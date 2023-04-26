Представитель МИД РФ после беседы Зеленского и главы Китая напомнила о запрете компартии на Украине

Видимо, чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада "демократии" украинского образца

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, напомнила, что после государственного переворота 2014 года на Украине введен официальный запрет на коммунистическую идеологию и деятельность партий левого толка.Захарова подчеркнула, что Зеленский возглавляет страну, в которой официально запрещена коммунистическая идеология и коммунистическая партия. На территории Украины на протяжении многих лет продолжается процесс так называемой "декоммунизации", в рамках которой проводятся массовые переименования топонимов и разрушаются оставшиеся с советских времен памятники. За публичную демонстрацию коммунистической символики граждан подвергают уголовному преследованию.Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что недавно глава украинского парламентского комитета по международным делам Александр Мережко объявил признанную подавляющим большинством стран мира принадлежность Китаю острова Тайвань "коммунистическим заблуждением".- резюмировала Захарова.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и Зеленским. Этот разговор стал первым после начала российской спецоперации на Украине.