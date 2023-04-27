Учебно-тренировочный самолет TAI Hürjet поднялся в воздух

Первый TAI Hürjet в воздухе, 23 апреля 2023 г.
Турецкая авиационная промышленность во главе с компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) продолжает работы по созданию перспективного учебно-тренировочного и боевого самолета Hürjet. К настоящему времени завершено проектирование и построен первый опытный образец. После необходимых наземных испытаний он поднялся в воздух. Летные испытания будут продолжаться около двух лет, после чего ожидается старт серийного производства.
Национальный проект
Боевые и учебные подразделения ВВС Турции полностью укомплектованы самолетами иностранного производства, причем в ряде случаев речь идет об устаревших образцах. По этой причине несколько лет назад было принято принципиальное решение о разработке ряда собственных проектов. В частности, ВВС хотели получить учебно-тренировочный самолет с возможностью боевого применения.
Предварительная проработка нового проекта велась с 2016-17 гг. силами государственной авиастроительной компании TAI. В ноябре 2017 г. такой проект получил одобрение правительства и перешел на новую стадию. В июле 2018 г. Управление оборонной промышленности выдало компании-разработчику официальный заказ на полномасштабное проектирование. Перспективный проект получил название Hürjet, отсылающее к существующему учебному самолету TAI Hürkuş и указывающее на применение реактивного двигателя (Jet).
К моменту получения заказа на полномасштабную разработку компания TAI успела сформировать облик самолета и решить часть технических задач. Благодаря этому в том же июле 2018 г. на авиасалоне в британском Фарнборо впервые показали полноразмерный макет будущего Hürjet.
К концу десятилетия компания TAI завершила проектирование и вскоре приступила к строительству первого опытного самолета. Готовую машину выкатили из сборочного цеха в декабре 2022 г. Тогда сообщалось, что в ближайшие недели или месяцы пройдут необходимые наземные испытания, после чего Hürjet поднимется в воздух с заводского аэродрома TAI вблизи Анкары.
Согласно оглашенным планам, на текущем этапе будет построено четыре самолета. Два Hürjet в полной комплектации будут задействованы в летных испытаниях. Еще два планера с неполным составом агрегатов необходимы для проведения наземных статических испытаний.
На стадии испытаний
Как сообщается, конец декабря и январь ушли на проверку работы систем и механизмов. 30 января на опытном самолете впервые запустили двигатель. 18 марта Hürjet впервые самостоятельно сдвинулся с места и перемещался по аэродрому. Кроме того, состоялись первые скоростные пробежки по взлетно-посадочной полосе.
Первый полет опытного «Хюрджета» состоялся 23 апреля. Самолет под управлением летчика-испытателя выполнил разбег и поднялся в воздух. Полет в сопровождении истребителя ВВС продолжался ок. 26 мин. В ходе первого вылета самолет развил скорость ок. 460 км/ч и поднялся на высоту более 4200 м. Также выполнялись несложные маневры разного рода.
Старт летных испытаний Hürjet закономерно привлек внимание и подается как важнейшее событие в истории турецкой авиационной промышленности. Дело в том, что Турция впервые подняла в воздух реактивный сверхзвуковой самолет собственной разработки. При этом военное и политическое руководство страны рассчитывает, что этот проект не будет последним, и в будущем появятся новые отечественные самолеты.
Планы на будущее
На данный момент компания TAI в рамках проекта Hürjet решает две основные задачи. Первая заключается в строительстве техники для испытаний. Уже построен один летный образец, и в течение нескольких следующих месяцев должен появиться второй. Также требуется изготовить два прототипа для наземных испытаний.
Вторая задача заключается в проведении полномасштабных летных испытаний самолета. Сначала одному, а затем двум Hürjet предстоит подтвердить расчетные характеристики, а также продемонстрировать работу на всех расчетных режимах. Кроме того, в ходе испытаний отработают возможность создания двух модификаций самолета с разными функциями – учебной и боевой.
TAI строит весьма оптимистичные планы. На летные и статические испытания четырех опытных Hürjet отводят около двух лет. Уже в 2025 г. планируется завершить все проверки, получить необходимые разрешения и приступить к запуску серийного производства. Соответственно, не позднее 2026-27 гг. ВВС Турции смогут получить первые самолеты нового типа.
Hürjet предлагают выпускать в двух модификациях разного назначения. Прежде всего, ВВС получат учебно-тренировочные машины Hürjet-B. Кроме того, разрабатывается вариант Hürjet-C – легкий боевой самолет с возможностью несения неуправляемого и управляемого вооружения для работы по воздушным и наземным целям.
Уже имеется предварительное соглашение о строительстве и поставки 16 учебно-тренировочных Hürjet-B, и ожидается подписание твердого контракта. В дальнейшем должны появиться новые заказы, за счет которых будет выполнено полное переоснащение учебных частей. Серийным «Хюрджетам» предстоит вытеснить американские самолеты T-38 и F-5. Кроме того, ожидается, что на турецкую технику перейдет пилотажная группа Türk Yıldızları.
Макет "Хюрджета" на одной из выставок недавнего прошлого
Боевая модификация учебного Hürjet пока находится на стадии разработки, и ее точные перспективы еще не определены. Турецкие ВВС проявляют интерес к такой машине, но даже предварительные договоренности пока отсутствуют. Возможно, судьбу проекта Hürjet-C определят по результатам испытания базового образца.
Недавно было объявлено о принципиальной возможности создания палубной модификации. Такой самолет в отдаленном будущем сможет пополнить авиационную группу новейшего десантного корабля Anadolu или следующих подобных вымпелов.
Технические особенности
Hürjet представляет собой учебно-тренировочный самолет для проведения т.н. повышенного этапа подготовки летного состава тактической авиации. С его помощью планируют обучать пилотов истребителей-бомбардировщиков существующих и ожидаемых типов. Такие задачи существенно повлияли на облик и возможности самолета.
Учебно-тренировочный Hürjet построен по нормальной аэродинамической схеме. Имеется фюзеляж большого удлинения, значительная часть которого отдана под двухместную тандемную кабину, а в хвосте помещена двигательная установка. Использовано стреловидное высокорасположенное крыло. Хвостовое оперение традиционной компоновки включает стабилизатор с небольшим отрицательным V. Внешне турецкий самолет похож на некоторые иностранные образцы своего класса, в частности на российский Як-130.
Самолет имеет длину 13,6 м и размах крыла 9,5 м. Масса пустой машины – всего 1200 кг, максимальная взлетная – 6,5 т. Боевая модификация сможет нести на внешней подвеске до 3 т вооружений.
Боевой вариант самолета Hürjet
На текущем этапе Hürjet оснащается одним турбореактивным двигателем General Electric F404-GE-102 с тягой 8000 кгс. В перспективе планируется заменить его мотором турецкой разработки. В нынешней конфигурации самолет должен развивать скорость до 1,4 М, подниматься на высоту 13700 м и показывать максимальную дальность до 2200 км.
«Хюрджет» имеет двухместную кабину тандемной компоновки. В распоряжении летчика-инструктора и обучаемого имеется полный набор органов управления и различных приборов. По известным данным, самолет оснащен электродистанционной системой управления с возможностью имитации поведения разных самолетов. За счет этого планируется упростить обучение летчиков для работы на конкретных типах техники.
В связи с учебной ролью Hürjet не несет встроенного вооружения, а его базовая модификация не имеет точек внешней подвески. На боевом варианте Hürjet-C предусматривается семь узлов подвески под крылом и фюзеляжем. Он сможет нести ракеты «воздух-воздух» или различное вооружение «воздух-поверхность». В первую очередь рассматриваются средства поражения турецкого производства.
Реальные успехи
Таким образом, программа разработки турецкого «национального» самолета Hürjet успешно продолжается и демонстрирует новые успехи. Создание перспективной машины началось всего шесть-семь лет назад, и теперь первый опытный самолет поднялся в воздух. В ближайшее время ожидается появление новых прототипов и проведение полномасштабных испытаний.
Предполагается, что всего через несколько лет новый «Хюрджет» пойдет в серию и начнет заменять в ВВС устаревшие иностранные образцы. Возможно, такие планы являются чрезмерно смелыми, и их не удастся выполнить в заданные сроки. Тем не менее, уже можно не сомневаться, что рано или поздно турецкие ВВС получат желаемые учебно-тренировочные самолеты собственной разработки.