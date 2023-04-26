Экс-советник ЦРУ: США уничтожают доллар собственной санкционной политикой

США стали злейшими врагами для самих себя, проводя санкционную политику. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
В статье, опубликованной в издании The Daily Reckoning, Рикардс подчеркнул, что Вашингтон превратил доллар в оружие для ведения экономических войн со своими политическими конкурентами, в результате чего руководства многих стран все чаще стали задумываться об отказе использования американской валюты при совершении международных сделок.
Бывший советник ЦРУ отметил, что США не способны оказать существенного влияния на Россию путем финансовых санкций и не принудят ее изменить свое поведение в рамках украинского кризиса. Американские санкции больше вредят США, чем России, потому что противники и нейтральные страны сформируют альтернативные долларовой финансовые системы.
Рикардс также добавил, что во всех экономических проблемах США виновата вовсе не Россия. Фактически США уничтожают доллар собственной санкционной политикой, считает бывший советник американской разведки. Он также напомнил о высокой степени подготовленности России к экономическому противостоянию со странами Запада. По его словам, за период с 2009 по 2022 год российские власти нарастили государственный золотой запас вырос с 600 до 300 тонн.
Экс-советник ЦРУ резюмировал, что у руководства США остается все меньше времени и путей для остановки продолжающейся дедолларизации мировой экономики, тогда как появление новых валют, используемых в международной торговле, и платежных каналов уменьшает стимулы для возвращения к долларовой системе, при которой США имеют возможность угрожать национальным экономикам стран.