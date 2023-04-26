Авианосец «Шаньдун» вернулся с учений в Тихом океане, установив рекорд ВМС НОАК по числу самолёто-вылетов

Авианосец «Шаньдун» ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вернулся в Южно-Китайское море после своих последних дальних морских учений в западной части Тихого океана. За время учений (18 суток) с него было произведено около 620 самолёто-вылетов, что существенно превышает предыдущий рекорд ВМС НОАК.
Эксперты заявили, что авианосная группа «Шаньдун» продемонстрировала свои высокие возможности в сдерживании сепаратистов Тайваня и сил иностранного вмешательства.
Морские силы самообороны Японии отследили флотилию (АУГ) ВМС НОАК, состоящую из авианосца «Шаньдун», эсминца Тип 055, двух эсминцев Тип 052D, двух фрегатов Тип 054А и корабля комплексного снабжения Тип 901. Как говорится в пресс-релизе Объединенного штаба Сил обороны Японии, китайские моряки были обнаружены в тот момент, когда они проходили через пролив Баши из западной части Тихого океана в южную часть Китайского моря.
Эту информацию также подтвердило управление обороны острова Тайвань, когда оно отслеживало авианосную группу во главе с авианосцем ВМС НОАК во время её прохода через воды к юго-востоку от острова.
Авианосец «Шаньдун» побил рекорд, установленный Liaoning, когда последний проводил дальние морские учения примерно в том же районе с конца декабря прошлого года по начало января этого года. По данным Минобороны Японии, за 15 дней с «Ляонина» было совершено около 320 самолёто-вылетов.
Это первые дальние морские учения «Шаньдун» за пределами первой цепи островов с момента его ввода в строй в декабре 2019 года. Команда продемонстрировала высокий уровень боеготовности авианосца, даже превосходящий уровень боевой готовности первого авианосца страны, «Ляонин», как следует из китайского релиза.
Интенсивные учения также еще больше повысят возможности авианосной группы. Китайский авианосец впервые участвовал в учениях «Совместный меч» по отработке морского окружения острова Тайвань.
15 и 16 апреля он достиг вод примерно в 600–700 км к западу от Гуама, острова, используемого США в качестве ключевого узла во второй цепи островов, прежде чем вернуться через пролив Баши к востоку от острова Тайвань в минувший понедельник.
Вэй Дунсюй, военный эксперт из Пекина, сообщил, что «Шаньдун» теперь полностью боеспособен, и его участие в маневрах в западной части Тихого океана может служить мощным сдерживающим фактором не только для сепаратистских сил Тайваня на острове Тайвань, но и против флота США.