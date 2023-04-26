ФСБ ликвидировала работавшие в Москве мошеннические колл-центры, отправлявшие деньги на Украину

В Москве была пресечена деятельность колл-центров, созданных группой мошенников для хищения у российских и иностранных граждан денежных средств и их последующего перевода на Украину. Об этом сообщает Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Москве и Московской области.Организаторы мошеннических схем представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов или финансовых учреждений, и похищали обманным путем деньги российских и иностранных граждан в особо крупном размере. Обычно они вынуждали граждан переводить деньги на номера банковских карт, которые заранее указывали.После получения денежных средств на карты их обналичивали в банкоматах на территории Российской Федерации. Затем специальные курьеры отвозили деньги в обменные пункты, где их конвертировали в криптовалюту. Далее с помощью анонимных криптовалютных кошельков деньги переводились на Украину.С помощью подобной схемы, в частности, осуществлялось финансирование и деятельности украинских вооруженных формирований. В УФСБ подчеркнули, что колл-центры специализировались на обмане лиц, проживающих за рубежом – в Германии, Франции и Испании преимущественно.В настоящее время организаторы колл-центров задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Но дальнейшие обстоятельства совершения преступлений и другие причастные к ним лица сейчас устанавливаются следственными органами.