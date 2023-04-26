Глава Хакасии рассказал о достойном звания Героя России подвиге погибшего в спецоперации депутата

Вышел с инициативой о присвоении Дмитрию Иванову звания Героя России. Мы направим ходатайство от республики о присвоении нашему земляку, коммунисту Дмитрию Иванову звания Героя России

Депутату Верховного совета Республики Хакасия Дмитрию Иванову, погибшему в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи, следует присвоить звание Героя России посмертно. С такой инициативой выступил глава Хакасии Валентин Коновалов, опубликовавший соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети.Дмитрий Иванов родился в 1976 году, окончил Сибирский федеральный университет. Иванов был депутатом Верховного совета от Коммунистической партии Российской Федерации с 2018 года. Он также руководил управляющей компанией «Заря» в Черногорске.Решение пойти на фронт Дмитрий Иванов принял добровольно. По информации СМИ, в прошлом Иванов имел опыт военной службы и участия в боевых действиях на Северном Кавказе.Как сообщил Коновалов, депутат Иванов отправился добровольцем в зону специальной военной операции в феврале 2023 года. Он служил в ЧВК «Вагнер», участвовал в штурме Артемовска (Бахмута). 27 марта штурмовая группа, в состав которой входил Дмитрий Иванов, вступила в бой с превосходящими силами противника.Иванов был контужен, но продолжал участвовать в сражении. Выстрелом из РПГ ему удалось уничтожить боевую машину пехоты ВСУ. Но от разрыва ручной гранаты, брошенной противником, Дмитрий Анатольевич Иванов погиб.Однако группа украинских боевиков численностью в 30 человек, имевшая на вооружении 2 БМП, была уничтожена, наступление украинских сил на данном участке не состоялось.Таким образом, депутат Дмитрий Иванов продемонстрировал невероятное мужество и отвагу, отдал свою жизнь во имя Отечества. У его земляков нет сомнений: Дмитрий Иванов совершил настоящий подвиг и достоен соответствующей награды, пусть и посмертно.- написал Коновалов в социальной сети.У Дмитрия Иванова остались вдова и пятеро детей.