В зоне специальной военной операции был уничтожен некто Дмитрий Стрём – гражданин Российской Федерации, неонацист, воевавший на стороне киевского режима. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.По утверждению военкора, ликвидированный неонацист принадлежал к запрещенной в Российской Федерации террористической группировке «Русский добровольческий корпус». Несколько дней назад группа неонацистов из этой группировки попала под точный огонь российской артиллерии. В итоге Стрёма уничтожили, а еще двое боевиков были тяжело ранены.Напомним, что указанная группировка совершила нападение на Брянскую область, в результате которого погибли мирные жители. Организаторы группировки включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ее основатель Денис Капустин заочно арестован по решению суда.Еще в 2014 году, после переворота на Украине, в эту страну стали перебираться многие российские неонацисты, которые в РФ испытывали проблемы с законом, а там получили возможность свободно демонстрировать свои убеждения и даже делать определенную «карьеру».После начала специальной военной операции некоторые из таких неонацистов поступили в качестве добровольцев на службу в ВСУ и стали принимать участие в боевых действиях против российской армии. То, что они воюют с собственными соотечественниками, их при этом ничуть не смущало.Киевский режим обычно использует подобную публику для самых гнусных и жестоких провокаций. В частности, они были задействованы для рейда в Брянскую область, когда погибли ни в чем неповинные мирные жители.