фронте, учитываются все особенности использования беспилотников в боевых условиях.

Военкор подчеркнул, что, несмотря на то, что беспилотные системы давно "вросли" в тактику действий российской армии, военное руководство продолжает "не замечать" БЛА. Обеспечение армии беспилотниками во многом происходит благодаря поддержке граждан, которые жертвуют свои деньги, а также самостоятельно покупают беспилотники и отправляют их на фронт.

Сладков также добавил, что в обучении управлению беспилотниками имеет значение возраст курсанта - чем моложе оператор, тем лучше ему удается "летать", а в возрасте старше 50 лет приступать к обучению можно и не пытаться. К тому же, оператор БЛА должен обладать хорошим вестибулярным аппаратом.

Автор:
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4 комментария
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:18
    +1
    Беда с этим военным руководством. Надо с молодыми мозгами дорогу уступать, время обязывает.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: Pharmacist
      Беда с этим военным руководством. Надо с молодыми мозгами дорогу уступать, время обязывает.

      Меня всегда интересовало как это вписано в Уставы . Тактику преподавания современного боя. Ведь я уверен что у нас уставы еще копии СССР .А технологии бегут вперед ,в мое время станция космической связи крепилась на КАМАЗ ,а теперь может быть чуть больше сотового телефона
  2. Normann
    Normann Сегодня, 14:29
    0
    Цитата: Pharmacist
    Беда с этим военным руководством. Надо с молодыми мозгами дорогу уступать, время обязывает.

    Не все руководство закостенело, так что не надо всех под одну гребенку.
    1. VLAD-96
      VLAD-96 Сегодня, 14:35
      -1
      Конкретнее? Кто там ещё не подходит на пенсию ?