В столице Кипра Никосии неизвестные лица подожгли российский культурный центр

На Кипре произошло возгорание в помещении Российского центра науки и культуры, расположенного в центре столицы этого островного государства - Никосии. По словам очевидцев, пожар начался после того, как в здание бросили бутылки с зажигательной смесью.В настоящее время пожар удалось потушить, однако зданию нанесен значительный ущерб. Возгорание произошло в части здания, в которой расположены офисные помещения.Вокруг здания Российского центра науки и культуры выставлено полицейское оцепление. На месте также работают пожарные, устраняющие остатки возгораний. При пожаре никто не пострадал.Российский центр науки и культуры, являющийся одним из зарубежных представительств Россотрудничества, был открыт в Никосии в 1978 году. В здании располагается выставочный зал площадью 280 квадратных метров, киноконцертный зал на 257 мест, а также библиотека, книжный фонд которой составляет более 17 тысяч томов.Также сообщается, что в МИД РФ пообещали принять соответствующие меры в случае, если власти Финляндии не урегулируют ситуацию с недвижимым имуществом, которое использовал Российский центр науки и культуры.Руководство РЦНК в Хельсинки получило извещения о наложении запрета на любые действия с административным помещением учреждения, участком земли, а также семью квартирами, расположенными в центральной части финской столицы общая стоимость которых составляет 1,4 миллиона евро.