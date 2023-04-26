Глава МВД Турции: Сражаясь с терроризмом, мы на самом деле боремся с США

Похоже, что ситуация на Ближнем Востоке для Вашингтона стремительно выходит из-под контроля. Не успели в администрации Белого дома «отойти от шока» после новости о перемирии Ирана с Саудовской Аравией, как начала «проклевываться» еще одна проблема.
Отношения союзников по НАТО - США и Турции в последнее время складывались не самым лучшим образом. Однако недавнее заявление главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу указывает на то, что в будущем дело и вовсе может дойти до вражды.
Чиновник заявил, что, сражаясь с терроризмом в Сирии, Анкара на самом деле борется с США, передает Hurriyet.
Напомним, что в Турции считают Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Прямо сейчас турецкие войска ведут наземную операцию против РПК в Сирии.
В то же время, Сойлу добавил, что оба государства, где Анкара ведет борьбу с терроризмом (Сирия и Ирак), не контролируют свои территории, которые граничат с Турцией. Таким образом, министр пояснил, что его страна сейчас воюет не с членами РПК, являющимися американскими «прокси», а с США.
Мы слишком наивны, чтобы не знать это?
- подытожил Сойлу.
Стоит добавить, что в конце прошлого года глава минобороны Турции посетил Москву, где провел переговоры по сирийскому вопросу. После этого появилась информация о возможной встрече лидеров России, Турции и Сирии, что станет еще одним поражением для США на Ближнем Востоке.