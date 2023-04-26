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Минобороны РФ: В Мурманской области упал самолет МиГ-31

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Минобороны РФ: В Мурманской области упал самолет МиГ-31

В Мурманской области, в районе города Мончегорск, упал военный самолет – истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов, позже информацию подтвердило Министерство обороны Российской Федерации.


Самолет выполнял учебный полет. По утверждению очевидцев, он загорелся в воздухе. Затем падающий самолет стал уходить в сторону гор. Вероятно, летчики приняли решение увести самолет в безлюдное место, подальше от жилой застройки и скопления людей. Истребитель упал в озеро в посёлке Риж-Губа.

Экипажу самолета удалось катапультироваться. Как сообщается, летчики зацепились за ветки при приземлении. Они остались живы, в Минобороны сообщили, что их уже эвакуировала поисково-спасательная группа. По утверждению одного из источников Telegram-канала Baza, летчиков нашли в одном из дачных товариществ, им вызвали скорую помощь.


О причинах падения самолета пока ничего неизвестно. На место его падения будут направлены соответствующие специалисты, которым предстоит извлечь оборудование, чтобы затем установить причину аварии.

Истребители МиГ-31 находятся на вооружении советской, а затем российской военной авиации с 1981 года. Это – многоцелевой истребитель четвертого поколения, один из наиболее массовых в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации, он находится на вооружении многих авиационных полков ВКС РФ.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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14 комментариев
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  1. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 18:08
    +4
    Закономерность, какая-то с самолётами стала.А главное все живы.
  2. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 18:08
    +6
    Экипажу самолета удалось катапультироваться. Как сообщается, летчики зацепились за ветки при приземлении. Они остались живы, в Минобороны сообщили, что их уже эвакуировала поисково-спасательная группа. По утверждению одного из источников Telegram-канала Baza, летчиков нашли в одном из дачных товариществ, им вызвали скорую помощь.

    Главное - живы, выздоровления им. Железо жалко конечно, не так уж много 31х осталось.
  3. spektr9
    spektr9 Сегодня, 18:10
    +11
    Это – многоцелевой истребитель четвертого поколения, один из наиболее массовых в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации, он находится на вооружении многих авиационных полков ВКС РФ.

    Чего ? С каких пор перехватчик стал многоцелевым, и в каком месте один из наиболее массовых ?
    1. Комментарий был удален.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:16
    0
    Я так понимаю что у шароварных по этому поводу праздник..... am
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:18
    +1
    Все живы ,самолёт от города увели есть видео как он падает ,похоже лётчики катапультировальсь в последнюю очередь.Такие фортеля неуправляемый самолёт делать не может,по моему мнению, пытаясь перейти в пикироаание и потом задирает нос и не раз это повторяется.Миг 31 самый используемый самолёт для сопрвождения супостатов над Баренцевым морем.Вот это вопрос?
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 18:31
    +1
    Сегодня такой самолет наиболее востребован не в качестве перехватчика, а в качестве носителя Кинжалов. Таких самолетов нужно много, но их количество сокращается естественным образом и увы, чрезвычайными происшествиями. Самое печальное в том, что производство таких машин, либо их замена на более современные машины в настоящее время не осуществляется и не предвидится в ближайшем будущем. Если эта тенденция сохранится, то через небольшое время Россия может столкнутся с дефицитом носителей Кинжалов и других оперативно-тактических средств, и это станет реальной угрозой безопасности страны.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:59
      0
      На хранении еще есть. Но нужно время чтобы поднять до летного состояния.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 19:44
      +1
      Цитата: km-21
      Сегодня такой самолет наиболее востребован не в качестве перехватчика, а в качестве носителя Кинжалов.

      Как будто кроме кинжалов у нас ничего другого нет. Да и основное место базирование таких ракет, все таки корабли.
      МИГ-31 это в первую очередь скорость. Это основной козырь этого самолета. Потом уже все остальное.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 18:42
    +2
    Да, главное живы лётчики. Самолёт, конечно, жаль. Уникальный аппарат, восполнить нечем такую боевую единицу.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:53
      -2
      Цитата: al3x
      Да, главное живы лётчики. Самолёт, конечно, жаль. Уникальный аппарат, восполнить нечем такую боевую единицу.

      А у нас сейчас практически всё восполнить нечем. вот уж действительно советские "галоши" невосполнимы и не имеющие аналогов. Уничтожили остатки промышленности почти полностью,а если ещё одна приватизация произойдёт,как предлагают,то задание запада будет выполнено полностью.
    2. km-21
      km-21 Сегодня, 19:54
      0
      Да, главное живы лётчики.

      Эта довольно легкомысленная популярная мантра не исчерпывает проблему. На самом деле главное - это безопасность страны. В этом вопросе дефицит техники не менее опасен, чем дефицит экипажей. А в нашей ситуации материальные ресурсы ВКС восполняются, ничем не лучше, чем людские. А может даже хуже...
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:23
    0
    главное пилоты живы а остальное можно сделать !
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 19:31
      0
      По данным агентства ТАСС состояние экипажа оценивается как тяжелое.
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 20:06
    0
    Слава Богу - летчики живы. Настоящие хладнокровные мужики - и машину в сторону увели, и сами спастись успели.
    А вот самолет - это очень жаль. Их и без того не так много в строю... Уникальный самолет. Достойный наследник своего "дедушки" Миг-3!