«Никакого обслуживания танков Leopard нами не ведётся»: в Индонезии заявляют об отправке Западом всех запчастей для оснащения «Леопардов» ВСУ

Leopard 2RI армии Индонезии

Все излишки запчастей для танков «Леопард», имевшиеся у стран НАТО, были отправлены для оснащения машин, предназначенных для Украины. Если мы сейчас попробуем заказать запасные части в Германии, то их не окажется на складах [поставщиков]. Поэтому в настоящее время никакого обслуживания индонезийских танков не ведётся.

Запрос на танки со стороны Украины доказывает, что они по-прежнему нужны и актуальны