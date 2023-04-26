Страны НАТО направили в Одесскую область танки для доукомплектования бригады ВСУ

Североатлантический альянс поставил дислоцирующимся в Одесской области украинским формированиям тридцать танков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
По утверждению источника информационного агентства, речь идет о танках как западного, так и советского производства. Это 6 танков Leopard и 24 танка Т-72. Данную военную технику планируют передать завершающему доукомплектование танковому батальону 21-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в городе Подольск (Котовск) Одесской области.
Как сообщил источник РИА Новости, танки передали через Румынию. Также в расположении базы 11-го отдельного батальона морской пехоты не хватило мест для размещения солдат в двух корпусах казарм. Поэтому рядом с казармами украинские военные разбили палаточный лагерь.
Напомним, что ранее появилась информация, что Испания передаст Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard немецкого производства. Озвучил эту информацию министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Однако однозначной информации, указывающей, что в Одесскую область прибыли именно испанские танки, пока нет. Это могли быть танки и из любой другой из стран НАТО, пообещавших военную помощь Украине.
Отметим, что украинский режим занимается доукомплектованием механизированных и мотопехотных бригад, которые он собирается задействовать для анонсированного контрнаступления ВСУ на освобожденные российские территории. Правда, точные сроки проведения контрнаступления под вопросом: украинские политики и западные эксперты называют разное время его проведения – и апрель-май, и май-июнь, и более поздние летние месяцы.