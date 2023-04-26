В ВСУ заявили о почти полной эвакуации населения из приграничных районов двух областей Украины

На Украине решил эвакуировать население, проживающее в приграничных населённых пунктах двух северных областей страны – Черниговской и Сумской. Такое решение принято несмотря на то, что боевые действия идут совсем не в том направлении.О том, что практически все мирное население из приграничной зоны этих двух областей уже эвакуировано, сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин. Естественно, что в принятии такого решения украинской стороной виновата Москва. Силкин отметил, что население пришлось эвакуировать якобы из-за действий российских военных, использующих приграничные территории в этих районах в качества полигона для отработки готовности своей артиллерии.По словам Силина, на сегодня в приграничных районах Сумской и Черниговской областей остаются в основном пожилые люди, которые, как они говорят, не хотят уезжать и покидать родные дома. В эвакуации были задействованы военные и силы областных военных администраций.О том, что с территорий этих областей ВСУ систематически обстреливают приграничные регионы России, Силин, конечно, говорить не стал.Напомним, что в начале СВО на Украине значительная часть Черниговской и Сумской областей была занята российскими войсками. Однако в начале апреля 2022 года российские военные покинули эти территории, как и Киевскую область.