«Никакого обслуживания танков Leopard нами не ведётся»: в Индонезии заявляют об отправке Западом всех запчастей для оснащения «Леопардов» ВСУ

Leopard 2RI армии Индонезии
Мировое сообщество внимательно следит за ходом конфликта на территории Украины, пытаясь делать выводы из военного противостояния между ВС РФ и киевским режимом, снабжение войск которого полностью взял на себя Запад.
Так, в Индонезии прошла конференция «Год российско-украинского конфликта: уроки для армии» с участием высокопоставленных военных. На ней генерал-майор Януар Адиль, отвечающий за вооружение бронетанковых войск, поделился своим видением перспектив развития войск. С его слов, спецоперация ВС РФ показала значимость танков на современном поле боя. Как он считает, об этом говорит то рвение, с которым Запад организовал поставки в незалежную ОБТ и агрегатов для них:
Все излишки запчастей для танков «Леопард», имевшиеся у стран НАТО, были отправлены для оснащения машин, предназначенных для Украины. Если мы сейчас попробуем заказать запасные части в Германии, то их не окажется на складах [поставщиков]. Поэтому в настоящее время никакого обслуживания индонезийских танков не ведётся.
Индонезия имеет на вооружении 42 единицы Leopard 2A4 и 61 машину Leopard 2RI в различных модификациях массой от 56 до 62 тонн. На фоне острого дефицита запчастей для них генерал предложил развивать собственные компетенции в танкостроении. Для начала – заняться модернизацией среднего танка Tiger [разработан совместно с турецкой оборонкой]. В частности, предлагается создать специальную версию машины с прикреплённым к ней разведывательным беспилотником.
В связи с этим он призвал не сокращать финансирование войск, а направлять средства на реализацию местных проектов, не рассчитывая на способность Запада удовлетворить спрос в условиях опосредованного конфликта с Россией.
Запрос на танки со стороны Украины доказывает, что они по-прежнему нужны и актуальны
- заявляет генерал, слова которого приводит местное издание Kompas.