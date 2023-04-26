Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского гражданства некоторыми категориями лиц

Получить российское гражданство в скором времени станет проще, базовый закон "О гражданстве Российской Федерации" получил одобрение Совета Федерации на очередном пленарном заседании.Новая редакция закона предусматривает сокращение числа требований для получения российского гражданства для более 20 категорий лиц, т.е. расширяет возможность получения российского паспорта по упрощенной процедуре. Согласно документу, на это могут рассчитывать: лица без гражданства и иностранные граждане, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и являвшиеся гражданами СССР, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах российской границы).Также по упрощенной процедуре гражданство России могут получить лица, имеющих близких родственников - граждан РФ, проживающих в России, а также граждане бывшего СССР, которые сейчас имеют статус лица без гражданства. Ветераны Великой Отечественной войны - бывшие граждане СССР, а также ветераны боевых действий. Участники госпрограммы по переселению соотечественников, члены их семей, а также иностранные военные, которые заключили контракт о прохождении службы в ВС России, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, иностранцы или лица без гражданства, проживающие в России не менее одного года и признанные беженцами или получившие политическое убежище и т.д. и т.п. Полный перечень категорий можно прочитать в самом законе.В то же время документ расширяет перечень причин, по которым возможно лишение российского гражданства лиц, ранее принятых в него. В частности, в нем содержатся поправки о прекращении российского гражданства за дискредитацию российской армии и за действия, угрожающие национальной безопасности России, в том числе и за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России.Кроме того, закон определяет и закрепляет основные принципы гражданства Российской Федерации, такие как: единое и равное гражданство независимо от оснований приобретения, российский гражданин не может быть лишен гражданства или права изменить его, а также быть высланным за пределы страны или быть выданным иностранному государству. Проживание за пределами России не прекращает российского гражданства.Как ранее уже сообщалось, данный закон направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 29 декабря 2021 президентом России Владимиром Путиным.