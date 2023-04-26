Председатель КНР обсудил с президентом Украины перспективы урегулирования конфликта

Сегодня состоялся долгожданный телефонный разговор председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.Китайское дипломатическое ведомство отметило, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Беседовали Си Цзиньпин и Владимир Зеленский почти час. Председатель КНР отметил, что Пекин готов к сотрудничеству с Украиной вне зависимости от международной ситуации, а в украинском конфликте всегда был на стороне мира.По итогам разговора Си Цзиньпин сообщил о решении направить представителя Китая на Украину и в другие страны с целью проведения консультаций по мирному урегулированию вооруженного конфликта. Он назвал целью Китая скорейшее прекращение огня, что не предполагает отказа от ранее озвученного Пекином плана мирного урегулирования.Напомним, что китайский план был представлен 24 февраля. В соответствии с планом, предлагается немедленно прекратить огонь, отказаться от поставок вооружений Украине, но о выводе российских войск с освобожденных территорий в плане не говорится, что и вызвало резкую критику со стороны украинского режима и стран Запада. Но сам Владимир Зеленский от жестких высказываний по китайскому плану воздержался, что показало его нежелание ссориться с Пекином.Что касается телефонного разговора с Зеленским, то в Китае сообщали о намерении его провести еще в 20-х числах марта 2023 года, когда китайский лидер посетил Москву с официальным визитом. Теперь данный разговор состоялся, а какими будут его последствия, покажет время.