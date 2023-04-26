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Премьер-министр России заявил о недопустимости задержек с поставками вооружений в зону спецоперации

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Премьер-министр России заявил о недопустимости задержек с поставками вооружений в зону спецоперации

В условиях проведения специальной военной операции ВС РФ временной фактор является важнейшим. Поэтому нельзя допускать отставания от сроков поставок вооружений российским подразделениям. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.


По словам Мишустина, ситуацию с поставками вооружений необходимо отслеживать. В ряде случаев может требоваться и внесение корректив, в том числе на промышленных площадках, подчеркнул глава российского правительства.

Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы. Где возможно, необходимо действовать с опережением

- заявил Мишустин.

Опоздания с поставками вооружений на фронте обходятся очень дорого: это человеческие жизни, нерешенные боевые задачи, а где-то – и невозможность удержать позиции. Поэтому российское руководство на самом высоком уровне в последнее время уделяет внимание контролю над поставками вооружений российской армии.

Вчера заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс в целом справляется с возросшей на него из-за проведения специальной военной операции нагрузкой.

Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно жаловался на несвоевременные поставки снарядов и их дефицит, что препятствует полноценному выполнению боевых задач.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:36
    0
    Может кто в курсе что за АСП на подвесе?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:00
      0


      Неужели это ПКР Х-35УЭ на подвесе?Тогда по каким целям?
      1. Ив762
        Ив762 Сегодня, 17:09
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Неужели это ПКР Х-35УЭ на подвесе?Тогда по каким целям?

        А что не так? Х-22-ми стреляют же. И даже попадают -
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  2. Комментарий был удален.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:31
      +2
      Премьер-министр России заявил о недопустимости задержек с поставками вооружений в зону спецоперации
      грозно так...через год "сво"...своевременно.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:45
    +3
    Вообще подобные заявления бывают не на пустом месте.Подобными случаями должна заниматься ФСБ
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 16:13
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      .Подобными случаями должна заниматься ФСБ


      Комплектовали важные штуки ЗИПом - уложились в последний день из-за одного недоразумения - не было одной маленькой финтифлюшки, лично гонял за финтифлюшкой в другой город за 400 км.. Ждали эту финтифлюшку 1,5 месяца, а почему?, спросите ВЫ, 1,5 месяца - а потому что есть советский ГОСТ, а предприятия делающего ее по ГОСТу(!) нет уже лет десять... Заказывал, согласовывал, ставил на производство.... чуть не поседел.. ФСБ нужно было в 1991 году!
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:33
        +1
        Цитата: Курильщик
        . ФСБ нужно было в 1991 году!
        нехрен кгб было разгонять, и свр.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:45
          +2
          Где было это КГБ,когда рушили страну?Только не говорите про отсутствие приказа.Они Присягу давали,этого было достаточно
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:06
    0
    Вчера заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс в целом справляется

    Ну у Медведева всегда все со всем справлялась и "все будет хорошо" , а потом его вдруг заменили и Мишустин(если это не сплетни) назвал ситуацию с дисциплиной в правительстве - бардаком.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:34
      +1
      Цитата: ИванИванов
      Ну у Медведева всегда все со всем справлялась

      улетишь в бан за медведева...не поминай лучше.
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:08
    0
    Кто такие либерасты? Это люди в нарушение Конституции РФ называющие Председателя Правительства Российской Федерации, каким-то премьер министром.
  6. Задира
    Задира Сегодня, 16:20
    0
    Структура управления государством мирного времени не отвечает вызовам времени военного. Не случайно в самом начале ВОВ был создан государственный комитет обороны, хотя в те времена и без ГКО насущные государственные вопросы решались на порядок быстрее, чем сейчас
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:36
      +3
      Цитата: Задира
      Структура управления государством мирного времени не отвечает вызовам времени военного.

      а у нас не военное время, у нас-СВО дружок...гы...
      1. Задира
        Задира Сегодня, 17:03
        0
        а у нас не военное время, у нас-СВО

        В данном случае важна не форма, а содержание. Содержание таково, что структура управления предприятиями ВПК РФ не отвечает вызовам текущего времени
  7. sub307
    sub307 Сегодня, 16:33
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Подобными случаями должна заниматься ФСБ

    ФСБ и мошенников ловит, недавно публикация на ВО была, и "подобные случаи отслеживает"...,наверное winked .
    "По словам Мишустина, ситуацию с поставками вооружений необходимо отслеживать" .
    Вот! Надо!!! А, до сих пор, видимо не очень "отслеживали. winked