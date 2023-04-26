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Военкор: ВС РФ уничтожили воевавшего в составе ВСУ российского неонациста

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Военкор: ВС РФ уничтожили воевавшего в составе ВСУ российского неонациста

В зоне специальной военной операции был уничтожен некто Дмитрий Стрём – гражданин Российской Федерации, неонацист, воевавший на стороне киевского режима. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.


По утверждению военкора, ликвидированный неонацист принадлежал к запрещенной в Российской Федерации террористической группировке «Русский добровольческий корпус». Несколько дней назад группа неонацистов из этой группировки попала под точный огонь российской артиллерии. В итоге Стрёма уничтожили, а еще двое боевиков были тяжело ранены.

Напомним, что указанная группировка совершила нападение на Брянскую область, в результате которого погибли мирные жители. Организаторы группировки включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ее основатель Денис Капустин заочно арестован по решению суда.

Еще в 2014 году, после переворота на Украине, в эту страну стали перебираться многие российские неонацисты, которые в РФ испытывали проблемы с законом, а там получили возможность свободно демонстрировать свои убеждения и даже делать определенную «карьеру».

После начала специальной военной операции некоторые из таких неонацистов поступили в качестве добровольцев на службу в ВСУ и стали принимать участие в боевых действиях против российской армии. То, что они воюют с собственными соотечественниками, их при этом ничуть не смущало.

Киевский режим обычно использует подобную публику для самых гнусных и жестоких провокаций. В частности, они были задействованы для рейда в Брянскую область, когда погибли ни в чем неповинные мирные жители.
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4 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:23
    +1
    Походу не помог защитный космтюмчик с забралом ,снаряда не выдержал
  2. valera75
    valera75 Сегодня, 16:24
    +1
    Погоняло у этого упыря прям соответствует его деятельности
  3. Комментарий был удален.
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 17:02
    +2
    российские неонацисты
    Некорректно употреблять такое выражение к этим нелюдям, правильно писать: неонацисты российского происхождения, т.к. в первом случае, если они российские неонацисты то их убеждения должны быть направлены для продвижения идеи превосходства русской нации, они же демонстрируют своими действиями совсем другие принципы, т.е. их действия направлены против русской нации. Русского, российского в них, это только место рождения. hi
  5. Антоха
    Антоха Сегодня, 17:08
    +2
    Денис Капустин заочно арестован по решению суда

    Какая-то глупая формулировка. Он не арестован. На его арест выписан ордер.