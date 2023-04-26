Премьер-министр России заявил о недопустимости задержек с поставками вооружений в зону спецоперации

Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы. Где возможно, необходимо действовать с опережением

В условиях проведения специальной военной операции ВС РФ временной фактор является важнейшим. Поэтому нельзя допускать отставания от сроков поставок вооружений российским подразделениям. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.По словам Мишустина, ситуацию с поставками вооружений необходимо отслеживать. В ряде случаев может требоваться и внесение корректив, в том числе на промышленных площадках, подчеркнул глава российского правительства.- заявил Мишустин.Опоздания с поставками вооружений на фронте обходятся очень дорого: это человеческие жизни, нерешенные боевые задачи, а где-то – и невозможность удержать позиции. Поэтому российское руководство на самом высоком уровне в последнее время уделяет внимание контролю над поставками вооружений российской армии.Вчера заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс в целом справляется с возросшей на него из-за проведения специальной военной операции нагрузкой.Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно жаловался на несвоевременные поставки снарядов и их дефицит, что препятствует полноценному выполнению боевых задач.