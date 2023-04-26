Минобороны РФ: В Мурманской области упал самолет МиГ-31

В Мурманской области, в районе города Мончегорск, упал военный самолет – истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов, позже информацию подтвердило Министерство обороны Российской Федерации.
Самолет выполнял учебный полет. По утверждению очевидцев, он загорелся в воздухе. Затем падающий самолет стал уходить в сторону гор. Вероятно, летчики приняли решение увести самолет в безлюдное место, подальше от жилой застройки и скопления людей. Истребитель упал в озеро в посёлке Риж-Губа.
Экипажу самолета удалось катапультироваться. Как сообщается, летчики зацепились за ветки при приземлении. Они остались живы, в Минобороны сообщили, что их уже эвакуировала поисково-спасательная группа. По утверждению одного из источников Telegram-канала Baza, летчиков нашли в одном из дачных товариществ, им вызвали скорую помощь.
О причинах падения самолета пока ничего неизвестно. На место его падения будут направлены соответствующие специалисты, которым предстоит извлечь оборудование, чтобы затем установить причину аварии.
Истребители МиГ-31 находятся на вооружении советской, а затем российской военной авиации с 1981 года. Это – многоцелевой истребитель четвертого поколения, один из наиболее массовых в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации, он находится на вооружении многих авиационных полков ВКС РФ.