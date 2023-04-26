Крымский депутат прокомментировал угрозу советника Зеленского уничтожить всё в Крыму и на Донбассе

Звучащие время от времени фашистские заявления в адрес России и ее граждан не остаются незамеченными. Так, крымский депутат Государственной Думы РФ генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал угрозу советника Зеленского Михаила Подоляка уничтожить все в Крыму и на Донбассе.
Свой комментарий он озвучил журналистам агентства РИА Новости.
Депутата возмутило заявление Подоляка о том, что Киев якобы имеет право уничтожить все, что захочет, на территориях, которые раньше ему принадлежали, а теперь находятся в составе России. Ивлев расценил его как фашистское и отметил, что реализовать все это киевскому режиму никто не позволит.
Бодливой корове Бог рога не дает
- напомнил он русскую пословицу, которая очень точно характеризует данный случай.
Офицер запаса уверен, что подобными заявлениями Подоляк может заработать себе место на скамье подсудимых международного трибунала, как это ранее произошло с его старшим «коллегой» Йозефом Геббельсом.
Пусть изучает протоколы Нюрнбергского процесса
- дал совет украинскому чиновнику представитель Крыма в Госдуме.
Ивлев отметил, что Россия всегда защищает свою землю. И Донбасс, Крым и другие новые российские территории не являются исключением из этого правила.
Собственно, Михаил Подоляк своими действиями и словами давно заслужил наказание, равно как и многие другие представители киевского режима. Рано или поздно наступит момент, когда «награда» найдет своего «героя».