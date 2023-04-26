Военное обозрение
Войти Регистрация

Командир украинского нацистского формирования пригрозил захватывать российские города для давления на руководство РФ

6
Командир украинского нацистского формирования пригрозил захватывать российские города для давления на руководство РФ

ВСУ могут в процессе контрнаступления использовать тактику захвата небольших российских городов в приграничных областях, чтобы обменивать их на освобожденные территории, которые Киев считает своими. Об этом в беседе с корреспондентом американского издания The Washington Post заявил временно исполняющий обязанности командира украинского нацистского формирования «Азов» (запрещен в РФ как террористическая организация) Богдан Кротевич.


По словам украинского боевика, его формирование является одной из шести «наступательных бригад». Сейчас командование рассчитывает набрать 6,5 тысяч новых боевиков для восполнения потерь формирования, понесенных в прошлом году при сражении в Мариуполе.

Кротевич сослался на опыт боевиков во время первой чеченской кампании, когда незаконные вооруженные формирования использовали тактику захвата небольших городов, чтобы затем требовать от российского руководства вывода войск с находящихся под их контролем территорий. Украинский нацист почему-то считает, что такая тактика может оказаться результативной в текущей ситуации.

Кстати, Кротевич после боев в Мариуполе попал в российский плен. Затем он был освобожден из плена в числе других главарей нацистского формирования. Как видим, теперь он вернулся в строй.

Между тем, российскому руководству необходимо не только продумать и реализовать механизмы для воспрепятствования подобным планам украинских нацистов, но и определиться с ответными мерами, которые должны последовать в случае любой попытки таких действий со стороны ВСУ. Ответ на любые нападения на российскую территорию должен быть максимально оперативным и жестким, вероятно – превосходящим по своим последствиям атаки украинских формирований.

Напомним, что украинский режим анонсирует скорое контрнаступление своих войск на освобожденные Россией территории. Но в точных сроках проведения контрнаступления представители киевских властей постоянно путаются: то это начало мая, то конец мая и июнь, то еще более поздний период.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. barclay
    barclay Сегодня, 15:00
    +1
    Значит надо подумать об эвакуации населения и с нашей стороны. Любим ждать, когда "жареный петух клюнет".
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 15:07
      0
      Какого населения и куда? Объяснитесь яснее.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:09
      0
      Цитата: barclay
      Значит надо подумать об эвакуации населения и с нашей стороны. Любим ждать, когда "жареный петух клюнет".


      Не надо никого никуда эвакуировать.Территорию и население должна защитить армия,та её часть которая пока не участвует в СВО,а то вы так скоро дойдёте до того что предложите Москву эвакуировать.
  2. 9PA
    9PA Сегодня, 15:03
    +4
    Вот они экстрагированные члены Азова, привет от дерипсины
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 15:04
    +1
    И ведь к большому сожалению дойдет до этого, если ничего не изменится с этим СВО...и не только.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:09
    0
    Кстати, Кротевич после боев в Мариуполе попал в российский плен. Затем он был освобожден из плена в числе других главарей нацистского формирования.

    Когда нибудь узнаем кто и сколько получил за эту св0л0чь.
    И они совместно ответят перед народом.