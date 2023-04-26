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Украинская пресса сообщила о тайной передаче Словенией киевскому режиму бронетранспортеров Valuk

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Украинская пресса сообщила о тайной передаче Словенией киевскому режиму бронетранспортеров Valuk

Словения не так давно тайно приняла решение о передаче Украине 20 бронетранспортеров Valuk для нужд ВСУ. Об этом сообщает украинское издание 24UR, ссылаясь на собственные источники.


По утверждению издания, бронетранспортеры были в атмосфере строгой секретности доставлены самолетом в одну из граничащих с Украиной стран. Известно, что Словения располагает возможностью использовать для транспортировки подобной техники транспортный самолет С17. В такую воздушную машину помещается 4 бронетранспортера Valuk.

Как предполагает издание, словенский самолет мог доставить бронетранспортеры в один из логистических центров, аккумулирующих военную помощь Украине, в Польше или Словакии, поскольку Венгрия, также граничащая с Украиной, транзитом военной техники киевскому режиму не занимается.

Не исключено, что словенские бронетранспортеры будут использоваться украинскими формированиями во время анонсированного контрнаступления. Сейчас ВСУ озадачены вопросом покрытия дефицита военной техники и боеприпасов, поэтому собирают вооружения буквально со всех стран Североатлантического альянса.

О бронетранспортерах Valuk известно, что они выполняют функции по транспортировке пехоты и защите личного состава от противопехотных мин и пуль. Есть две версии машины. Первая – транспортная, она обычно вооружается либо 12,7-мм пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом. Вторая – специальная версия «под миномет», тогда на БТР устанавливается 20-мм миномет CARDOM .
Использованы фотографии:
Wikipedia / Davide Dalla Massara
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:24
    +4
    Ну то есть шароварные слили тайную передачу техники... Вот же болтуны - теплая водичка не держится.

    зы Им вообще хоть что то тайное можно доверять, или все сразу в Твиттер выкладывается? Не ну коли так - ждем оперативные карты и всю распальцовку контрнаступа в Твиттере. Ага. laughing С нетерпением. Лайки гарантируем. lol
    На канал подпишемся, чес слово. yes
    Если свежие документы ГШ Украины будете выкладывать.... lol
  2. monetam
    monetam Сегодня, 18:26
    +1
    Ничего удивительного. Впрочем, два десятка бронетранспортеров - не такой уж великий подарок.
    Показательно тут то, что советскую технику уже не передают - потому что не осталось.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:34
      +1
      Им и 20 БТРов - великая перемога. На всём выпрошенном существуют. Пока что.
  3. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 18:29
    0
    Вот собаки, всю военную тайну разболтали.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:31
      +1
      Чего беречь тайны страны которой по факту уже и нет.... Зато хайпануть в инете можно. laughing
  4. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 18:43
    -1
    Миномет то скорее всего 120 мм,а не 20.Очепятка ,я так думаю.
  5. solar
    solar Сегодня, 19:59
    0
    Об этом сообщает украинское издание 24UR

    Автор, вводить в заблуждение читателя нехорошо- это доверие подрывает. Да еще и так примитивно:((
    Об этом сообщает словенское издание 24ur со ссылкой на источники.

    https://www.24ur.com/novice/tujina/slovenski-valuki-na-ukrajinsko-fronto.html