ВСУ могут в процессе контрнаступления использовать тактику захвата небольших российских городов в приграничных областях, чтобы обменивать их на освобожденные территории, которые Киев считает своими. Об этом в беседе с корреспондентом американского издания The Washington Post заявил временно исполняющий обязанности командира украинского нацистского формирования «Азов» (запрещен в РФ как террористическая организация) Богдан Кротевич.По словам украинского боевика, его формирование является одной из шести «наступательных бригад». Сейчас командование рассчитывает набрать 6,5 тысяч новых боевиков для восполнения потерь формирования, понесенных в прошлом году при сражении в Мариуполе.Кротевич сослался на опыт боевиков во время первой чеченской кампании, когда незаконные вооруженные формирования использовали тактику захвата небольших городов, чтобы затем требовать от российского руководства вывода войск с находящихся под их контролем территорий. Украинский нацист почему-то считает, что такая тактика может оказаться результативной в текущей ситуации.Кстати, Кротевич после боев в Мариуполе попал в российский плен. Затем он был освобожден из плена в числе других главарей нацистского формирования. Как видим, теперь он вернулся в строй.Между тем, российскому руководству необходимо не только продумать и реализовать механизмы для воспрепятствования подобным планам украинских нацистов, но и определиться с ответными мерами, которые должны последовать в случае любой попытки таких действий со стороны ВСУ. Ответ на любые нападения на российскую территорию должен быть максимально оперативным и жестким, вероятно – превосходящим по своим последствиям атаки украинских формирований.Напомним, что украинский режим анонсирует скорое контрнаступление своих войск на освобожденные Россией территории. Но в точных сроках проведения контрнаступления представители киевских властей постоянно путаются: то это начало мая, то конец мая и июнь, то еще более поздний период.