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Глава Хакасии рассказал о достойном звания Героя России подвиге погибшего в спецоперации депутата

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Глава Хакасии рассказал о достойном звания Героя России подвиге погибшего в спецоперации депутата

Депутату Верховного совета Республики Хакасия Дмитрию Иванову, погибшему в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи, следует присвоить звание Героя России посмертно. С такой инициативой выступил глава Хакасии Валентин Коновалов, опубликовавший соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети.


Дмитрий Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет. Иванов был депутатом Верховного совета от Коммунистической партии Российской Федерации с 2018 года. Он также руководил управляющей компанией «Заря» в Черногорске.

Решение пойти на фронт Дмитрий Иванов принял добровольно. По информации СМИ, в прошлом Иванов имел опыт военной службы и участия в боевых действиях на Северном Кавказе.

Как сообщил Коновалов, депутат Иванов отправился добровольцем в зону специальной военной операции в феврале 2023 года. Он служил в ЧВК «Вагнер», участвовал в штурме Артемовска (Бахмута). 27 марта штурмовая группа, в состав которой входил Дмитрий Иванов, вступила в бой с превосходящими силами противника.

Иванов был контужен, но продолжал участвовать в сражении. Выстрелом из РПГ ему удалось уничтожить боевую машину пехоты ВСУ. Но от разрыва ручной гранаты, брошенной противником, Дмитрий Анатольевич Иванов погиб.

Однако группа украинских боевиков численностью в 30 человек, имевшая на вооружении 2 БМП, была уничтожена, наступление украинских сил на данном участке не состоялось.

Таким образом, депутат Дмитрий Иванов продемонстрировал невероятное мужество и отвагу, отдал свою жизнь во имя Отечества. У его земляков нет сомнений: Дмитрий Иванов совершил настоящий подвиг и достоен соответствующей награды, пусть и посмертно.

Вышел с инициативой о присвоении Дмитрию Иванову звания Героя России. Мы направим ходатайство от республики о присвоении нашему земляку, коммунисту Дмитрию Иванову звания Героя России

- написал Коновалов в социальной сети.

У Дмитрия Иванова остались вдова и пятеро детей.
Использованы фотографии:
ВК / Валентин Коновалов
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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:37
    +8
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Однако группа украинских боевиков численностью в 30 человек, имевшая на вооружении 2 БМП, была уничтожена, наступление украинских сил на данном участке не состоялось.

    Это было сказано в рапорте одного из командиров штурмовых групп ЧВК "Вагнер" , Дмитрий Иванов - герой! Вечная память!!!
  3. Ganzal
    Ganzal Сегодня, 17:39
    +6
    Настоящий народный депутат ..Поддерживаю инициативу
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:44
    +3
    Земля пухом погибшему. Правильное предложение главы Хакасии.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:45
    +1
    У Дмитрия Иванова остались вдова и пятеро детей.

    Господи, прими его, у него пятеро детей сейчас сироты. Память тебе Дмитрий от всех нас.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:45
    +2
    Как всегда, вперёд идут ЛУЧШИЕ!!!
    И всегда возникает один и тот же вопрос, а какие остаются в тылу? Не все подряд, конечно, но некоторым вопросы закономерные можно задать.
    А про растеряшек, бегунков, говорит не хочется и обсуждать их стоит только в одном аспекте... что б исчезли с горизонта и не отсвечивает, никак и никогда!
    А героям защитникам СЛАВА! Никто не забыт, ничто не будет забыто soldier
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:52
    0
    На этом фоне китайский звоночек Зе выглядит особенно прекрасно.
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:55
    0
    Так что и нормальные мужики и в партии, и среди депутатов все же есть