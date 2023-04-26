«Вовсе не ПВО»: над Киевом пролетал объект, прибывший из космоса

Несколько дней назад, 19 апреля, в небе над украинской столицей очевидцы наблюдали необычную даже по нынешним временам ярко-голубую вспышку. Впоследствии оказалось, что над Киевом пролетал объект, прибывший из космоса.По крайней мере, так утверждают специалисты Международной метеорной организации.Они сообщили, что в небе над Киевом на 80-километровой высоте пролетал метеор. Этот космический объект массой примерно 200-300 килограммов имел диаметр около полуметра. Метеор двигался на юго-запад и быстро снижался. Когда он достиг высоты 38 километров, то двигался со скоростью 29 километров в секунду. Через пять секунд своего полета (столько он длился в общей сложности) метеор взорвался.Вспышку зафиксировали камеры Европейской сети Fireball Network, расположенные на значительном расстоянии от объекта. Они находятся на территории Словакии. Установленную там аппаратуру совместно используют ученые Чешской и Словацкой академий наук.В Киеве и области объект заметили многие, но большинство очевидцев приняли его за очередной ракетный удар российских Вооруженных сил по украинским военным объектам. А чиновники областной администрации и глава президентского Офиса Андрей Ермак утверждали, что люди видели работу средств противовоздушной обороны ВСУ. Но, как оказалось, это была вовсе не ПВО.Собственно, 19 апреля в Киевской области наблюдались и другие вспышки и взрывы, о которых Международная метеорная организация ничего не сказала.