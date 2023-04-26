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ФСБ ликвидировала работавшие в Москве мошеннические колл-центры, отправлявшие деньги на Украину

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ФСБ ликвидировала работавшие в Москве мошеннические колл-центры, отправлявшие деньги на Украину

В Москве была пресечена деятельность колл-центров, созданных группой мошенников для хищения у российских и иностранных граждан денежных средств и их последующего перевода на Украину. Об этом сообщает Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Москве и Московской области.


Организаторы мошеннических схем представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов или финансовых учреждений, и похищали обманным путем деньги российских и иностранных граждан в особо крупном размере. Обычно они вынуждали граждан переводить деньги на номера банковских карт, которые заранее указывали.

После получения денежных средств на карты их обналичивали в банкоматах на территории Российской Федерации. Затем специальные курьеры отвозили деньги в обменные пункты, где их конвертировали в криптовалюту. Далее с помощью анонимных криптовалютных кошельков деньги переводились на Украину.

С помощью подобной схемы, в частности, осуществлялось финансирование и деятельности украинских вооруженных формирований. В УФСБ подчеркнули, что колл-центры специализировались на обмане лиц, проживающих за рубежом – в Германии, Франции и Испании преимущественно.

В настоящее время организаторы колл-центров задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Но дальнейшие обстоятельства совершения преступлений и другие причастные к ним лица сейчас устанавливаются следственными органами.
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27 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:51
    +10
    ФСБ ликвидировала работавшие в Москве мошеннические колл-центры, отправлявшие деньги на Украину


    Надо же.Неожиданно.Могут когда захотят.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:41
      +2
      Могут когда захотят.

      Могут. Только чего раньше не захотели?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:47
        +2
        Тут главное глубоко не копать,чтобы не сорвался очередной хитроплан.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:02
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      Надо же.Неожиданно

      Почему это неожиданно?
      похищали обманным путем деньги российских и иностранных граждан в особо крупном размере.

      "В особо крупном размере". Уважаемых людей ограбили, непорядок.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:57
    +6
    Лишь два вопроса: 1) почему только сейчас; 2) и почему на Украину еще переводят деньги?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:00
      +7
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Лишь два вопроса: 1) почему только сейчас; 2) и почему на Украину еще переводят деньги?

      Потому что в России стало полно украинской и американской агентуры!
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:02
        +1
        а которые вообще из России улетают ? в "оффшоры" разные ?
      2. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 16:07
        +5
        Потому что у нас до сих пор всё ещё нет СМЕРШа, но в это же время до сих пор всё ещё есть либералы и излишне лояльное толерантное и мягкое отношение к врагам нашей страны и нашего народа.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:00
    +4
    Интересно девки пляшут.Мошенники специализировались на гражданах других стран,а находились здесь....
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:03
      +6
      специализировались на гражданах других стран,а находились здесь....
      В страны Запада ридна ненька выдаст за украденную пачку сигарет. А Россия нет. Поэтому по России они же работают с украины.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:15
        +6
        Не понял.Они,мошенники эти работали с Москвы.Но не по гражданам России.Читайте статью.Честно говоря это какая то хрень.Им проще с Украины работать для своих-никто не тронет
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 16:24
          +2
          колл-центры специализировались на обмане лиц, проживающих за рубежом
          За этим самым рубежом полиция получит доказательства- и по одному запросу получит подозреваемых- их укропы выдадут(если они на украине), дабы с хозяевами не ссориться. А из России так просто не выдадут.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 16:37
            +2
            Ээ..Маловероятно."Хероев сала"выдать?Да там нацики на вилы эту полицию поднимут.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 16:48
              +1
              .Маловероятно.
              Они сами так пишут- что от Европола или, чего доброго,ФБР, никакая СБУ ( практически контролирующая этот "бизнес")не отмажет.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:02
    +3
    В настоящее время организаторы колл-центров задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

    Наказание будет варьироваться начиная со штрафа в размере до 300 тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года.
    И это что ли всё ? А почему не по законам военного времени.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 16:21
      +2
      Цитата: carpenter
      В настоящее время организаторы колл-центров задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

      Наказание будет варьироваться начиная со штрафа в размере до 300 тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года.
      И это что ли всё ? А почему не по законам военного времени.

      за неделю(в начале апреля) такие мошенники накропали в одной центральной области РФ- 28 млн. рублей, если что... это так о масштабах
  5. al3x
    al3x Сегодня, 16:11
    +2
    По своему маленькому региону (РМЭ) чуть ли ни каждый день читаю новости, как доверчивых людей, в основном пенсионеров разводят на сотни тысяч и даже миллионы рублей. А что более удивительно, всё чаще на эту схему стали попадаться люди до 30 лет возрастом. Постоянно везде говорят об этом мошенничестве, но всё равно люди продолжают нести свои деньги не понятно куда, ещё и кредиты берут, чтобы потом отправить заёмные деньги на "безопасный счёт".
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:29
      +3
      люди продолжают нести свои деньги
      На форуме этих самых мошенников(есть и такой, в белом интернете) они жалуются, то работать становится все труднее- часто вопросы - "а у вас что, свет дали" или вообще сразу шлют и бросают трубку. Кстати, после наплыва бедныхбеженцев в Прибалтику, там тоже нечто подобное с колл-центрами началось. Выбирают русские фамилии и пытаются. Рекомендуют обращаться к "специалистам" на госьязыке- те сразу в туман. Как-то так.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 16:38
        0
        Схемы "модернизируют" в соответствии с локацией. Меня ещё удивляет, что банки практически всегда не видят никаких подозрительных действий со стороны клиента. Вот из последнего, что в моём городе было - женщина пенсионерка в течении 4х дней отправляла деньги на разные карты, при этом взяла кредит. В общем там сумма получилась 1,2 млн. Почему банк не начал блокировать транзакции, вот тоже вопрос. Иной раз бывает из банка звонят для подтверждения перевода, хотя я знаю 100% кому отправляю. А тут 4 дня на кучу разных карт тётка посылала деньги и ноль реакции со стороны службы безопасности банка. Эта женщина ведь раньше никогда так судорожно от денег не избавлялась.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 16:47
          +2
          подозрительных действий со стороны клиента
          В Англии компьютер банка счет блокирует. Чтобы разблокировать- надо звонить самому.
          1. al3x
            al3x Сегодня, 17:04
            +2
            Ну тут как бы тоже автоматом должно блочить подозрительные действия, потом уже либо с банка звонят, либо сам звонишь. Так эта схема должна действовать по идее.
  6. Силуэт
    Силуэт Сегодня, 16:14
    +3
    Надо же....Не прошло и года. Оперативно работают столичные работнички. И почему мошенничеством занимается ФСБ? А где наше МВД? Это их хлеб жуликов ловить.
  7. sub307
    sub307 Сегодня, 16:23
    +2
    winked
    Цитата: Orange-Bigg
    Надо же.Неожиданно.Могут когда захотят.

    Ага...,и три года не прошло, а уже...
  8. sub307
    sub307 Сегодня, 16:25
    +2
    Цитата: Силуэт
    А где наше МВД? Это их хлеб жуликов ловить.

    Их сейчас самих в Ростове "ловят"...,некогда. winked
  9. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 16:51
    +1
    А главное после каждого внесения денег ВТБ, звонят и предлагают купить в лизинг или что счет арестован!!
  10. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 16:52
    +1
    видать деньги тиснули не у того, кого можно было это сделать безнаказанно.
  11. Ganzal
    Ganzal Сегодня, 17:44
    +1
    Я бы таких организаторов каллов давал пожизненноЕ ,а лучше рассТРЕЛИВАЛ..
    Сколько судеб поломанных особенно у пенсионеров Все вычищают