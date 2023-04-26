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Страны НАТО направили в Одесскую область танки для доукомплектования бригады ВСУ

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Страны НАТО направили в Одесскую область танки для доукомплектования бригады ВСУ

Североатлантический альянс поставил дислоцирующимся в Одесской области украинским формированиям тридцать танков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.


По утверждению источника информационного агентства, речь идет о танках как западного, так и советского производства. Это 6 танков Leopard и 24 танка Т-72. Данную военную технику планируют передать завершающему доукомплектование танковому батальону 21-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в городе Подольск (Котовск) Одесской области.

Как сообщил источник РИА Новости, танки передали через Румынию. Также в расположении базы 11-го отдельного батальона морской пехоты не хватило мест для размещения солдат в двух корпусах казарм. Поэтому рядом с казармами украинские военные разбили палаточный лагерь.

Напомним, что ранее появилась информация, что Испания передаст Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard немецкого производства. Озвучил эту информацию министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Однако однозначной информации, указывающей, что в Одесскую область прибыли именно испанские танки, пока нет. Это могли быть танки и из любой другой из стран НАТО, пообещавших военную помощь Украине.

Отметим, что украинский режим занимается доукомплектованием механизированных и мотопехотных бригад, которые он собирается задействовать для анонсированного контрнаступления ВСУ на освобожденные российские территории. Правда, точные сроки проведения контрнаступления под вопросом: украинские политики и западные эксперты называют разное время его проведения – и апрель-май, и май-июнь, и более поздние летние месяцы.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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23 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:38
    +13
    Страны НАТО направили в Одесскую область танки для доукомплектования бригады ВСУ


    И .... по их местоположению уже нанесён упреждающий привентивный удар?Или это я размечтался?Неужели из того же Крыма нельзя массированный авианалёт произвести при помощи тех же УМПК с ФАБ-500, ФАБ-1500,а желательнее УМПК с ОДАБ-1500?Там ведь всё относительно рядом.Привожу карту для наглядности.
    1. Комментарий был удален.
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 16:55
      +1
      Всё побережье под контролем С-300 (75 км радиус) , а до Котовска ещё 200 с хвостом. Свои станции молчат. Работают АВАКСы и прочая натовская техника. Лететь на верную гибель?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:57
        +3
        Надо учить как вскрывается ПВО что ли?Те же С-300 не спасают от планирующих бомб на других участках фронта,так как авиация ВКС заходя в зону поражения на минуту успевает кинуть бомбы,а С-300 не успевает отработать по носителям бомб с УМПК.Так как пока засекут цель,пока наведут,дадут команду на пуск,осуществят пуск пройдёт времени гораздно больше минуты.
        1. spektr9
          spektr9 Сегодня, 17:07
          +1
          Надо учить как вскрывается ПВО что ли?

          А для этого спокойно укропии дали эти комплексы ПВО установить что бы их уничтожать ?
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 17:20
            0
            Это вопрос не ко мне.УМПК с ФАБ-500 летит на 80 км.В рядах ВСУ почти паника из-за того, что российские ВКС начали массово использовать планирующие авиационные бомбы. Представитель командования ВСУ жалуется на то, что украинская ПВО бессильна в борьбе с такими боеприпасами. Военный эксперт Илья Крамник объяснил, в чем тут дело.В соцсетях все больше свидетельств от солдат ВСУ, которые в страхе от применяемого российскими ВКС оружия. Это планирующие бомбы массой в 500 и 1500 кг. Одной такой бомбы достаточно, чтобы уничтожить все живое на одном опорном пункте. Сообщается, что в день российские ВКС пускают от 20 до 50 таких бомб.
      2. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:33
        +1
        Цитата: Wolfskin1993
        Лететь на верную гибель?
        "искандерам" и "калибрам"-да...
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 17:50
          0
          А по пола точному лагерю и геранями можно
  2. Diger
    Diger Сегодня, 16:48
    +9
    Испанские танки в район Одессы точно морем поставлялись (другие варианты: признак идиотизма).
    Остров Змеиный тихо взгрустнул, ЧМФ РФ задумался о своём функциональном назначении.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:50
      +7
      Зерновая сделка.Не расстраивать же партнёров в конце концов,а то что они о нас подумают?Что мы недоговороспособны?Да вы что.
      1. Yapet100
        Yapet100 Сегодня, 17:38
        0
        И друга Эрдогана обижать нехорошо, не к лицу. Ему эта сделка выгодна...
        А обещали через эту сделку ультиматум западу объявить. Что-то, видимо, не сошлось...
        А ещё Медведев грозил супостатам за наши активы, и рука не дрогнет, говорил. Значит, дрогнула...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:58
      +5
      Цитата: Diger
      Испанские танки в район Одессы точно морем поставлялись (другие варианты: признак идиотизма).

      Там у украинцев нормально функционирует железная дорога, связывающая туже Одессу с Румынией...
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:25
      +2
      Цитата: Diger
      Остров Змеиный тихо взгрустнул, ЧМФ РФ задумался о своём функциональном назначении.

      Сегодня в новостях прошло сообщение, что «кто-то» не даёт возможности России поставлять бесплатное зерно в Африку...На кой нам такой флот, не обеспечивающий охраны на море?
      * * *
      Все эти непонятные манипуляции не приносят нашей стране ни уважения, ни авторитета.
      А откровенное издевательство над военной доктриной РФ, когда как минимум пять российских регионов (плевать что там считают в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве) ежедневно подвергаются обстрелам, может привести и приведёт Россию к необходимости засунуть в портмоне свою вежливость и дипломатию красных линий.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:53
        0
        » не даёт возможности России поставлять бесплатное зерно в Африку.

        А нахрена нам это? Зерно продавать надо
    4. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: Diger
      ЧМФ РФ задумался о своём функциональном назначении.

      БФ уж и вздыхать ,и задумываться устал...
    5. роман66
      роман66 Сегодня, 17:52
      0
      о своём функциональном назначении.

      Только защита Крыма
  3. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 16:49
    +6
    Это 6 танков Leopard и 24 танка Т-72. Данную военную технику планируют передать завершающему доукомплектование танковому батальону 21-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в городе Подольск (Котовск) Одесской области.
    Они уже перестали считаться законной целью Армии России?
    Также в расположении базы 11-го отдельного батальона морской пехоты не хватило мест для размещения солдат в двух корпусах казарм. Поэтому рядом с казармами украинские военные разбили палаточный лагерь.
    Редкий заряд из России долетит до этого места? Или для нашего высокоточного оружия это слишком мелкая цель?
  4. VovaVVS
    VovaVVS Сегодня, 16:51
    +3
    Кто там с пеной у рта требовал "трудные решения" и остаться таки в 'зерновой сделке"...
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 17:02
      +1
      требовал "трудные решения" и остаться таки в 'зерновой сделке"...

      Ну так МО РФ буквально вчера заявило о бесперспективности её продолжения. Теперь мяч на стороне Султана. Или он даст нашему флоту возможность входа и выхода в Чёрное море через проливы (у нас там флот под Сирией ракушками оброс и нужно в Чёрное море пройти и отбыть обратно, когда потребуется) или ему под выборы - 14-ого мая - свинью подложат в виде того что при его правлении Турция не потянула роль гаранта безопасности (пример и причина - атака Севастополя морскими беспилотниками из Одессы) а потому и сделка обнуляется.

      Зерновая сделка просто дополнительный предмет для торга, а политика может и искусство договариваться, но до чего же она грязная субстанция sad
  5. Комментарий был удален.
  6. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 16:54
    +1
    Жирная цель будет для непонятных танков.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:30
    0
    Также в расположении базы 11-го отдельного батальона морской пехоты не хватило мест для размещения солдат в двух корпусах казарм. Поэтому рядом с казармами украинские военные разбили палаточный лагерь.

    Зная такие подробности не можем или не хотим накрыть этот муравейник?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: Лешак
      Зная такие подробности не можем или не хотим накрыть этот муравейник?
      потому СВО и расшифровывается:странная...
  8. Ganzal
    Ganzal Сегодня, 17:33
    0
    Англосаксы просто так не сдадутся ..Будут биться сперва до последнего украинца,потом до последнего поляка и т.д.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:35
    0
    Ну всё. Пошла пена изо рта. Как такое допустили... Как проворонили... Уничтожить немедля... Ладно вам разберутся без нас. Тем более описано неплохо - ангар, Подольск, палаточный лагерь...