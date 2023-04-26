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Командование ВСУ активизировало мероприятия по доукомплектованию бригад на Артемовском и Авдеевском направлениях

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Командование ВСУ активизировало мероприятия по доукомплектованию бригад на Артемовском и Авдеевском направлениях

На Украине в ускоренном темпе проходят, вероятно, последние приготовления к давно анонсированному контрнаступлению. В том, что оно произойдет, уже мало кто сомневается.


Так, по мнению многих военных экспертов, ВСУ сдерживает лишь дождливая погода, делающая невозможным передвижение военной техники. Между тем, как заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, дожди закончатся 2 мая, и уже через неделю после этого украинская армия может пойти в широкомасштабное наступление.

Какое именно направление будет главным, сказать сложно. Дело дошло до того, что на Украине начали допускать даже захват российских городов не на территории вновь присоединившихся регионов.

Между тем на Артемовском и Авдеевском направлениях украинское командование активизировало мероприятия по доукомплектованию бригад личным составом.

В материале говорится, что из больниц в Славянске, Красноармейске и Краматорске массово выписывают военных, лечение которых должно завершиться в первой декаде мая. Всех их уже распределяют по боевым подразделениям.

Кроме того, на подконтрольной ВСУ территории Донбасса идет усиленная подготовка медучреждений для приема раненных. Штатное количество коек увеличивается на 30%.

Активизировались мобилизационные мероприятия, а также «отлов» дезертиров и уклонистов по всей территории Украины. Таким способом командование ВСУ пытается восполнить некомплект в воинских частях уже до конца апреля - начала мая.
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3 комментария
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 16:48
    +1
    Из Макдональдса свежак доставили?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 16:57
      +1
      Из Макдональдса свежак доставили?
      А представляете как они язвят в нашу сторону?
      В материале говорится, что из больниц в Славянске, Красноармейске и Краматорске массово выписывают военных, лечение которых должно завершиться в первой декаде мая. Всех их уже распределяют по боевым подразделениям.
      Типа, У России закончились солдаты и в окопы загоняют раненых!
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:08
        +2
        А представляете как они язвят в нашу сторону?

        Они рассказывают про волны мобилизации в России и как у нас людей хватают на улицах.
        А ещё в Артёмовск привезли женщин-зечек и те копают окопы касками.
        Так что знаю.