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Авианосец «Шаньдун» вернулся с учений в Тихом океане, установив рекорд ВМС НОАК по числу самолёто-вылетов

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Авианосец «Шаньдун» вернулся с учений в Тихом океане, установив рекорд ВМС НОАК по числу самолёто-вылетов

Авианосец «Шаньдун» ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вернулся в Южно-Китайское море после своих последних дальних морских учений в западной части Тихого океана. За время учений (18 суток) с него было произведено около 620 самолёто-вылетов, что существенно превышает предыдущий рекорд ВМС НОАК.


Эксперты заявили, что авианосная группа «Шаньдун» продемонстрировала свои высокие возможности в сдерживании сепаратистов Тайваня и сил иностранного вмешательства.

Морские силы самообороны Японии отследили флотилию (АУГ) ВМС НОАК, состоящую из авианосца «Шаньдун», эсминца Тип 055, двух эсминцев Тип 052D, двух фрегатов Тип 054А и корабля комплексного снабжения Тип 901. Как говорится в пресс-релизе Объединенного штаба Сил обороны Японии, китайские моряки были обнаружены в тот момент, когда они проходили через пролив Баши из западной части Тихого океана в южную часть Китайского моря.

Эту информацию также подтвердило управление обороны острова Тайвань, когда оно отслеживало авианосную группу во главе с авианосцем ВМС НОАК во время её прохода через воды к юго-востоку от острова.

Авианосец «Шаньдун» побил рекорд, установленный Liaoning, когда последний проводил дальние морские учения примерно в том же районе с конца декабря прошлого года по начало января этого года. По данным Минобороны Японии, за 15 дней с «Ляонина» было совершено около 320 самолёто-вылетов.

Это первые дальние морские учения «Шаньдун» за пределами первой цепи островов с момента его ввода в строй в декабре 2019 года. Команда продемонстрировала высокий уровень боеготовности авианосца, даже превосходящий уровень боевой готовности первого авианосца страны, «Ляонин», как следует из китайского релиза.

Интенсивные учения также еще больше повысят возможности авианосной группы. Китайский авианосец впервые участвовал в учениях «Совместный меч» по отработке морского окружения острова Тайвань.

15 и 16 апреля он достиг вод примерно в 600–700 км к западу от Гуама, острова, используемого США в качестве ключевого узла во второй цепи островов, прежде чем вернуться через пролив Баши к востоку от острова Тайвань в минувший понедельник.

Вэй Дунсюй, военный эксперт из Пекина, сообщил, что «Шаньдун» теперь полностью боеспособен, и его участие в маневрах в западной части Тихого океана может служить мощным сдерживающим фактором не только для сепаратистских сил Тайваня на острове Тайвань, но и против флота США.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:29
    0
    КНР отрабатывает блокаду Тайваня с стороны Тихого океана .Правда у США там три авианосных группы ,одну если что может забрать на себя друг,саратник и брат.Я не о нас.Китайцы довольно весело летали.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:45
      0
      . По данным Минобороны Японии, за 15 дней с «Ляонина» было совершено около 320 самолёто-вылетов.
      и тросы финишёров не лопнули ? китайские же ? так можно было что ли ?
  2. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 18:37
    +2
    Ладно,Тайвань сдерживать,куда ни шло,но сдерживать ВМС США ,это уж слишком самонадеяно!Я так думаю!
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:52
      -2
      Цитата: andrewkor
      Ладно,Тайвань сдерживать,куда ни шло,но сдерживать ВМС США ,это уж слишком самонадеяно!Я так думаю!

      АУГИ- отмирают,но никто не может пока этого признать,деньги огромные, куда девать потом безработных адмиралов?а население корабля ? "Адмирал Кузнецов"тоже давно...недееспособен.непонятно зачем в него вбухивают миллионы,только для карманов. в военном смысле ,ОН уже вообще -ничто...или нечто...для музея..
      1. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 19:11
        +1
        Цитата: Аэродромный
        АУГИ- отмирают,но никто не может пока этого признать

        Авиация тоже отмирает? Или нет? Если нет, то и АУГи не так уж, чтобы отмирают. Все державы, которые мнят себя способными разговаривать в морях с позиции силы, хотят авианосцы, мечтают о них, а самые богатые воплощают свои мечты в металле.
        Вот же "глупые", не знают,
        что "АУГИ отмирают".
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 19:15
      +1
      Цитата: andrewkor
      шло,но сдерживать ВМС США ,это уж слишком самонадеяно!

      1.Не мешайте людям мечтать.
      2.Они упорно работают, чтобы приблизиться к своей мечте, и это уважения достойно.
      hi