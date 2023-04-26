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«Никакого обслуживания танков Leopard нами не ведётся»: в Индонезии заявляют об отправке Западом всех запчастей для оснащения «Леопардов» ВСУ

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«Никакого обслуживания танков Leopard нами не ведётся»: в Индонезии заявляют об отправке Западом всех запчастей для оснащения «Леопардов» ВСУ

Leopard 2RI армии Индонезии



Мировое сообщество внимательно следит за ходом конфликта на территории Украины, пытаясь делать выводы из военного противостояния между ВС РФ и киевским режимом, снабжение войск которого полностью взял на себя Запад.

Так, в Индонезии прошла конференция «Год российско-украинского конфликта: уроки для армии» с участием высокопоставленных военных. На ней генерал-майор Януар Адиль, отвечающий за вооружение бронетанковых войск, поделился своим видением перспектив развития войск. С его слов, спецоперация ВС РФ показала значимость танков на современном поле боя. Как он считает, об этом говорит то рвение, с которым Запад организовал поставки в незалежную ОБТ и агрегатов для них:

Все излишки запчастей для танков «Леопард», имевшиеся у стран НАТО, были отправлены для оснащения машин, предназначенных для Украины. Если мы сейчас попробуем заказать запасные части в Германии, то их не окажется на складах [поставщиков]. Поэтому в настоящее время никакого обслуживания индонезийских танков не ведётся.

Индонезия имеет на вооружении 42 единицы Leopard 2A4 и 61 машину Leopard 2RI в различных модификациях массой от 56 до 62 тонн. На фоне острого дефицита запчастей для них генерал предложил развивать собственные компетенции в танкостроении. Для начала – заняться модернизацией среднего танка Tiger [разработан совместно с турецкой оборонкой]. В частности, предлагается создать специальную версию машины с прикреплённым к ней разведывательным беспилотником.

В связи с этим он призвал не сокращать финансирование войск, а направлять средства на реализацию местных проектов, не рассчитывая на способность Запада удовлетворить спрос в условиях опосредованного конфликта с Россией.

Запрос на танки со стороны Украины доказывает, что они по-прежнему нужны и актуальны

- заявляет генерал, слова которого приводит местное издание Kompas.

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3 комментария
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 18:39
    +1
    У кого запчасти быстрее закончатся?"Быть или не быть? Вот в чем вопрос!
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 18:41
    +1
    Наткнулся на вот такое (2012 год кстати):
    Объясните дураку, зачем Индонезии танки?!
    Ниже ответы, выбирайте понравившейся :)

    - Демонстрантов давить;
    - Если плавают, то за бабами к соседям плавать;
    - В Индонезии с сепаратизмом хорошо, с танками спокойнее;
    - Эта сделка, если состоится - коррупция 1000% не нужны там танки;
    - Есть подозрение, что откатили руководителям, чтобы те купили металлолом.
    - Если индонезийцам удастся хотя бы один танк доставить во внутренние районы ихней части Новой Гвинеи, то папуасы мигом прекратят бунтовать :)))
    Ну и для парадов, как без этого;
    - А зачем России министерство культуры?
    -- Ха-ха! Отличная "шпилька" про министерство ;)

    И на десерт...

    - Как бывший танкист авторитетно заявляю:
    1. танк хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого его не окажется в военное или смутное время
    2. один танк- хорошо, а два - выше огневая мощь и эффективнее маневр на поле боя.
    3. танк - не сметана, быстро не портится
    4. следовательно, запас карман не тянет.
    Я бы себе тоже купил, но денег не хватит, да и не продадут мне :)
  3. monetam
    monetam Сегодня, 18:41
    +3
    Это вот, кстати, пример добросовестности " западных партнеров" в ходе их торговли оружием: если им самим покажется нужнее применить имеющиеся резервы запчастей в другом месте, то прежних покупателей отодвинут локтем, и те будут ждать, пока продавец не проявит милость и снова не обратит на них внимание.