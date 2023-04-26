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В ВСУ заявили о почти полной эвакуации населения из приграничных районов двух областей Украины

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В ВСУ заявили о почти полной эвакуации населения из приграничных районов двух областей Украины

На Украине решил эвакуировать население, проживающее в приграничных населённых пунктах двух северных областей страны – Черниговской и Сумской. Такое решение принято несмотря на то, что боевые действия идут совсем не в том направлении.


О том, что практически все мирное население из приграничной зоны этих двух областей уже эвакуировано, сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин. Естественно, что в принятии такого решения украинской стороной виновата Москва. Силкин отметил, что население пришлось эвакуировать якобы из-за действий российских военных, использующих приграничные территории в этих районах в качества полигона для отработки готовности своей артиллерии.

По словам Силина, на сегодня в приграничных районах Сумской и Черниговской областей остаются в основном пожилые люди, которые, как они говорят, не хотят уезжать и покидать родные дома. В эвакуации были задействованы военные и силы областных военных администраций.

О том, что с территорий этих областей ВСУ систематически обстреливают приграничные регионы России, Силин, конечно, говорить не стал.

Напомним, что в начале СВО на Украине значительная часть Черниговской и Сумской областей была занята российскими войсками. Однако в начале апреля 2022 года российские военные покинули эти территории, как и Киевскую область.
Использованы фотографии:
val.ua
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2 комментария
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:01
    0
    По словам Силина, на сегодня в приграничных районах Сумской и Черниговской областей остаются в основном пожилые люди, которые, как они говорят, не хотят уезжать и покидать родные дома. В эвакуации были задействованы военные и силы областных военных администраций.

    А тех, кого эвакуировали, куда?
    В Артёмовск?
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:04
    0
    Ну так британия к челенджерам подогнали снаряды с ураном, сняла ответственность с себя об применении. Вот и эвакуируют( чему правда не верю-кем прикрыватся то будут)