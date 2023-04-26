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Глава МВД Турции: Сражаясь с терроризмом, мы на самом деле боремся с США

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Глава МВД Турции: Сражаясь с терроризмом, мы на самом деле боремся с США

Похоже, что ситуация на Ближнем Востоке для Вашингтона стремительно выходит из-под контроля. Не успели в администрации Белого дома «отойти от шока» после новости о перемирии Ирана с Саудовской Аравией, как начала «проклевываться» еще одна проблема.


Отношения союзников по НАТО - США и Турции в последнее время складывались не самым лучшим образом. Однако недавнее заявление главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу указывает на то, что в будущем дело и вовсе может дойти до вражды.

Чиновник заявил, что, сражаясь с терроризмом в Сирии, Анкара на самом деле борется с США, передает Hurriyet.

Напомним, что в Турции считают Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Прямо сейчас турецкие войска ведут наземную операцию против РПК в Сирии.

В то же время, Сойлу добавил, что оба государства, где Анкара ведет борьбу с терроризмом (Сирия и Ирак), не контролируют свои территории, которые граничат с Турцией. Таким образом, министр пояснил, что его страна сейчас воюет не с членами РПК, являющимися американскими «прокси», а с США.

Мы слишком наивны, чтобы не знать это?

- подытожил Сойлу.

Стоит добавить, что в конце прошлого года глава минобороны Турции посетил Москву, где провел переговоры по сирийскому вопросу. После этого появилась информация о возможной встрече лидеров России, Турции и Сирии, что станет еще одним поражением для США на Ближнем Востоке.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:52
    0
    Турция не афишируя с 1 мая ввела запретительные пошлины на весь импорт зерновых 130 %.Значит только транзит ,а он Турции нужен.Зе и турков достал. lolУ нас Египтянами неплохо работает зерновая биржа и без турок.Украина за время зерновой сделки вывезла 41млн тонн продовольствия ,обрушив цены в ЕС и Турции.
  2. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 14:53
    0
    Идет процесс выдавливания США, и это не может не радовать.
  3. spirit
    spirit Сегодня, 14:56
    0
    Все они лицемеры!, у каждого своя куча "карманных" Бармалеев.Но пальцем показывают друг на друга.Турция со своими прокси из "идлибской помойки" только о борьбе с терроризмом и говорить.
  4. Комментарий был удален.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:07
    0
    Мда, серьезный звоночек от союзника по нато.