Несмотря на военное союзничество Таиланда и США, Бангкок приобрёл у Пекина десантный корабль

Китайский десантный корабль, построенный по заказу тайских властей, прибыл в порт Chuk Samet Pier на юге страны спустя неделю после официальной церемонии его передачи командованию ВМС Таиланда.
Десантный корабль-док «Чанг» «Тип-071E» является экспортным вариантом десантных кораблей типа «Циньчэньшань» (проект 071). В настоящее время этот универсальный десантный корабль-вертолётоносец состоит на вооружении ВМС Китая.
ВМС Таиланда, как ожидаются, планируют закупить ещё 3 таких корабля.
Предназначение кораблей «Тип-071» заключается в транспортировке и высадке десантных сил в рамках экспедиционных миссий. За счёт его внушительной вместимости на борту могут размещаться до 800 морпехов.
Говоря о характеристиках этого боевого корабля, в первую очередь, нужно отметить его длину и ширину, которые составляют 210 м и 28 м, соответственно. Полное его водоизмещение – 25 тыс тонн, максимальная скорость, которую он может развивать – 25 узлов, его дальность плавания – 10 тыс морских миль при скорости 18 узлов.
Док десантной платформы имеет кормовой колодец, который может нести до 4 десантных кораблей на воздушной подушке. Также он способен нести обычные десантные катера. Помимо этого, в нём предусмотрена и автомобильная палуба, в которой размещаются до 60 боевых бронированных машин (ББМ). Также в нём имеется посадочная площадка для 2 транспортных вертолётов средней грузоподъёмности Z-18. Предусмотрен и авиационный ангар для 4 вертолётов.
Стоит отметить, что ещё год назад тайская газета The Bangkok Post сообщала о приблизительной стоимости этого боевого корабля, которая, по разным оценкам, превышала сумму в 200 млн долларов (более 16 млрд рублей).
Тем не менее, несмотря на военное сотрудничество Таиланда и США, закреплённое соответствующим соглашением, Бангкок всё же решил приобрести у Пекина этот десантный корабль. Более того, эта страна продолжает эксплуатировать несколько типов платформ китайского производства, в число которых входят также танки, фрегаты и патрульные корабли. Тайские власти даже подписали с Китаем совместный контракт на закупку дизель-электрических субмарин S26T, производимых в КНР.