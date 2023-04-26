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Председатель КНР обсудил с президентом Украины перспективы урегулирования конфликта

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Председатель КНР обсудил с президентом Украины перспективы урегулирования конфликта

Сегодня состоялся долгожданный телефонный разговор председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.


Китайское дипломатическое ведомство отметило, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Беседовали Си Цзиньпин и Владимир Зеленский почти час. Председатель КНР отметил, что Пекин готов к сотрудничеству с Украиной вне зависимости от международной ситуации, а в украинском конфликте всегда был на стороне мира.

По итогам разговора Си Цзиньпин сообщил о решении направить представителя Китая на Украину и в другие страны с целью проведения консультаций по мирному урегулированию вооруженного конфликта. Он назвал целью Китая скорейшее прекращение огня, что не предполагает отказа от ранее озвученного Пекином плана мирного урегулирования.

Напомним, что китайский план был представлен 24 февраля. В соответствии с планом, предлагается немедленно прекратить огонь, отказаться от поставок вооружений Украине, но о выводе российских войск с освобожденных территорий в плане не говорится, что и вызвало резкую критику со стороны украинского режима и стран Запада. Но сам Владимир Зеленский от жестких высказываний по китайскому плану воздержался, что показало его нежелание ссориться с Пекином.

Что касается телефонного разговора с Зеленским, то в Китае сообщали о намерении его провести еще в 20-х числах марта 2023 года, когда китайский лидер посетил Москву с официальным визитом. Теперь данный разговор состоялся, а какими будут его последствия, покажет время.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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45 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:14
    +1
    все закончится тогда когда укрр и нато примут и дадут гарантии безопасности и пойдут на условия РФ !!!!!!!! у РФ есть тока три союзника это армия и флот и ядерные ракеты ! и не боятся этим пользоваться при необходимости !!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:32
      +11
      Какие "гарартии безопасности"???Вроде тех,что дали Януковичу.Нельзя ничего подписывать с шулерами и махинаторами.Доводить надо дело до капитуляции "уккрр"
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 15:40
        -3
        В первой статье Москва предлагает США согласиться с тем, чтобы действовать на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга, для чего предлагает взять взаимные обязательства не предпринимать действий и не проводить мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны.
        Стороны не должны использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию или США.
        США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. Это требование касается по меньшей мере Украины и Грузии, которые постоянно говорят о стремлении стать членами альянса.
        США не должны создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.
        Россия также предлагает взаимно отказаться от размещения вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности, а также воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или неядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в районах вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории России или США.
        Россия предложила также вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории.
        Москва также считает необходимым исключить и развертывание ядерного оружия вне национальной территории

        не такие а какие РФ требовала перед сво и что бы пошли на условия РФ ! уже тоже с корректировками !
        для укрр уже с корректировками тоже !
        отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины, одним из гарантов которого станет Россия;
        русский язык получает на Украине статус второго государственного; власти отменяют все законы, «которые его ущемляют»;
        Украина признает Крым российским;
        Украина признает независимость ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей (включая ныне контролируемые Украиной территории);
        «денацификация» Украины, то есть «запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов»;
        «демилитаризация», то есть полный отказ Украины от наступательных вооружений.

        а если не то и не то не хотят то когда уже разнесут укрр и поставят про российского места зели ????????
        1. miru mir
          miru mir Сегодня, 16:06
          +5
          Цитата: opuonmed
          одним из гарантов которого станет Россия

          было уже вроде этого-Будапешский меморандум. сами судите чего стоят эти гарантии.
          1. opuonmed
            opuonmed Сегодня, 16:26
            -4
            а кто же стать должен ????? если укрр ложится под РФ при таких условиях !
      2. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 16:43
        -2
        я забыл добавить если не то и не то то до полной капитуляции киевского режима !
      3. инженер74
        инженер74 Сегодня, 17:22
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Какие "гарартии безопасности"???Вроде тех,что дали Януковичу.Нельзя ничего подписывать с шулерами и махинаторами.Доводить надо дело до капитуляции "уккрр"

        Тут даже капитуляция ничего не гарантирует... Надо, как банки, в кредитных договорах, мелким шрифтом: "В случае несоблюдения договора одной из сторон, вторая сторона обязана нанести массированный ракетно-ядерный удар для устранения нарушения" - как-то так... sad
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:07
      +4
      Цитата: opuonmed
      все закончится тогда когда укрр и нато примут и дадут гарантии безопасности и пойдут на условия РФ !!

      Не будьте наивным. Сколько гарантий давали США и НАТО, а про Руину, это что язык об доску чесать.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 16:24
        0
        а если не то и не то не хотят то когда уже разнесут укрр и поставят про российского места зели ????????
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 17:07
          0
          Медведчука что ли? wassat
          .................................
          1. opuonmed
            opuonmed Сегодня, 17:20
            0
            да хз после капитуляции киевского режима ! ну либо укрр лишиться государственности и войдет в состав РФ ))
  2. monetam
    monetam Сегодня, 15:16
    +4
    Ну, разговор в общем то был ни о чем, хотя длился целый час.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:27
      +4
      о выводе российских войск с освобожденных территорий в плане не говорится
      А Зеля это проглотил молча.... recourse
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:12
        0
        Цитата: Uncle Lee
        А Зеля это проглотил молча....

        Он молча две дорожки кокса тянул, ему не до разговора.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:51
      +2
      Непонятен смысл потери часа на откровенного подштатного отморозка. В текущих обстоятельствах это просто неэтично, так же как наш разговор с Тайванем. Это знак признания, понимают это китайские господа или нет, думаю что понимают.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 17:11
        +1
        Цитата: ИванИванов
        Непонятен смысл потери часа

        Китайский лидер показывает, что в современном мире появилась новая сверхдержава, не только экономическая, но и политическая. А это обязывает быть везде, разговаривать со всеми...
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 17:32
          0
          Пусть "сверхержава" сначала с Тайванем разберется. Наш МИД, несмотря на избыточное миролюбие, однозначно и на мой взгляд верно оценил "китайские беседы".
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    +3
    Подробности переговоров будут ближе к вечеру.На Украине надо время ,чтобы в трубах фекалии выбродили.США ещё спят.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 15:26
      +8
      Уже сейчас нетрудно догадаться какие подробности прозвучат из Куева-типа:"весь Китай с нами..Мы "нагнули" Си..."и далее бред в таком же духе...а китайцы вряд ли "расколятся",будут общие фразы за мир во всём мире....
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:32
        +4
        С другой стороны, какой смысл разговаривать с этим чудаком, говорить о "готовности к сотрудничеству", тем более - направлять своего представителя?
        1. Путник_2
          Путник_2 Сегодня, 15:55
          -1
          Как какой смысл? Киев распродает государственные предприятия с огромной скидкой, т.е. по дешевке. Всего за 490 млн долларов. Если помните, Китай покупал Мотор Сич за 3 млрд "бакинских" рублей
          а потом его кинули и Мотор Сич национализировали по указке дедушки Джозефа. Поэтому Китай хочет за такие смешные деньги прикупить себе заводиков. Тот же Мотор Сич, Южмаш, Антоновская вот корпорация лишней им не будет. А потом Китай ввиду "невозможной дружбы" с Россией настоятельно попросит нас прекратить там воевать. А то заводики китайских "друзей" поцарапаем еще. Как то так картинка видится. Распродажа!!! Вот Си и позвонил. А так с чего бы? Просто все.
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 16:03
            +2
            Китаю и в мирное время купить предприятия не дали, все чем располагает куев давно западное.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:33
        +1
        Прикол в том что сообщение о телефонном разговоре МИД КНР опубликовал в Твиттере на русском языке.Напамнило:Юстас Алексу и только Штирлиц понял ,что ему присвоено звание Героя Советского союза.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:15
        -2
        Цитата: HAM

        +4
        Уже сейчас нетрудно догадаться какие подробности прозвучат из Куева-типа:"весь Китай с нами..Мы "нагнули" Си..."

        Ну это не Зеля решает, как хозяин прикажет так и будет. С Китаем нельзя по хулигански.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:30
      0
      Цитата: tralflot1832
      На Украине надо время ,чтобы в трубах фекалии выбродили.

      Вечером расскажут про "вазари". Хотел Клоун с товарищем Си поговорить - и поговорил. Значит, чего захочет, того и добьётся. Ещё немного - и "иппон".
      Не исключаю, что вечером укроСМИ расскажут, что Клоун добился успеха, планирует следующую встречу и на ней будет просить у товарища Си оружие и деньги "для достижения мирного урегулирования".
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 15:37
        0
        Ну не знаю... пока ощущение что Си обоим дал по Шидо. Риторика схожая
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:22
        0
        Цитата: Zoldat_A
        что Клоун добился успеха, планирует следующую встречу и на ней будет просить у товарища Си оружие и деньги

        А у клоуна после многолетнего всасывания кокса, только в голове и осталось: "Je n'ai pas mangé depuis six jours", подайте денег и оружия.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:23
    +3
    Из пустого в порожнее.....................
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:26
    +6
    Может нам на Тайвань позвонить, обсудить, так сказать перспективы сотрудничества. Друганы у нас конечно.. слов нет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:34
      +7
      Какие же они друганы?Китайцы подходят в международных делах чисто прагматически.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:37
        +3
        На мой, возможно, ошибочный взгляд их прагматика заключается в нашей победе, иначе Китай будут давить уже в одиночку, от своих планов запад не откажется, пропетлять у КНР не выйдет, ну если конечно не принять "мир основанный на правилах". Такие "звоночки" как минимум согласовывать надо с партнерами по "преобразованию истории".
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:27
    +2
    Товарищ Си, проведя переговоры по телефону, соблюдает приличия в соответстии с дипломатическим этикетом. Президент Ненки Украйны, еврей Зеленский, с ними пока знаком не был: может, поговорив с Председателем КНР, он что нибудь поймёт.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:14
      +2
      Ну главный итог - отправление спецпредставителя Ли Хуэма и экспертной делегации в Киев.

      В Пекин же летит новый посол Павел Рябикин. Предыдущий посол умер на посту и из-за всяких трений с Китаем, нового не назначали два года, ограничиваясь поверенным. То есть договорились, активизировать дипотношения.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:34
    -1
    wassat До глубокой ночи гуляло все село - Параське наконец-то жених ПОЗВОНИЛ drinks
    Даже послал на хутор три разА
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:36
    0
    Представляю что будет ,если СиЦзиньпин с самоходного Джо бан снимет.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:40
    -1
    Цитата: opuonmed
    все закончится тогда когда укрр и нато примут и дадут гарантии безопасности и пойдут на условия РФ !!!!!!!! у РФ есть тока три союзника это армия и флот и ядерные ракеты ! и не боятся этим пользоваться при необходимости !!!

    "...Sed delendam censeo Carthaginem..."
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:59
    0
    Даже интересно поставить себя на место господина Си и спросить: Я в самом деле рассчитываю позитивно развернуть ситуацию, смогу убедить Зе и окр его нацистов отказаться от бандеровской идеологии, а запад от своих планов по экспансии? Тогда зачем я лезу?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:07
      +2
      Китай еще в прошлом году обозначил свою позицию - совместно поднимать мировую экономику. Им это критически важно. И на этом шарике никто кроме США и ЕС не решит глобальных экономических проблем Китая. Просто цифры несоизмеримы. Возможно, году к 50-му откормленная китаем же африка + арабы + пакистан + новые друзья в АТР + друзья в ЛА - смогут хоть как-то компенсировать ЕС и США для Китая, но точно не сейчас и не в ближайшие 10 лет.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 16:13
        0
        Беда в том, что у США и ЕС нет других планов на Китай, кроме послушного "сборочного цеха". До сих пор Китай это не устраивало. Какие свои глобальные проблемы Китай не может решить без ЕС и США настолько, что готов поделиться суверенитетом? Зачем он тогда по Тайваню с западом "бодается"?
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 16:27
          +3
          Торговли, производства, научного-промышленного роста. Они еще не готовы выступать. У них очень много проектов было запущенно в 00-10-х. Но они еще не взошли по хорошему. Также их реально очень сильно погрыз кризис с ковидом + лопнувший Evergrande, который по масштабу превышает лопнувшие недавно американские банки.

          Повторю, сам рядовой китаец очень сильно изменился. Перемещение деревни в город. Новые ценности. Предпринимательство и развитие стартапа в миллиардные компании - кумиры сидящих на школьных и университетских скамьях это Лей Цзюнь, Ма Хуатен, Джек Ма. Рекордные темпы роста среднего класса. Путешествия по миру. Все это уже прочно проникло в Китай. Разрыв с Западом, вызовет сильный социальный и экономический кризис, который не факт что со смирением примет народ вкусивший хорошей и невиданной ранее жизни.

          Китай сейчас официально занял позицию - хватит ругаться, надо мировую экономику на ноги ставить.

          США и ЕС нет других планов на Китай, кроме послушного "сборочного цеха".


          А какие варианты у Китая, если вне ЕС и США просто негде взять такого объема торговли. Те усилия, которые идут в Африке, арабском мире, Пакистане, средней Азии и АТР взойдут к 40-м, но не сейчас.
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 16:58
            0
            Китай сейчас официально занял позицию - хватит ругаться, надо мировую экономику на ноги ставить.

            Т.е. за все хорошее против плохого, по сути. Похоже в Пекине тоже "шахматисты" сидят.
            Важно же понимать, как этот шаг выглядит и к чему он приведет.

            После заявлений о неурегулированном статусе постсоветских территорий это выглядит как глубокое раскаяние. Независимо от обстоятельств, это выглядит как уступка за счет союзника-партнера (наподобие нашего вас-вась с Тайванем, с самыми лучшими конечно же намерениями). И главное - какой вывод сделают на Западе о крепости нашего "больше чем союза" и какие действия с его стороны за этим последуют?

            А какие варианты у Китая, если вне ЕС и США просто негде взять такого объема торговли.

            Азия, Латинская Америка, внутреннее потребление. Заморозка отношений играет в обе стороны. А если все так критично, почему бы не смягчить ситуацию отказом от Тайваня, спорных островов и т.п.? А так выходит, что свою историю он разрешить не может, но в нашу, "со своим пониманием", влазит, спустя год войны, когда все более чем прозрачно. Представьте, если бы Китай начал спецоперацию на Тайване, и тут мы, в разгар боев, со своим "сотрудничеством и спецпредставителями".
          2. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 17:33
            0
            Обратите внимание на реакцию нашего довольно миролюбивого и всегда осторожного МИАа. Он однозначно оценил поступок Пекина как странный, мягко говоря.
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:10
    0
    Интересно, Си за бабки КНР которые Украина на кидок с "Мотор Сич" украла напомнил?
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:24
    0
    Ну и зря. На прошлой неделе Украина объявила, что китайская принадлежность Тайваня - коммунистическое заблуждение... и Си после этого разговаривает с этими клоунами?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:35
      0
      Да с головой у "больше чем союзника" явно проблема, если конечно он не решил сознательно слить ситуацию. Думаю на западе прыгают от радости.