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Несмотря на военное союзничество Таиланда и США, Бангкок приобрёл у Пекина десантный корабль

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Несмотря на военное союзничество Таиланда и США, Бангкок приобрёл у Пекина десантный корабль

Китайский десантный корабль, построенный по заказу тайских властей, прибыл в порт Chuk Samet Pier на юге страны спустя неделю после официальной церемонии его передачи командованию ВМС Таиланда.


Десантный корабль-док «Чанг» «Тип-071E» является экспортным вариантом десантных кораблей типа «Циньчэньшань» (проект 071). В настоящее время этот универсальный десантный корабль-вертолётоносец состоит на вооружении ВМС Китая.

ВМС Таиланда, как ожидаются, планируют закупить ещё 3 таких корабля.

Предназначение кораблей «Тип-071» заключается в транспортировке и высадке десантных сил в рамках экспедиционных миссий. За счёт его внушительной вместимости на борту могут размещаться до 800 морпехов.

Говоря о характеристиках этого боевого корабля, в первую очередь, нужно отметить его длину и ширину, которые составляют 210 м и 28 м, соответственно. Полное его водоизмещение – 25 тыс тонн, максимальная скорость, которую он может развивать – 25 узлов, его дальность плавания – 10 тыс морских миль при скорости 18 узлов.

Док десантной платформы имеет кормовой колодец, который может нести до 4 десантных кораблей на воздушной подушке. Также он способен нести обычные десантные катера. Помимо этого, в нём предусмотрена и автомобильная палуба, в которой размещаются до 60 боевых бронированных машин (ББМ). Также в нём имеется посадочная площадка для 2 транспортных вертолётов средней грузоподъёмности Z-18. Предусмотрен и авиационный ангар для 4 вертолётов.

Стоит отметить, что ещё год назад тайская газета The Bangkok Post сообщала о приблизительной стоимости этого боевого корабля, которая, по разным оценкам, превышала сумму в 200 млн долларов (более 16 млрд рублей).

Тем не менее, несмотря на военное сотрудничество Таиланда и США, закреплённое соответствующим соглашением, Бангкок всё же решил приобрести у Пекина этот десантный корабль. Более того, эта страна продолжает эксплуатировать несколько типов платформ китайского производства, в число которых входят также танки, фрегаты и патрульные корабли. Тайские власти даже подписали с Китаем совместный контракт на закупку дизель-электрических субмарин S26T, производимых в КНР.
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8 комментариев
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  1. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 07:55
    -1
    СССР, а затем и РФ экспортировало свое оружие в политических и коммерческих интересах. К чему это привело - теперь приходится его уничтожать на поле боя. Не наступайте на те же грабли.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:19
      0
      С одной стороны да, а с другой - свято место пусто не бывает, поэтому и продавать надо вооружения только предыдущего поколения, экспортные варианты с закладками и т.д., а не лучше, чем стоят на вооружении.
      Поэтому ВПК должен быть только государственным, что бы не было соблазнов, а потом на ВПК работает и разведка и институты иследовательские и т., а частник плывёт - куда вынесет
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:01
    0
    Тем не менее, несмотря на военное сотрудничество Таиланда и США, закреплённое соответствующим соглашением, Бангкок всё же решил приобрести у Пекина этот десантный корабль.
    и далее по тексту. Таки да, трудно дать оценку такого сотрудничества. То ли, "бизнес и ничего более", то ли интересы государства превыше всего? request
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:05
    0
    Вот это какой то сюр.... Почти уже воевать собираются, но покупают (а Китай продает) им десантный корабль.... Хотя перед началом ВОВ Германия СССР тоже поставила образцы всех их самых современных вооружений для ознакомления, в том числе и самый последний на тот момент Мессершмит 109.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:07
    -1
    Все начинается с постановлений(?) правящей партии-едро и родного правительства "о мерах по дальнейшему развитию...".
    Сейчас мишустин увеличивает прием студентов на инженерные специальности.
    Результат будет. Через 10-15 лет. В судовых и авиа двигателях и тп.
    Если тех инженерОв не выгонят джинсами и трусами торговать. "стране нужны лавочники и независимая торговля".
    Магазинчики и кафешки есть у нас а... эсминцы и широфузуляжные самалеты-сами ответьте.
    И оценку поставьте
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:09
      0
      Пока что ситуация такая: вчера шел мимо УрФУ - там возле учебных корпусов толпы китайцев студентов и черных из Африки. Наши студенты там в общей массе не выглядят большинством.....
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:33
    +1
    США сейчас не может им ничего продать, Китай может; тем более, что впрягаться за Тайвань на стороне Штатов тайцы не будут.
  6. faiver
    faiver Сегодня, 08:35
    0
    в военном соотношении Таиланд и Китай не соизмеримы, США никогда не окажутся рядом географически с Таиландом, а Китай никуда не денется, вот и все