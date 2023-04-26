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Минобороны: В Россию вернулись 40 военнопленных с подконтрольной киевскому режиму территории

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Минобороны: В Россию вернулись 40 военнопленных с подконтрольной киевскому режиму территории

Из плена на Украине удалось освободить 40 российских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. По утверждению военного ведомства, в плену россиянам грозила большая опасность.


Освобожденных из плена военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. В столице они будут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность

- сообщается в пресс-релизе Министерства обороны РФ.

Сейчас военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь. С ними работают психологи. Известно, что в украинском плену условия крайне тяжелые, сопряжены с издевательствами и даже причинением увечий.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в результате обмена военнопленными были освобождены находившиеся в российском плену 44 украинца, в том числе 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров вооруженных сил Украины, пограничной службы, национальной гвардии. По утверждению Ермака, освобожденные военнопленные в прошлом участвовали в боях на «Азовстали» в Мариуполе и воевали в Херсонской области. Кроме того, были освобождены 2 гражданских лица.

Известно, что предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 10 апреля. Тогда России удалось освободить из украинского плена 106 российских военнослужащих.
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5 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 17:16
    +1
    Слава Богу, что наши солдаты вернулись из плена!

    Я не пойму одного: откуда у украинцев такая жестокость к нашим военнопленным? Они же как фашисты действуют.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:26
      +3
      Цитата: Ilya-spb
      Они же как фашисты действуют.

      Так они и есть фашисты. Даже хуже. В Бабьем Яру фашисты диву давались их действиям. Оголтелые националисты, уверенные в своей безнаказанности.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:17
    +2
    Сорок спасённых жизней, наших бойцов, это очень хорошая новость.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 17:21
    +3
    Такие обмены надо продолжать до тех пор, пока на Украине есть наши пленные. Увы, но неизвестно их количество.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:22
    +1
    Как будем поступать с французскими наёмниками после информации СК России?наши трое,тоже могли быть обменяны в числе 40 ка ,в этот день.Лягушатники оборзели.