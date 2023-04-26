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Украинские военные пытаются защитить станции Starlink от российских РЭБ при помощи самодельных ячеистых экранов

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Украинские военные пытаются защитить станции Starlink от российских РЭБ при помощи самодельных ячеистых экранов

В сети появилось видео, на котором украинские военнослужащие пытаются защитить свои терминалы спутниково интернета Starlink от воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы. Для этого они оборудуют вокруг терминалов самодельные ячеистые экраны. Для тестирования защитного экрана используется трофейная российская машина РЭБ, расположенная на расстоянии 500 метров от терминала. Утверждается, что сеточный контур позволяет пропускать сигнал со спутника, при этом препятствуя его подавлению.




Судя по конструкции сетчатого экрана, украинские боевики используют так называемую клетку Фарадея, широко используемую для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей.

Ранее сообщалось, что, согласно информации, содержащейся в "утекших" в открытый доступ секретных документах Пентагона, российские электронные системы "Тобол-1" нарушили работу спутниковой связи Илона Маска Starlink на Украине, что лишило ВСУ связи и стало одной из самых больших неудач украинской армии с начала спецоперации.

В начале СВО Маск отправил на Украину несколько десятков тысяч приемных устройств для спутниковой связи Starlink, предназначавшихся для обеспечения связью больниц, банков и других гражданских объектов. Однако боевики киевского режима начали использовать спутниковую связь в военных целях для управления беспилотниками, наведения ракет систем РСЗО HIMARS и NASAMS и т.д.
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2 комментария
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  1. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:59
    0
    Можно размещать станции Starlink в курятниках. Благодарить не надо. sad
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: Бывший солда
      Можно размещать станции Starlink в курятниках. Благодарить не надо. sad

      А курятник - под тремя метрами бетона. Для надёжности. lol