Противник продолжает терять авиацию, очередной украинский штурмовик Су-25 был сбит в Херсонской области. На основных направлениях без особых изменений, на некоторых участках активизировались ДРГ ВСУ. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
Воздушные силы ВСУ потеряли очередной штурмовик Су-25 при попытке прикрыть форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами ВСУ. Самолет был сбит в районе Велетенское Херсонской области, как сообщается, средствами ПВО, после чего упал и загорелся. О судьбе пилота ничего не известно.
Отмечается активизация ВСУ на Херсонском направлении, соответственно, по ним стало больше прилетать. За прошедшие сутки на данном участке ВСУ лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы "Зоопарк". По станции, размещенной в районе Львово Херсонской области, отработали сразу два дрона-камикадзе "Ланцет". Видео поражения "Зоопарка" уже гуляет на российских и украинских ресурсах. Кроме того, в районе острова Великий Херсонской области авиация поразила два командных пункта сил специальных операций ВСУ. К сожалению, результаты прилета по ним не сообщаются. За сутки на данном направлении уничтожено до 30 всушников, два автомобиля и одна американская гаубица М777.
На основных направлениях без особых изменений, продолжаются встречные бои. На Купянском войска "Западной" группировки нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречная, Тимковка, Кисловка и Каменка Харьковской области. За сутки противник потерял более 40 человек личного состава, один броневик и два автомобиля. Пресечены действия четырех ДРГ ВСУ.
На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" нанесли удары по ВСУ в районах Макеевка, Невское, Червоная Диброва ЛНР и Северск ДНР. Две украинские ДРГ уничтожены в районах Торское ДНР и Червонопоповка ЛНР. Сообщается об уничтожении до 65 украинских военных, одного броневика, пикапа, автомобиля, гаубицы Д-20 и САУ "Акация".
На Донецком штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в западной части Артемовска, на флангах действуют подразделения ВДВ и "Южной" группировки войск. Пресечены попытки ВСУ контратаковать на северном и южном флангах, нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении: до 300 всушников и наемников, две БМП, четыре броневика, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", САУ "Акация", британская 105-мм гаубица L118. В районе населенного пункта Выемка ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска группировки "Восток" вели бои в районах Угледар ДНР, Малая Токмачка Запорожской области и Пятихатки Херсонской области. Выявлены и накрыты две ДРГ ВСУ, потери противника составили: до 25 человек личного состава, броневик, два автомобиля и гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов 108-й бригады ТРО и 72-й механизированной бригады ВСУ.