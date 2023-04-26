Минобороны: В Россию вернулись 40 военнопленных с подконтрольной киевскому режиму территории

Из плена на Украине удалось освободить 40 российских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. По утверждению военного ведомства, в плену россиянам грозила большая опасность.
Освобожденных из плена военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. В столице они будут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства.
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность
- сообщается в пресс-релизе Министерства обороны РФ.
Сейчас военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь. С ними работают психологи. Известно, что в украинском плену условия крайне тяжелые, сопряжены с издевательствами и даже причинением увечий.
Ранее руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в результате обмена военнопленными были освобождены находившиеся в российском плену 44 украинца, в том числе 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров вооруженных сил Украины, пограничной службы, национальной гвардии. По утверждению Ермака, освобожденные военнопленные в прошлом участвовали в боях на «Азовстали» в Мариуполе и воевали в Херсонской области. Кроме того, были освобождены 2 гражданских лица.
Известно, что предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 10 апреля. Тогда России удалось освободить из украинского плена 106 российских военнослужащих.