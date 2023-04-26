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Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского гражданства некоторыми категориями лиц

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Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского гражданства некоторыми категориями лиц

Получить российское гражданство в скором времени станет проще, базовый закон "О гражданстве Российской Федерации" получил одобрение Совета Федерации на очередном пленарном заседании.


Новая редакция закона предусматривает сокращение числа требований для получения российского гражданства для более 20 категорий лиц, т.е. расширяет возможность получения российского паспорта по упрощенной процедуре. Согласно документу, на это могут рассчитывать: лица без гражданства и иностранные граждане, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и являвшиеся гражданами СССР, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах российской границы).

Также по упрощенной процедуре гражданство России могут получить лица, имеющих близких родственников - граждан РФ, проживающих в России, а также граждане бывшего СССР, которые сейчас имеют статус лица без гражданства. Ветераны Великой Отечественной войны - бывшие граждане СССР, а также ветераны боевых действий. Участники госпрограммы по переселению соотечественников, члены их семей, а также иностранные военные, которые заключили контракт о прохождении службы в ВС России, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, иностранцы или лица без гражданства, проживающие в России не менее одного года и признанные беженцами или получившие политическое убежище и т.д. и т.п. Полный перечень категорий можно прочитать в самом законе.

В то же время документ расширяет перечень причин, по которым возможно лишение российского гражданства лиц, ранее принятых в него. В частности, в нем содержатся поправки о прекращении российского гражданства за дискредитацию российской армии и за действия, угрожающие национальной безопасности России, в том числе и за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России.

Кроме того, закон определяет и закрепляет основные принципы гражданства Российской Федерации, такие как: единое и равное гражданство независимо от оснований приобретения, российский гражданин не может быть лишен гражданства или права изменить его, а также быть высланным за пределы страны или быть выданным иностранному государству. Проживание за пределами России не прекращает российского гражданства.

Как ранее уже сообщалось, данный закон направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 29 декабря 2021 президентом России Владимиром Путиным.
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7 комментариев
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  1. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 14:36
    +2
    То есть гражданин Средней Азии, получившей гражданство теперь может перевезти всех своих родственников по упрощенной схеме? Интересно, а за массовые беспорядки гражданства будут лишать, ведь если раньше это были мигранты, которым теоретически можно было депортировать, то теперь законные граждане страны, пользующиеся всеми привилегиями, бесплатным образованием, медициной, пособиями и материнским капиталом?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:43
      +2
      лишат гражданства и депортируют и все привилегии отберут но это только касается вновь получивших, кто получил по рождению не может быть лишен никогда гражданства
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:47
      +1
      То есть гражданин Средней Азии, получившей гражданство теперь может перевезти всех своих родственников по упрощенной схеме

      вы правы... хотя, как человек неоднократно бывавший в м.ц. Сахарово, скажу вам - и без данного закона основная масса получающих гр-во РФ из с.а. - значит и ранее это было несложно, единственная для них затратное решение - заполнение заявления без знания русского языка (но для этого есть специальные фирмы за 10т.р. "сопровождающие" будущих наших сограждан)
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 14:44
    +2
    В статье баг crying

    Кроме того, закон определяет и закрепляет основные принципы гражданства Российской Федерации, такие как: единое и равное гражданство независимо от оснований приобретения, российский гражданин не может быть лишен гражданства или права изменить его, а также быть высланным за пределы страны или быть выданным иностранному государству. Проживание за пределами России не прекращает российского гражданства.


    не соотносится с

    В то же время документ расширяет перечень причин, по которым возможно лишение российского гражданства лиц, ранее принятых в него. В частности, в нем содержатся поправки о прекращении российского гражданства за дискредитацию российской армии и за действия, угрожающие национальной безопасности России, в том числе и за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России.


    feel
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:49
    0
    https://news.mail.ru/politics/55984601/?frommail=1
    Прошу прощения, как говориться, за офтоп, но новость по данной ссылке та ещё "щютка-юмора" от нашего законодателя.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:51
    0
    Кто тут про "Зеленое знамя над Парижем" ехидно разглагольствовал? Российский паспорт получить легче чем гаитянский.
    иностранцы или лица без гражданства, проживающие в России не менее одного года и признанные беженцами
    Есть вероятность, что вместо плавания на лодке в Италию, (откуда еще выкинуть могут) и ожидания в течение нескольких лет( без гарантии получения хоть каких-то бумаг), можно относительно безопасно приехать в Россию.
    Очень, очень неумный и опасный для государства и общества закон.
  5. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 15:01
    0
    У нас итак волна непойми кого последние 10 лет. Большая часть русского языка не знает, живут своими законами, так теперь еще родственников потащут.
    В Мск уже скоро гетто образуются (да уже почти образовались: Кузьминки, Люблино, Марьино, Выхино) вокруг ТЯК Москва и Садовода. Там даже все магазины и заведения под них начинают затачиваться.