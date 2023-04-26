Украинская пресса сообщила о тайной передаче Словенией киевскому режиму бронетранспортеров Valuk

Словения не так давно тайно приняла решение о передаче Украине 20 бронетранспортеров Valuk для нужд ВСУ. Об этом сообщает украинское издание 24UR, ссылаясь на собственные источники.По утверждению издания, бронетранспортеры были в атмосфере строгой секретности доставлены самолетом в одну из граничащих с Украиной стран. Известно, что Словения располагает возможностью использовать для транспортировки подобной техники транспортный самолет С17. В такую воздушную машину помещается 4 бронетранспортера Valuk.Как предполагает издание, словенский самолет мог доставить бронетранспортеры в один из логистических центров, аккумулирующих военную помощь Украине, в Польше или Словакии, поскольку Венгрия, также граничащая с Украиной, транзитом военной техники киевскому режиму не занимается.Не исключено, что словенские бронетранспортеры будут использоваться украинскими формированиями во время анонсированного контрнаступления. Сейчас ВСУ озадачены вопросом покрытия дефицита военной техники и боеприпасов, поэтому собирают вооружения буквально со всех стран Североатлантического альянса.О бронетранспортерах Valuk известно, что они выполняют функции по транспортировке пехоты и защите личного состава от противопехотных мин и пуль. Есть две версии машины. Первая – транспортная, она обычно вооружается либо 12,7-мм пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом. Вторая – специальная версия «под миномет», тогда на БТР устанавливается 20-мм миномет CARDOM .