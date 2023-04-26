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Представитель МИД РФ после беседы Зеленского и главы Китая напомнила о запрете компартии на Украине

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Представитель МИД РФ после беседы Зеленского и главы Китая напомнила о запрете компартии на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, напомнила, что после государственного переворота 2014 года на Украине введен официальный запрет на коммунистическую идеологию и деятельность партий левого толка.


Захарова подчеркнула, что Зеленский возглавляет страну, в которой официально запрещена коммунистическая идеология и коммунистическая партия. На территории Украины на протяжении многих лет продолжается процесс так называемой "декоммунизации", в рамках которой проводятся массовые переименования топонимов и разрушаются оставшиеся с советских времен памятники. За публичную демонстрацию коммунистической символики граждан подвергают уголовному преследованию.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что недавно глава украинского парламентского комитета по международным делам Александр Мережко объявил признанную подавляющим большинством стран мира принадлежность Китаю острова Тайвань "коммунистическим заблуждением".

Видимо, чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада "демократии" украинского образца

- резюмировала Захарова.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и Зеленским. Этот разговор стал первым после начала российской спецоперации на Украине.
Использованы фотографии:
МИД России
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28 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:15
    +4
    Подождите ,сейчас запад очухается и затянет песню о главном, Россия должна вернутся в границы 2013 года.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:20
      +3
      Ещё лучше в 900-е до образования государства laughing
      Правда тогда и америку ещё не открыли. Эх Колумб... И курить всех научил
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 17:42
        0
        Во всем испанцы виноваты , они Колумбу три корабля дали .
        Если бы этого не было , индейцы бы все жили , да и мы бы не знали такого государства как сша . )))))))
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:22
      +6
      Представитель МИД РФ после беседы Зеленского и главы Китая напомнила о запрете компартии на Украине


      Что за детский сад?
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 17:49
        0
        Это не детский сад, это отношение к поведению Китая. Его можно считать странным, если оно не спецоперация разведок конечно.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 17:24
      +1
      Бедная Захарова, сосредоточившись на личности Зеленского, она поди не знает того, что Украина- ПАРЛАМЕНТСКАЯ республика, а не президентская, как Россия...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:27
        +2
        Парламентская республика она только на бумаге,а по факту всё под Зеленским.
      2. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 17:47
        0
        Вообще-то парламентско-президентская.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:18
    +1
    напомнила, что после государственного переворота 2014 года на Украине введен официальный запрет на коммунистическую идеологию и деятельность партий левого толка.

    Вот о чем и речь. Звоночек не согласован, это чистая китайская импровизация. Т.е нами, при всем нашем горбачевстве, этот шаг расценен как однозначно странный и недружественный. Хотя обычно реагируем более чем спокойно, достаточно вспомнить реакцию на слова китайского посла - "не боле чем риторика". Обычно наших критикую, но сейчас по поводу китайского партнера одни маты. Мозгов совсем нет у господ с " 3 тысячелетней историей". Хочется напомнить из какого г.. 80 лет назад их вытащил СССР. Далеко мы с такими "больше чем союзами" уедем.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:30
      +2
      А в чем не правы китайцы ? Они видят, что все надолго и им такого не надо вот и толкают к переговорам.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 17:40
        0
        Смотря кем они себя считают, если союзниками, то поступили мягко говоря неэтично, если арбитрами с марса, то это аутизм. Представьте себе наши подобные разговоры с Тайванем в разгар китайской спецоперации (даже при том условии, что на Тайване обычные сепаратисты, а не нацистские ушлепки). Подобные виляния пятой точкой превратят потенциально могущественный союз в тыкву.
  3. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 17:18
    +3
    Типа у нас в России коммунисты сила? Что у нас что на краине коммунистов нет .
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:34
      +2
      Цитата: частное лицо
      Что у нас что на краине коммунистов нет .

      Как это нет? А целая парламентская партия в думе, это кто? Они говорят, что коммунисты...
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 17:23
    +4
    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ... напомнила, что после государственного переворота 2014 года на Украине введен официальный запрет на коммунистическую идеологию и деятельность партий левого толка.

    КОМУ?! Кому она напомнила? Товарищу Си? Чтобы в другой раз не звонил зе? Три ха-ха...
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:26
      0
      Это "оценка" звонка товарища Си, который то ли заигрался в миротворца за чужой счет, то ли мозг утратил.
  5. Попуас
    Попуас Сегодня, 17:27
    +1
    Украина заимствовала "демократию" с Запада ,а РФ "капитализм"... hi ......
  6. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 17:29
    +1
    о запрете компартии на Украине

    Да, зря они так конечно.
    У нас вот компартия разрешена, совсем другое дело!
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 17:37
      0
      И даже представитель в президенты баллотируется wink
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:37
    0
    Одно только понятно ,что западу не понятно куда клонит Китай с переговорами.Ясно что позиции Путина и Си Цзиньпина согласованы.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:46
      0
      Если согласованы, с чего бы миду нашему возмутиться? Хитрая многоходовка?
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:38
    0
    Представитель МИД РФ после беседы Зеленского и главы Китая напомнила о запрете компартии на Украине
    recourse "Скрупулезно подмечено" со стороны Захаровой, а Си должен теперь вести себя более осмотрительно. feel
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:42
    +2
    Вот честно, лучше бы Маша Захарова молчала.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:47
      0
      Почему? В данном случае она права, выразив отношение к "миротворческим" выкрутасам КНР.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 17:52
      0
      Давайте сойдёмся на том, что она зачитала то, что выдумали другие и посмотрим на башни, кремлёвские, где похоже заштормило...
  10. lubesky
    lubesky Сегодня, 17:44
    +1
    Кто-нибудь скажите Маше, что в нашей стране тоже запрещена одна компартия, КПСС называется...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 17:50
      0
      Одно можно заметить, у наших верхних раздрай в головах или башнях случился.
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 17:47
    0
    Представитель МИД РФ после беседы Зеленского и главы Китая напомнила о запрете компартии на Украине
    А у нас вроде как нацизм запрещен, а до сих пор сотрудничаем со странами его поддерживающими, а главное проповедующими...
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:48
    0
    Представитель МИД РФ после беседы Зеленского и главы Китая напомнила о запрете компартии на Украине
    . Простой вопрос... а то что есть у нас, называется так, оно какое? Глядя на них, ассоциаций с одноимённым фильмом у меня нет!