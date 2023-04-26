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«Вовсе не ПВО»: над Киевом пролетал объект, прибывший из космоса

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«Вовсе не ПВО»: над Киевом пролетал объект, прибывший из космоса

Несколько дней назад, 19 апреля, в небе над украинской столицей очевидцы наблюдали необычную даже по нынешним временам ярко-голубую вспышку. Впоследствии оказалось, что над Киевом пролетал объект, прибывший из космоса.

По крайней мере, так утверждают специалисты Международной метеорной организации.

Они сообщили, что в небе над Киевом на 80-километровой высоте пролетал метеор. Этот космический объект массой примерно 200-300 килограммов имел диаметр около полуметра. Метеор двигался на юго-запад и быстро снижался. Когда он достиг высоты 38 километров, то двигался со скоростью 29 километров в секунду. Через пять секунд своего полета (столько он длился в общей сложности) метеор взорвался.


Вспышку зафиксировали камеры Европейской сети Fireball Network, расположенные на значительном расстоянии от объекта. Они находятся на территории Словакии. Установленную там аппаратуру совместно используют ученые Чешской и Словацкой академий наук.

В Киеве и области объект заметили многие, но большинство очевидцев приняли его за очередной ракетный удар российских Вооруженных сил по украинским военным объектам. А чиновники областной администрации и глава президентского Офиса Андрей Ермак утверждали, что люди видели работу средств противовоздушной обороны ВСУ. Но, как оказалось, это была вовсе не ПВО.

Собственно, 19 апреля в Киевской области наблюдались и другие вспышки и взрывы, о которых Международная метеорная организация ничего не сказала.
Использованы фотографии:
https://www.imo.net/
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13 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:33
    +5
    они уже среди нас и наблюдают за нами )))))))))
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 17:53
      0
      В стране война.
      В город периодически прилетают ракеты.
      И тут вдруг сильная вспышка попадает на слишком многие телекамеры.
      Угадайте, что это - очередной ракетный удар или инопланетяне?
      Странный вопрос. Конечно-же инопланетяне.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:34
    +8
    Так: из космоса Зе предупреждение получил: посмотрим, правильно ли понял.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:35
    +11
    Да что ж такое! Вся надежда была на удар метеора по Банковой, раз уж наши рулевые не решаются. Не сбылось.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:42
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Вся надежда была на удар метеора по Банковой, раз уж наши рулевые не решаются.

      Так наверху тоже решают: то ли по Банковой, то ли сразу по Пентагону. Чиновники они везде одинаковые! )))
    2. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 17:54
      0
      Это пристрелочный был! Марсиане (или кто там ещё) адаптируются к нашим условиям, и...
      Ждем метеорного дождя...
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:39
    +4
    "Вспышку зафиксировали камеры Европейской сети Fireball Network ... аппаратуру совместно используют ученые Чешской и Словацкой академий наук" (с)

    Господа ученые, не расслабляйтесь!
    У России ещё много метеоров)
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 16:40
    +2
    вот и пришельцы решили помочь нашим бойцам в сво, ну а почему нет, жахнут разок из какого нибудь бластера и привет))))))))
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 17:24
      0
      не зачем паливно уж сразу метеоритная бомбардировка да и все )))))
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:49
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    А чиновники областной администрации и глава президентского Офиса Андрей Ермак утверждали, что видели работу средств противовоздушной обороны ВСУ.

    Краткая характеристика ПВО Украины в одной фразе. Емко,четко ,лаконично, а главное, как всегда "правдоподобно"
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:04
    +2
    Зелебобик даже инопланетян достал)))
  9. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:09
    +2
    А мне интересно, наши средства ПВО и ПКО отслеживали объект?
  10. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:25
    0
    19 апреля в Киевской области наблюдались и другие вспышки и взрывы, о которых Международная метеорная организация ничего не сказала.
    Троллинг? wink