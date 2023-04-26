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Основатель ЧВК «Вагнер» назвал предполагаемые сроки начала «неизбежного» контрнаступления ВСУ

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Основатель ЧВК «Вагнер» назвал предполагаемые сроки начала «неизбежного» контрнаступления ВСУ

Сейчас в Донбассе идут дожди, однако на следующей неделе они завершатся. После этого украинские формирования смогут перейти к анонсированному ранее киевским режимом контрнаступлению. Об этом заявил в Telegram-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.


По словам Пригожина, 2 мая должен пройти последний дождь. Затем потребуется неделя для того, чтобы ветер высушил почву, а потом украинские формирования будут готовы к контрнаступлению на освобожденные российскими войсками территории.

Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы, в кавычках, испортить праздник - может, так, а, может, не так... ВСУ готовы полностью идти и резать фланги

- сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин отметил, что в Артемовск (Бахмут) прибывают хорошо обученные формирования. Помимо украинского спецназа, это польские наемники – «целыми днями польская речь».

Вывод: наступление украинцев неизбежно

- резюмировал Евгений Пригожин.

Отметим, что и украинские руководители, и западные военные эксперты постоянно «путаются» с датами анонсированного контрнаступления. Его заявляли и на конец апреля – начало мая, и на конец мая – начало июня, и на более поздние сроки. То ли у ВСУ пока еще недостаточно сил для его проведения, то ли данные вбросы информации осуществляются специально, чтобы дезориентировать российское командование. В любом случае, вероятность контрнаступления крайне высока, поэтому Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к его отражению на всех возможных направлениях продвижения украинских формирований.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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9 комментариев
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  1. arthh
    arthh Сегодня, 14:44
    +1
    А так же Пригожин добавил что боеприпасы так и не дают и запасы остались на недели две три.

    И еще что фланги тоже дырявые и у них нету боеприпасов. Хотя странно вроде говорилось обратное
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:46
      0
      ВСУ в качестве демонстрации силы могут совершить бросок на территорию России, чтобы нанести российскому руководству имиджевый удар.

      Об этом в интервью беглому московскому журналисту-либералу Евгению Киселеву заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
      «Сегодня, чтобы держать существующий фронт, российскому командованию приходится концентрироваться на том фронте, который сегодня существует на востоке и юге Украины. Это означает, что украинские войска без особого сопротивления окажутся в Брянске на второй день. А при определенных обстоятельствах еще через неделю это будет Тула. Если вы помните, Тула – это Подмосковье.Поэтому вопрос, а нужно ли украинцам штурмовать Брянск и Тулу? Что это даст? Во-первых, безусловно, никакие земли украинцам оккупировать не надо и планов таких нет. Но сам этот ход по занятию Брянска и Тулы создаст такой колоссальный морально-психологический урон российской власти и Путину лично, что закрыть его будет очень трудно», – считает эксперт.
      «Придется снимать войска с основного фронта, потому что других войск у вас просто нет. Представьте себе, какое количество времени понадобится российским войскам для того, чтобы выйти на неподготовленные позиции, где уже стоит украинская армия – туда, в район Брянска и Тулы.Во-первых, вам придется снять его с фронта ближайшего – с луганского направления, ближе у вас ничего нет. Бросить туда, но вы же понимаете, что попытка бросить какие-нибудь резервные части типа нацгвардии – это значит получить огромный разгром. Которые не окопались, которые не готовы к сопротивлению. Ядерный удар? По кому, по Брянску? Реально ничего не получится. То есть это такой нож в спину», – заявил Гайдай.
      1. Путник_2
        Путник_2 Сегодня, 15:03
        0
        До Брянска и, особенно, до Тулы еще дойти надо. А ведь у России есть авиация. На марше в России у ВСУ никакой ПВО, кроме ПЗРК, практически не будет. Поэтому все эти колонны будут просто уничтожены с воздуха. Пан Гайдай об этом не подумал? Или он воюет во временах Гражданской войны 1918-1920 годов? Опять же, не следует забывать, что на Украине задействовано сильно меньше половины ВС РФ.
  2. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 14:48
    +1
    Очень надеюсь, что у нас всё видят и понимают. А Артёмовск лишь отвлекающий манёвр силами чвк, чтобы при контрнаступлении послать европу в реальный накаут основными силами ВС РФ
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 14:59
      -2
      Угу надейтесь, всё лето и всю осень, надеялись, что у нас где то есть основные силы, которые где-то ударят, сейчас уже ясно воюют всё что может воевать.
  3. spirit
    spirit Сегодня, 14:52
    +1
    Сейчас перед решающим боем ,Абсолютно Все "брешут", я бы вообще никому не верил, инфо война.Но ненависть Пригожина к казнократам из МО искренняя, такое и в театре не каждый сможет сыграть)
    1. мазута
      мазута Сегодня, 14:59
      0
      Казнокрадам и предателям я бы сказал...А так бы МО еще ему помогло фабами и одабами по прибывшим наемникам.Чтобы к земле скорее готовились.Прибывающих надо кормить,содержать и следы их жизнедеятельности сверху хорошо видны,туда и присылать подарки от наших ВКС и "буратин"с "солнцепеками".
  4. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 14:56
    +3
    "Отметим, что и украинские руководители, и западные военные эксперты постоянно «путаются» с датами анонсированного контрнаступления.". Они не путаются. Они нас путают.
  5. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 15:02
    0
    То ли у ВСУ пока еще недостаточно сил для его проведения, то ли данные вбросы информации осуществляются специально, чтобы дезориентировать российское командование.


    Их не надо дезинформировать, они сами дезинформироваться рады.

    Но главная ставка командования ВСУ сделана совсем на другое. А именно на то, о чём в своём видео говорит командир штурмового корпуса «Вагнер» Евгений Пригожин.
    Ставка будет сделана на нашу главную слабость – ложь и показуху, которые до сих пор «царствуют» в головах некоторых «господ командиров» на некоторых участках нашего фронта. На полки, которые на картах числятся как полноценные, а по сути – отряды мобилизованных почти безоружных людей. Ведь нельзя же всерьёз считать полком военную организацию, в которой нет, не то, что бронетехники, но даже своего транспорта, со скудной артиллерией образца 1943 года, без «ночников», «теплаков», «квадриков», нормальной связи и даже обычных снайперских винтовок, и противотанковых средств мощнее, чем обычные РПГ? Ставка будет делаться на те участки, где «господа командиры», уже потерявшие "куски" обороны, до сих пор никому не докладывают о том, что их батальоны отошли, и бодро чертят на картах, как «свои», укрепрайоны, которые уже контролирует враг.
    Реальное морально психологическое состояние в таких частях крайне низкое. Есть пьянство, случаи мародерства, дезертирства и оставления позиций, но никаких решений по всем этим случаям нет. Потому, как наверх всё это не выходит. «Господа командиры» эту информацию усиленно давят и скрывают. Они и дальше будут врать, заверяя, что контролируют ситуацию и громят «собаку Гудериана», даже, если ударные клинья ВСУ проломят фронт. И будут надеяться на «авось», лихорадочно подыскивая способы прикрыть собственные задницы ещё большей ложью, рассчитывая, что в общем обвале обороны будет уже не до них. А если ещё похоронят в «котлах» этих «мобиков», то и докладывать об истинных причинах разгрома будет некому. Нет людей – нет проблем!


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