Военное обозрение
Войти Регистрация

В столице Кипра Никосии неизвестные лица подожгли российский культурный центр

16
В столице Кипра Никосии неизвестные лица подожгли российский культурный центр

На Кипре произошло возгорание в помещении Российского центра науки и культуры, расположенного в центре столицы этого островного государства - Никосии. По словам очевидцев, пожар начался после того, как в здание бросили бутылки с зажигательной смесью.


В настоящее время пожар удалось потушить, однако зданию нанесен значительный ущерб. Возгорание произошло в части здания, в которой расположены офисные помещения.

Вокруг здания Российского центра науки и культуры выставлено полицейское оцепление. На месте также работают пожарные, устраняющие остатки возгораний. При пожаре никто не пострадал.

Российский центр науки и культуры, являющийся одним из зарубежных представительств Россотрудничества, был открыт в Никосии в 1978 году. В здании располагается выставочный зал площадью 280 квадратных метров, киноконцертный зал на 257 мест, а также библиотека, книжный фонд которой составляет более 17 тысяч томов.

Также сообщается, что в МИД РФ пообещали принять соответствующие меры в случае, если власти Финляндии не урегулируют ситуацию с недвижимым имуществом, которое использовал Российский центр науки и культуры.

Руководство РЦНК в Хельсинки получило извещения о наложении запрета на любые действия с административным помещением учреждения, участком земли, а также семью квартирами, расположенными в центральной части финской столицы общая стоимость которых составляет 1,4 миллиона евро.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    +7
    Как будто не известно кто поджёг,говорящие на мове.Русские там сами разберутся их 60 000тыс.Правда их банки плющит стали ,начали с арестов счетов.Ограбление по кипрски номер два.Один раз мало было.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:27
      0
      А Вам что переживать - счет на Кипре что ли есть?? Это не наши заботы.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:36
        +3
        Кто у меня квартиру купил в Мурманске имел недвижимость на Кипре ,заработав деньги на неё трудясь на буровом судне " Муравленко " механиком на шельфе Бразилии.Как бы в олигархах замечен не был.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:28
      +1
      мне до "кипрских русских" вообще "до фени"...хоть на шампур пусть надевают.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:29
      0
      Мда... В свое время Россия освободила греков-киприотов от турков. Благодарность. Не зря пишется: "не делай добра- и не будешь получать в ответ зла, ибо в мире работает принцип "весов"....
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 16:32
        0
        греков-киприотов от турков
        Ни те ни другие ни при чем- на Кипр приехало несколько десятков тысяч бедныхбеженцев с украины, преимущественно западной. Тенденция,однако- любят они беженствовать в курортных местах ЕС.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 16:45
          +1
          Цитата: Болторез
          на Кипр приехало несколько десятков тысяч бедныхбеженцев с украины,

          Ну, правильно. Зачем им Центр культуры? На его фоне они сразу тупыми селюками себя проявят.
    4. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 16:37
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Как будто не известно кто поджёг,говорящие на мове.Русские там сами разберутся их 60 000тыс.Правда их банки плющит стали ,начали с арестов счетов.Ограбление по кипрски номер два.Один раз мало было.

      Не будут они разбираться. Этим "русским" на Россию наплевать.
      Дёрнулся, могут ведь и выслать.
      Своя дубленка ближе к телу.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:24
    +2
    Послов убивают, посольства дерьмом закидвают, культурные центры жгут.....

    У нас нет выбора кроме как консолидироваться и довести дело до конца. До нашей победы....
    Ибо вопрос ребром - или нас всех изничтожат, или мы отобьемся.
    Олигархи не в счет - отмажутся, откупятся.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 16:35
      +3
      Цитата: Nexcom
      Послов убивают, посольства дерьмом закидвают, культурные центры жгут.....

      У нас нет выбора кроме как консолидироваться и довести дело до конца. До нашей победы....
      Ибо вопрос ребром - или нас всех изничтожат, или мы отобьемся.
      Олигархи не в счет - отмажутся, откупятся.

      О чем и речь, что всё это следствие того что мы до сих пор не можем разгромить бандеро-нацистскую Украину.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:38
        +2
        Это вопросы к ГШ и руководству - решения там принимают....
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:40
    +4
    Прекрасно известно кто это сделал, свидомые "бешенцы", которые и в других городах Европы делают тоже самое.
    Как сказал Люся Арестович -вы европейцы увидите ангелов, когда наши украинцы приедут к вам.
    Увидели.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:45
      +2
      Да европейцы сами уже воют от эуропэйцев..... Примеров то море.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: Ulan.1812
      вы европейцы увидите ангелов, когда наши украинцы приедут к вам.

      Онточно сказал "ангелов"? Может он сказал "агелов"? А намвные европейцы неправильно поняли? )))
      Агко. 11 . . Злий дух, чорт, слуга диявола. II аг ел у, ч., діал. Кругла загорода, зведена із кілків для утримання частини отари.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:04
    +3
    Можно признать Сев. Кипр в обмен на признание Турцией Крыма российским.
    И туркам приятно, и грекам "спасибо".
  5. Ganzal
    Ganzal Сегодня, 17:37
    0
    Здесь ничего удивительного ,такие акции будут только нарастать..Ничего прорвемся СВО продолжается ,это главное