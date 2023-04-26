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Прикрывающие фланги ЧВК «Вагнер» подразделения «Южной» группировки пресекли попытки контратак ВСУ - Минобороны

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Прикрывающие фланги ЧВК «Вагнер» подразделения «Южной» группировки пресекли попытки контратак ВСУ - Минобороны

Противник продолжает терять авиацию, очередной украинский штурмовик Су-25 был сбит в Херсонской области. На основных направлениях без особых изменений, на некоторых участках активизировались ДРГ ВСУ. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.


Воздушные силы ВСУ потеряли очередной штурмовик Су-25 при попытке прикрыть форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами ВСУ. Самолет был сбит в районе Велетенское Херсонской области, как сообщается, средствами ПВО, после чего упал и загорелся. О судьбе пилота ничего не известно.

Отмечается активизация ВСУ на Херсонском направлении, соответственно, по ним стало больше прилетать. За прошедшие сутки на данном участке ВСУ лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы "Зоопарк". По станции, размещенной в районе Львово Херсонской области, отработали сразу два дрона-камикадзе "Ланцет". Видео поражения "Зоопарка" уже гуляет на российских и украинских ресурсах. Кроме того, в районе острова Великий Херсонской области авиация поразила два командных пункта сил специальных операций ВСУ. К сожалению, результаты прилета по ним не сообщаются. За сутки на данном направлении уничтожено до 30 всушников, два автомобиля и одна американская гаубица М777.

На основных направлениях без особых изменений, продолжаются встречные бои. На Купянском войска "Западной" группировки нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречная, Тимковка, Кисловка и Каменка Харьковской области. За сутки противник потерял более 40 человек личного состава, один броневик и два автомобиля. Пресечены действия четырех ДРГ ВСУ.

На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" нанесли удары по ВСУ в районах Макеевка, Невское, Червоная Диброва ЛНР и Северск ДНР. Две украинские ДРГ уничтожены в районах Торское ДНР и Червонопоповка ЛНР. Сообщается об уничтожении до 65 украинских военных, одного броневика, пикапа, автомобиля, гаубицы Д-20 и САУ "Акация".
 
На Донецком штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в западной части Артемовска, на флангах действуют подразделения ВДВ и "Южной" группировки войск. Пресечены попытки ВСУ контратаковать на северном и южном флангах, нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении: до 300 всушников и наемников, две БМП, четыре броневика, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", САУ "Акация", британская 105-мм гаубица L118. В районе населенного пункта Выемка ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска группировки "Восток" вели бои в районах Угледар ДНР, Малая Токмачка Запорожской области и Пятихатки Херсонской области. Выявлены и накрыты две ДРГ ВСУ, потери противника составили: до 25 человек личного состава, броневик, два автомобиля и гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов 108-й бригады ТРО и 72-й механизированной бригады ВСУ.

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14 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:42
    +3
    Справляются же мужики ! Молодцы ! Не обязательно быть в Вагнере, что бы достойно воевать. Уверен. что весь этот "контрнаступ" встретят достойно.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 15:50
      +3
      Зато неделю плачут,что Вагнер с флангов никто не прикрывает,врут оказывается
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:56
        +1
        https://vk.com/wall-206639135_601442 Заявление Пригожина.Человек он конечно-резкий.Можно верить этому,можно не верить.Сегодня у нас на работу приезжали агитаторы от него.
      2. akropin
        akropin Сегодня, 16:14
        +1
        Разведчики не врут, а дезинформируют )
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:17
          +1
          Сооласен с Вами.Туман войны,называется.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:26
      -1
      Прикрывающие фланги ЧВК «Вагнер» подразделения «Южной» группировки пресекли попытки контратак ВСУ - Минобороны

      в то время, как:
      Бойцы добровольческого батальона «Поток» ЧВК «Газпром» покинули позиции, оголив фланги ЧВК «Вагнер»

      Ни-ч-ч-чего не понимаю.... request
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:42
    +1


    Говорят что ЧВК «Вагнер» разделила артемовскую группировку надвое, заперев украинцев в котле.Информация соответствует действительности?

    По информации источников, «вагнеровцы» блокировали важный перекресток между улицами Юбилейная и Чайковского в западной части Артемовска (Бахмута). Если эти данные получат подтверждение, позиции ВСУ в данном населенном пункте существенно ухудшатся. Так, взятие этого перекрестка под контроль ВС РФ фактически рассекает украинские подразделения на две части. В западных кварталах Артемовска продолжают сопротивление батальоны 120, 127, 225 и 241 бригад теробороны и иностранные наемники, а также 101-я и 73-я бригады теробороны в районе поселка Хромово (Артемовское).

    https://topcor.ru/34526-chvk-vagner-razdelila-artemovskuju-gruppirovku-nadvoe-zaperev-ukraincev-v-kotle.html
  3. spirit
    spirit Сегодня, 15:43
    -2
    Пригожин:
    "...ВСУ готовы идти резать наши фланги.

    ...Фланги наши никто не прикрывал, все рассказы о том, как пресекли попытку входа резерва в Бахмут, это все полная чепуха.

    ...Преступная команда не давать боеприпасов, боеприпасы копятся на складах пачками, как я уже и говорил.
    Количество людей в ЧВК Вагнер высыхает.

    ...Снарядов нам не дают и мы делаем все возможное на том минимальном количестве, которое есть на сегодняшний день.

    ...Те подонки, которые принимают это решение, они должны отметить перед матерями погибших. Потому что вместо 1 гибнет сразу несколько человек, соотношение 1 к 5.
    Должен погибнуть 1 при штурме этого здания, гибнет 5 из-за того, что нет снарядов. Нам нечем уничтожать артиллерию противника.

    ...Идет предательство внутри Российской Федерации.

    ...Нам не дают выстраивать оборону и наступать дальше, но мы будем наступать любой ценой.

    ...Преступление против России.
    Сегодня совершается преступление против Российской Федерации".

    Что кому верим Господа?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 15:50
      -2
      да у ж не вам точно. Пригожин со свои бойцами все сделает очень хорошо.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 15:54
        +3
        А при чем тут я?Это вырезка из разговора Пригожина в контексте того что сказало МО.Можете свое мнение ему в личку написать hi
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 16:48
          -1
          Цитата: spirit
          Это вырезка из разговора Пригожина
          Разговора Пригожина с неким неизвестным бизнесменом, что ли? Так ведь сам Пригожин уже комментировал, что это фейк, а народ всё рано ведётся.
          1. spirit
            spirit Сегодня, 17:15
            0
            что это фейк, а народ всё рано ведётся.

            Вы бы сначало на оф телеграм Пригожина подписались "кепка Пригожина называется"и ознакомились с информацией.фейкометчик вы наш)Журналистам вам точно не быть,если вы даже такую банальную инфу проверить не можете нажав две кнопкиlaughing
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:59
      +1
      Частные компании вообще-то обязаны покупать оружие и боеприпасы. Или, если действовать в интересах кого-то должны заключать контракт с этим "кем-то" на снабжение боеприпасами в определенных объемах, за счёт заказчика.
  4. miru mir
    miru mir Сегодня, 15:59
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Сегодня у нас на работу приезжади агитаторы от него

    сагитировали?