Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы, в кавычках, испортить праздник - может, так, а, может, не так... ВСУ готовы полностью идти и резать фланги

Вывод: наступление украинцев неизбежно

Сейчас в Донбассе идут дожди, однако на следующей неделе они завершатся. После этого украинские формирования смогут перейти к анонсированному ранее киевским режимом контрнаступлению. Об этом заявил в Telegram-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.По словам Пригожина, 2 мая должен пройти последний дождь. Затем потребуется неделя для того, чтобы ветер высушил почву, а потом украинские формирования будут готовы к контрнаступлению на освобожденные российскими войсками территории.- сказал основатель ЧВК «Вагнер».Пригожин отметил, что в Артемовск (Бахмут) прибывают хорошо обученные формирования. Помимо украинского спецназа, это польские наемники – «целыми днями польская речь».- резюмировал Евгений Пригожин.Отметим, что и украинские руководители, и западные военные эксперты постоянно «путаются» с датами анонсированного контрнаступления. Его заявляли и на конец апреля – начало мая, и на конец мая – начало июня, и на более поздние сроки. То ли у ВСУ пока еще недостаточно сил для его проведения, то ли данные вбросы информации осуществляются специально, чтобы дезориентировать российское командование. В любом случае, вероятность контрнаступления крайне высока, поэтому Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к его отражению на всех возможных направлениях продвижения украинских формирований.